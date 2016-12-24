В Мордовии директор техникума осужден за незаконное списание трактора

Они возвращаются?!
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В Мордовии вынесен приговор директору аграрного техникума. Он признан виновным в служебном подлоге.
Как было установлено в ходе судебного разбирательства, в декабре 2018 года осужденный, используя свои служебные полномочия, из корыстной и иной личной заинтересованности совершил служебный подлог. Так, для придания видимости законности реализации списанного с баланса образовательного учреждения трактора он внес в официальный документ заведомо ложные сведения о том, что реализовал его как металлолом от списанной техники. При этом он достоверно знал, что списанную сельскохозяйственную технику в неразобранном состоянии реализовывать запрещено. Фактически же списанный трактор он планировал использовать в личных целях по назначению.
Приговором суда мужчине назначено наказание в виде штрафа в размере 25 тысяч рублей. Приговор суда в законную силу не вступил.
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