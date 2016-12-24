В Саранске отменен приговор обвиняемому в изнасиловании 20-летней девушки

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Верховный суд Мордовии отменил приговор Алексею Кашицину. Напомним, он был осужден за изнасилование 20-летней Екатерины Сыряминой и причинение вреда здоровью средней тяжести. Потерпевшая покончила с собой.
Приговором суда первой инстанции Кашицин был приговорен к тринадцати годам колонии. Однако сторона защиты обжаловала это решение. Апелляционная инстанция согласилась с доводами адвоката и отменила первый приговор. За Кашициным признано право на реабилитацию по обвинению в изнасиловании. Верховный суд квалифицировал действия молодого человека как насильственные действия сексуального характера. По этой статье ему назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
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