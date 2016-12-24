«Жалелки» в адрес управляющих компаний оставьте!»

Основной темой совещания в администрации города в начале недели стал анализ ситуации с уборкой наледи и сосулек с крыш многоквартирных домов.

Руководитель администрации Ленинского района Александр Юткин сообщил, что от граждан поступает много обращений, особенно из центральной части Саранска. «Много неисполненных заявок у «Домоуправления № 25» (директор Юртаев П.Г.) и «Дом-управления № 23» (директор Табаев А.Н.). Отмечу, что все заявки скопились за выходные дни. С сегодняшнего дня начнем их активно отрабатывать. За ненадлежащую и несвоевременную уборку наледи только за последнее время в нашем районе составлено 25 протоколов, из них 19 - на управляющие компании, 6 - на собственников или арендаторов административных зданий. Административно-техническая инспекция продолжает работу в этом направлении».

В Пролетарском районе заявки на удаление наледи и сосулек поступают от жителей многоквартирных домов, обслуживаемых «Домоуправлением № 1» (директор Бегайкин В.М.) и «Домоуправлением № 2» (директор Блохова Н.К.). «Управляющие компании в основном работают и справляются собственными силами. За несвоевременную уборку наледи с кровель составлено 4 протокола и 5 протоколов за ненадлежащее содержание входной группы на юридических лиц. Также пристальное внимание уделяется расчистке и обработке входных групп МКД, расчистке тротуаров. Песко-соляной смесью стараемся обрабатывать и несанкционированные проходы», - доложил руководитель администрации Пролетарского района Александр Кузьмин.

«В Октябрьском районе есть неисполненные заявки по уборке наледи с крыш у ООО «СанТехДом», ООО «УК «Управдом», ООО «Жилкоммунэксплуатация». ООО «УК «Управдом» никак не уберет наледь с крыш домов в полном объеме. Наледь представляет собой реальную угрозу жизни - она может сползти и упасть на людей, идущих по тротуару. К названным управляющим компаниям неоднократно применялись штрафные санкции, и разговоры с ними проводились, однако их приходится заставлять работать из-под палки», - рассказал руководитель администрации Октябрьского района Сергей Мальченков. В Октябрьском районе составлено 15 протоколов за несвоевременную уборку наледи и сосулек с кровель, 7 - на собственников или арендаторов нежилых помещений. «Вчера поздно вечером по адресу: улица Гайдара, дом 6 - упал козырек нежилого помещения. Каркас козырька не выдержал массы скопившегося снега, наледи и рухнул. Пострадавших нет. Ранее там находились магазины, сейчас это помещение пустует. На данный момент уточняем, кто собственник помещения», - уточнил Сергей Мальченков.

Начальник Административно-технической инспекции Алексей Вахтеров доложил, что за прошлую неделю составлено 5 протоколов (на ООО «Веста-Дом», «Домоуправление № 24», «Домуправление № 9», «Домоуправление № 16», ИП Петрова Ж.Е.) и вынесено 8 предписаний за неуборку перед входными группами.

Глава Саранска поинтересовался, каков размер наложенных штрафных санкций. «Протоколы пока не рассматривались. Заседание административной комиссии по регламенту у нас проходит два раза в месяц», - ответил Алексей Вахтеров. «Почему Административно-техническая инспекция живет в отрыве от погодных условий? Вы живете по своим законам?! Что значит регламент? Здесь нужно учитывать погоду, вот лето наступит, тогда и работайте по регламенту! Заседания комиссии нужно проводить по мере необходимости, а не два раза в месяц. Вносите изменения в регламент. Вы посмотрите, в каком состоянии дома! Нужно и Вашу фамилию, Алексей Васильевич, назвать, чтобы люди писали и в Ваш адрес «благодарности». «Жалелки» свои в адрес управляющих компаний оставьте! За них себя позором покрывать совсем не хочется!» - подверг критике работу инспекции Пётр Тултаев.

Мэр Саранска также указал, что необходимо заставлять собственников следить за состоянием кровель, козырьков торговых помещений.