Приговор оперу

Пролетарский районный суд вынес приговор старшему оперуполномоченному отдела полиции № 4 УМВД России по Саранску 34-летнему Евгению Нарайкину. Он обвинялся в превышении должностных полномочий. Следствие считает, что для завышения показателей по раскрытию преступлений опер вынудил обвиняемого по другому делу согласиться на самооговор.

В марте прошлого года Евгений Нарайкин получил материалы о кражах аккумуляторных батарей из автомобилей на Светотехстрое в 2015 году. Раскрыть преступление не удавалось. Чтобы дело не превратилось в «глухарь», нераскрытую кражу аккумулятора ушлый опер решил на кого-нибудь повесить. Самым подходящим кандидатом оказался фигурант, проходивший по другой краже, - Равиль Сюбаев. Полицейский стал оказывать давление на подозреваемого: «Не возьмешь кражу аккумулятора на себя, окажешься в СИЗО. А кража ничем тебя не грозит. Дело передадут в суд, ты все признаешь, а там его прекратят в связи с истечением сроков давности».

Равилю Сюбаеву пришлось согласиться на предложение полицейского, лишь бы не отправиться в следственный изолятор. Вскоре о запрещенных методах работы опера стало известно сотрудникам правоохранительных органов. Выяснилось, что Сюбаев сделал аудиозапись, на которой опер уговаривает его дать признательные показания. В отношении Нарайкина Следственным комитетом по РМ было возбуждено уголовное дело по статье «Превышении должностных полномочий».

В суде государственный обвинитель просил приговорить полицейского к 2 годам колонии. В свою очередь, Евгений Нарайкин своей вины в превышении должностных полномочий не признал. По его словам, никаких угроз Сюбаеву он не высказывал. - «Равиль заявил, что испугался меня? Не думаю, что такой человек, как он, мог испугаться полицейского. Сюбаев 11 лет в колонии отсидел! Отбывал наказание за тяжкие преступления. Врывался с подельниками в дома пенсионеров и требовал деньги. Старикам резали уши и поджигали одеяла, угрожали оружием. Не думаю, что человек без принципов вообще может кого-то испугаться».

Нарайкин заявил, что в суде Сюбаев практически на все вопросы отвечал: не помню. Говорил, что, когда была совершена кража аккумулятора, находился на заработках в Москве, но не смог назвать, где именно трудился, и не смог назвать даже телефона работодателя. Оперативник также упрекнул следователя в том, что показания двух свидетелей оказались абсолютно одинаковыми.

Приговором суда Евгений Нарайкин был признан виновным, ему назначено наказание в виде лишения свободы на 1 год условно с испытательным сроком на 1 год. Кроме того, подсудимый лишен права занимать должности в правоохранительных органах, связанные с осуществлением функций представителя власти, на срок 1 год 6 месяцев.

Примечательно, что супругу Евгения Наталью Нарайкину в декабре 2017 года также судили. Тогда Ленинский районный суд Саранска оштрафовал начальника организационного отдела Госкомитета Мордовии по делам молодежи Наталью Нарайкину на 50 тысяч рублей. Чиновница обвинялась в покушении на мошенничество и мошенничестве в значительном размере. Наталья Нарайкина осенью 2017 года через знакомых сообщила жительнице Мордовии, что за денежное вознаграждение в 130 тысяч рублей может помочь ей получить субсидию на приобретение или строительство жилья по подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей». Доверчивая женщина согласилась на условия Нарайкиной и 14 сентября передала ей требуемую сумму через своего брата. В дальнейшем деньги были изъяты сотрудниками правоохранителями.

Позже выяснилось, что это не единственная махинация, в которой принимала участие Нарайкина. В августе этого же года чиновница через знакомых обещала помочь за 100 тысяч рублей получить жилищную субсидию еще одной женщине, нуждавшейся в улучшении жилищных условий. Деньги Нарайкина взяла, но какой-либо помощи в получении субсидии не оказывала и никаких действий для этого не предпринимала.

Примечательно, что материалы уголовного дела в суд поступили с ходатайством следователя о прекращении уголовного преследования и уголовного дела в отношении Нарайкиной на основании статьи «Освобождение от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа». В судебном заседании Наталья Нарайкина вину свою признала в полном объеме и просила прекратить в отношении ее уголовное дело.

Суд прекратил дело с назначением судебного штрафа.