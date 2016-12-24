Фермеру подложили свинью

Мошенники развели 44-летнюю жительницу Ковылкинского района, которая лишилась 135 тысяч рублей при продаже поросят.

Фермер из Ковылкинского района решила продать излишек приплода и разместила объявление на популярном сайте. Практически сразу ей позвонил незнакомец и заявил, что хочет купить трех поросят, а оплату произвести на карту продавца. Женщина согласилась, назвала номер банковской карты, а заодно по просьбе покупателя и код безопасности. После этого со счета женщины с помощью сторонних сервисов попытались списать деньги. Даме пришло смс-сообщение от банка о возможно совершаемом мошенничестве, и карта была заблокирована. Как раз в этот самый момент фермерша беседовала с мошенником и рассказала ему об смс. Однако незнакомец убедил жертву в том, что это ошибка системы, и просил назвать новый пароль для разблокировки карты, который прислал банк. Доверчивая селянка так и сделала.

В общей сложности банк в течение получаса четырежды блокировал карту клиентки, но каждый раз она сообщала мошенникам новый пароль, в результате чего с ее счета было похищено 135 тысяч рублей. Женщина обратилась за помощью в полицию. В настоящее время сотрудники органов внутренних дел проводят по данному факту проверку, установлено, что злоумышленник действовал из другого региона.