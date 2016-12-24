Директор «Медтехники» тратил деньги предприятия на строительство дома и отдых с сожительницей

Современный онкологический центр в Саранске примет первых пациентов уже в 2021 году
Глава Мордовии Владимир Волков побывал в понедельник на строительной площадке нового корпуса Республиканского онкодиспансера. После чего...
Глава Мордовии Владимир Волков побывал в понедельник на строительной площадке нового корпуса Республиканского онкодиспансера. После чего...
Ларьки и палатки могут вновь появиться на улицах российских городов
Прокурор запросил главным действующим лицам фирмы Захарову и Денисову по 10 лет колонии
Фестиваль «Соотечественники» жители Саранска всегда ждут с большим нетерпением. В этом году Фестиваль русских драматических театров...
4 марта Ленинский районный суд Саранска вынес приговор 60-летнему жителю села Александровка Лямбирского района Владимиру Виляеву. Он обвинялся в...
Наркоторговцы сделали 400 «закладок» в поле у села Макаровка
В Мордовии на минувшей неделе гостили представители Ливана - координатор Международной лиги исламских ученых, профессор Ливанского...
«Сударушка» отличается завидным постоянством: конкурсу исполнилось уже 23 года, проходит он всё так же традиционно в первых числах марта и...
В первый день весны в Старошайговском районе недалеко от деревни Богдановка произошло крупное ДТП, в котором погибла супружеская пара из...
У нее это получилось. Встретиться со страшным заболеванием лицом к лицу и победить. В 2016 году жительнице Лямбиря Лилии Волковой успешно была...