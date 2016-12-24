Директор «Медтехники» тратил деньги предприятия на строительство дома и отдых с сожительницей

Пролетарский районный суд вынес приговор бывшему директору ГУП «Медтехника», 61-летнему Михаилу Аникееву и его сожительнице - коммерческому директору предприятия Алле Илюшовой. Они провернули махинацию, итогом которой стала растрата 300 тысяч рублей, принадлежавших «Медтехнике».

По данным следствия, Михаил Аникеев с апреля 2015-го по февраль 2016 года потратил деньги государственного предприятия на строительство своего дома и поездку на отдых вместе с сожительницей. Следствие насчитало пять эпизодов растраты казенных денег. Скрывать эти махинации Аникееву помогала коммерческий директор предприятия Алла Илюшова, его сожительница. Во время следствия на имущество и недвижимость обвиняемых следователь наложил арест на сумму 4 миллиона рублей. В судебном процессе ни Аникеев, ни Илюшова своей вины не признали, однако это обстоятельство не помешало суду вынести обвинительный вердикт. По приговору Михаилу Аникееву назначили наказание в виде 3 лет и 6 месяцев условно, а Илюшовой - штраф 120 тысяч рублей в доход государства.

Необходимо сказать, что Михаил Аникеев уже был судим за растрату денег «Медтехники». В 2016 году суд «выписал» ему 3 года условно. По первому уголовному делу следствие обвиняло бывшего руководителя в 11 эпизодах растраты на 700 тысяч рублей. Преступления Михаилом Аникеевым были совершены в период с июня 2012-го по декабрь 2015 года. Деньги предприятия пошли на изготовление и установку в его жилом доме, на приусадебном участке и в магазинах, принадлежащих ему и гражданской супруге, металлических дверей и навесов, пластиковых окон, лестничных ограждений и столбов, двух теплиц, ворот откатного типа, металлических перил, торговых витрин и стеллажей.

Кроме того, Аникеев приобрел для своих нужд сотовый поликарбонат, бильярдный стол и аксессуары для него. При этом заказчиком товаров и услуг выступало предприятие. По указанию Аникеева бухгалтер отражала поступление товаров по складскому учету без проверки их фактического наличия.

Также следствие настаивало еще на двух фактах присвоения денег на 60 тысяч рублей. На эти деньги Аникеев купил себе снегоуборщик, наручные часы и другие вещи. В дальнейшем он решил возместить понесенные расходы за счет организации. Для этого одному из сотрудников предприятия из кассы были выданы в подотчет деньги, которые он передал руководителю организации. Прошлое уголовное дело было рассмотрено в особом порядке. Тогда Аникеев полностью признал вину и возместил ущерб.