Меры соцподдержки для семей Саранска

Семья является основой общества во все времена. Это общепризнанный факт. Без полноценной семьи невозможно здоровое целостное государство, его будущее. Для развития и сохранения так называемой ячейки общества очень важны сразу несколько факторов, основными из которых являются поддержка семьи государством, укрепление семейных ценностей, повышение рождаемости и создание условий для материнства и детства.

Демографическая ситуация на сегодняшний день в нашей стране довольно острая тема. Ей в своем Послании Федеральному собранию РФ много времени уделил Президент России Владимир Путин, предложив реализовать в нашей стране целый комплекс направленных мер. Все они поддержаны Главой Республики Мордовия В.Д. Волковым.

В текущем году в городском округе Саранск будет реализован план мероприятий по национальному проекту «Демография», который действует в рамках Указа Президента Российской Федерации «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». Одним из основных направлений работы в городском округе Саранск является поддержка семей при рождении и воспитании детей. Для каждой семьи важно, чтобы рождение и воспитание детей не грозили снижением общего уровня жизни. В этом саранским семьям помогают меры социальной поддержки, которые оказывает городской бюджет.

«Первоочередной при появлении в семье ребенка является материальная помощь в связи с его рождением. Может быть, она не так велика, как хотелось бы нашим семьям, но она есть - и с рождением каждого последующего ребенка увеличивается, - рассказывает директор КУ г.о. Саранск «Центр социальных выплат и информирования населения» Наталья Князева. - В минувшем году такую помощь получили 2650 семей. В общей сложности это более 5,2 млн рублей. В январе текущего года такая помощь в размере почти 500 тысяч рублей выделена на 283 семьи, в которых появилось 292 малыша. Единовременная выплата в размере одной тысячи рублей выплачивается при рождении первого ребенка, две тысячи - второго, при рождении третьего и последующих детей сумма выплаты увеличивается на 1 тысячу рублей. 10 тысяч выплачивается при рождении двух детей одновременно, при рождении тройни размер помощи равен 15 тысячам».

Семьям Саранска со среднедушевым доходом ниже величины прожиточного минимума, установленной для детей, и получающим ежемесячную денежную выплату на приобретение специальных молочных продуктов по заключению врачей детям в возрасте до трех лет, установлена мера социальной поддержки в виде компенсации разницы между стоимостью специальных молочных продуктов и размером ежемесячной денежной выплаты. На ребенка первого года жизни семья может получить компенсацию на специальные молочные продукты в размере 50% от разницы стоимости специальных молочных продуктов и размера ежемесячной денежной выплаты. В минувшем году этой мерой социальной поддержки воспользовалось почти полторы тысячи семей. Из бюджета городского округа Саранск на эти цели было выделено 9,7 млн рублей, с начала текущего года - почти 1,5 млн рублей.

Пожалуй, самая внушительная мера соцподдержки оказывается саранским семьям в виде компенсации за содержание ребенка в муниципальном дошкольном учреждении. «В настоящее время по решению Совета депутатов городского округа Саранск для родителей со среднедушевым доходом ниже величины прожиточного минимума установлены следующие меры социальной поддержки в виде компенсации части родительской платы в размере: 47% - на первого ребенка; 19% - на второго ребенка; 22% - на третьего ребенка и последующих детей за присмотр и уход за детьми от 1 года до 3 лет, посещающими группы общеразвивающей направленности.

43% платы компенсируется на первого ребенка, 19% - на второго ребенка и 15% - на третьего ребенка и последующих детей за присмотр и уход за детьми от 3 до 7 лет, посещающими группы общеразвивающей и компенсирующей направленности.

Для многодетных семей компенсируется 15% за присмотр и уход за детьми от 1 года до 3 лет, посещающими группы общеразвивающей направленности, на третьего и последующих детей; 11% за присмотр и уход за детьми от 3 до 7 лет, посещающими группы общеразвивающей направленности, на третьего ребенка и последующих детей. В 2018 году этой мерой соцподдержки воспользовались 2286 семей, размер выплат которым составил более 10 млн рублей, с начала текущего года - чуть более 1,4 млн рублей.

Кроме того, возможно оказание материальной помощи людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Эта выплата составляет от 1 до 10 тысяч рублей. В минувшем году из бюджета на эти цели было выделено почти 1,5 млн рублей.

За любой информацией по данным мерам социальной поддержки горожане могут обратиться в КУ г.о. Саранск «Центр социальных выплат и информирования населения» (ул. Пролетарская, д. 92а, тел. 47-91-59, а также ул. Гожувская, д. 40, тел. 55-70-09, ул. Воинова, д. 29, тел. 72-02-71)», - пояснила Наталья Князева.