В Саранске отметили Масленицу

Петр Тултаев: «Не все задуманное получается. Вот за это искренне прошу прощения»

Издревле праздновать Масленицу принято очень широко. Это один их любимых народных праздников, который во все времена проходил очень весело и увлекательно. В Саранске всю прошлую неделю на разных площадках проходили торжества, связанные с празднованием Масленицы. В субботу и воскресенье празднования приобрели невиданный размах - в каждом микрорайоне столицы Мордовии прошли гуляния и, конечно, сожжение чучела.

В прощеное воскресенье центром торжеств стал парк культуры и отдыха им. А.С. Пушкина. К началу праздничных мероприятий на всех площадках в парке яблоку негде было упасть. На главной аллее каждый желающий мог приобрести изделия декоративно-прикладного творчества от народных умельцев, полюбоваться полотнами местных художников, а также отведать главный символ Масленицы - блины. Это лакомство на празднике было представлено в разных вариациях - с начинкой и без, пшенные и на кефире, сладкие и с ветчиной, поджаристые и не очень… Каждый мог найти по своему вкусу и желанию основное угощение на этом празднике.

Примерно в полдень к горожанам присоединился и Глава Саранска. Он оценил работы мастеров декоративно-прикладного искусства, пообщался с жителями Саранска. А затем Петр Тултаев поздравил всех собравшихся с Масленицей и попросил прощения у горожан. «Прошу у всех прощения, кого мог обидеть в минувшем году. Мы стараемся делать свою работу на совесть, искренне. Признаться, делаем немало, чтобы Саранск стал лучше и комфортнее. Конечно, не все задуманное получается. Вот за это искренне прошу прощения. На Масленицу принято сжигать чучело. Пусть вместе с ним сгорит все плохое, все неудачи, невзгоды и проблемы, а весна принесет новые надежды, здоровье и удачу в каждый дом. Всех благ вам!» - сказал Петр Тултаев.

Горожане в ответ дружно ответили: «Бог простит! И Вы нас простите!».

На разных площадках в парке в этот день царили веселье и задор: удалые молодцы пытались покорить столб и поднимали гири. Один из смельчаков поднял гирю 100 раз! Для детей работали аниматоры, были включены аттракционы. Каждый, кто пришел на масленичные гуляния в парк, мог полакомиться блинами с пылу, с жару, шашлыком, горячим чаем и кофе.