В Саранске отметили Масленицу

«И Швец, и жнец...»
Бывший директор «Биохимика» 47-летний Денис Швецов помимо миллионной растраты подозревается еще и в присвоении машины завода
Петр Тултаев: «Не все задуманное получается. Вот за это искренне прошу прощения»
Бывший директор «Биохимика» 47-летний Денис Швецов помимо миллионной растраты подозревается еще и в присвоении машины завода
Наркоторговцы сделали 400 «закладок» в поле у села Макаровка
21-летний житель Саранска Олег Мышадаев признался в жуткой расправе над своей сожительницей, 20-летней Александрой Шапошниковой. Правоохранители...
Ларьки и палатки могут вновь появиться на улицах российских городов
6 февраля силовики провели крупномасштабную операцию против адептов запрещенной в России религиозной организации «Свидетели Иеговы...
Есть места, куда мы отправляемся за историческим прошлым. А есть те, что уже сегодня живут будущим. Таков удивительный Дубай - крупнейший город...
Все неделю в России отмечается Масленица, каждый день необходимо провести весело, ходить в гости и готовится к Великому посту. В Саранске...
К концу масленичной недели саранский ресторан «РОЖДЕCТВЕНСКИЙ» организовал для своих гостей дегустацию авторской линейки полугаров
Фестиваль «Соотечественники» жители Саранска всегда ждут с большим нетерпением. В этом году Фестиваль русских драматических театров...
Инвалид из Мордовии просит президента США добиться прекращения его уголовного дела в России