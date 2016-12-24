Мордовский парламент поддержал законопроект о пересчете пенсий

На внеочередной тридцать второй сессии Государственного собрания РМ был одобрен проект федерального закона о социальных доплатах к пенсиям неработающих пенсионеров.

Речь, в сущности, идет об известной инициативе Владимира Путина, касающейся изменения порядка индексации пенсий малоимущих граждан, чей доход не достигает величины прожиточного минимума пенсионера, установленного в том или ином регионе. Доселе, заметим, ежегодные корректировки проводились без учета данного обстоятельства. Вследствие чего пожилые люди нередко попадали в ситуацию, когда индексации не увеличивали, а, напротив, сокращали размер положенных им социальных выплат. На эту несправедливость и обратил внимание глава государства, предложив усовершенствовать механизм регулирования означенной процедуры.

Разработанный российским Правительством законопроект позволяет сначала установить социальные выплаты, дабы довести общую сумму доходов пенсионеров до прожиточного минимума. И уж только потом проводить саму индексацию. Таким образом, прибавка станет реальной, действительно направленной на улучшение жизни людей.

Перерасчет пенсий планируется произвести с 1 января текущего года. К 1 июля или даже раньше деньги будут выплачены. Согласно проведенным подсчетам, новый порядок индексации затронет 19711 жителей Мордовии. Определены и объемы финансирования, которые потребуются дополнительно. Так, в 2019 г. расходы увеличатся на 84 миллиона рублей. В целом же по стране затраты оцениваются в 18,8 миллиарда в нынешнем году, в 20 млрд руб. - в следующем и в 19,6 млрд рублей - в 2021-м. Таким образом, выплаты получат около 4 миллионов человек. Сам перерасчет пройдет в автоматическом режиме. Никаких заявлений в Пенсионный фонд гражданам подавать не придется.

- Поскольку законопроект предусматривает внесение изменений в положения, относящиеся к предметам совместного ведения федерального центра и субъектов, документ был направлен на рассмотрение представительных органов власти регионов, - пояснил спикер Госсобрания Владимир Чибиркин. - Учитывая высокую социальную значимость инициативы, совет Госсобрания, комитеты, весь депутатский корпус постарались максимально быстро сформулировать и обозначить свою позицию. Никаких принципиальных разногласий не возникло. Постановление принято единогласно.

- Озвученное в конце февраля Послание Президента Федеральному собранию было посвящено преимущественно внутренней тематике, вопросам социально-экономического развития страны, - резюмировал Глава РМ Владимир Волков. - Главная задача, которую он поставил перед органами власти всех уровней, - неустанное повышение благосостояния населения. И справедливая индексация пенсий является важнейшей составляющей такой работы, частью целого комплекса мер по повышению доходов граждан. Средства на эти цели в республиканском бюджете заложены. Руководству Мордовии важно сделать все необходимое, чтобы жизнь наших граждан была благополучной и комфортной.

Также на сессии был заслушан отчет министра внутренних дел о деятельности мордовской полиции. Как отметил руководитель ведомства Юрий Арсентьев, в рейтинге российских территориальных министерств 2018 года МВД по РМ набрало наибольшее количество баллов, что позволило ему по совокупности различных критериев и показателей занять 1-е место.

Андрей КРИВОВ