«Помогу решить вопрос с УДО за 1,2 млн рублей»

Заместитель прокурора республики Алексей Березин утвердил обвинительное заключение по уголовному делу о мошенничестве с условно-досрочным освобождением из колонии. Перед законом по этому делу предстанут 32-летний осуждённый исправительной колонии № 18 Азат Шабаев и его подельник 36-летний Самир Ряхмятуллов. Первому инкриминируют покушение на мошенничество в особо крупном размере, а второму - пособничество.

Не единожды судимый Азат Шабаев отбывал в колонии в Потьме Зубово-Полянского района очередное наказание - на этот раз за разбойное нападение. Там же за кражу тянул срок 25-летний Николай Исаев. Во время работы на промышленной территории колонии Шабаев завел беседу с молодым зэком и дал ему понять, что через своих влиятельных знакомых в Управлении ФСИН может решить вопрос с условно-досрочным освобождением. «Если хочешь, могу замолвить за тебя словечко, и через месяц другой выйдешь на волю, - уверял товарищ с большим криминальным опытом. - Правда, услуга моя, сам понимаешь, не бесплатная. Чтобы решить вопрос о твоим УДО во всех инстанциях, нужно 1,2 миллиона рублей». Стоит ли говорить, что никаких знакомых в УФСИН у зэка не было, Шабаев просто решил развести сокамерника на деньги. Исаев тоже был парень не промах, а потому согласился на предложение Азата, а сам сообщил об этом сотрудникам регионального УФСБ.

Вскоре Шабаев заявил Исаеву, что его люди готовы помочь с УДО, но просят сначала передать «вознаграждение». Передачу денег наметили на воле. Шабаев просил забрать деньги своего знакомого Самира Ряхмятуллова. Мужчина недавно отбывал наказание за грабеж, но уже вышел на свободу. По договоренности деньги Ряхмятуллову должен был передать брат Исаева. Но вместо родственника на встречу пришел сотрудник спецслужбы и передал «гонорар» за досрочное освобождение из колонии. Как только деньги оказались в руках сообщника Шабаева, появились сотрудники УФСБ по РМ и задержали Самира Ряхмятуллова с поличным.

После утверждения обвинительного заключения материалы уголовного дела направлены в Ленинский районный суд Саранска для рассмотрения по существу предъявленного обвинения.