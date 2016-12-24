«Помогу решить вопрос с УДО за 1,2 млн рублей»

«Орбитальная группировка»
Cотрудников саранской «Орбиты» и зубовополянской «Радиодетали» подозревают в получении миллионных откатов
Cотрудников саранской «Орбиты» и зубовополянской «Радиодетали» подозревают в получении миллионных откатов
4 марта Ленинский районный суд Саранска вынес приговор 60-летнему жителю села Александровка Лямбирского района Владимиру Виляеву. Он обвинялся в...
Бывший директор «Биохимика» 47-летний Денис Швецов помимо миллионной растраты подозревается еще и в присвоении машины завода
Глава Мордовии Владимир Волков побывал в понедельник на строительной площадке нового корпуса Республиканского онкодиспансера. После чего...
Инвалид из Мордовии просит президента США добиться прекращения его уголовного дела в России
Фестиваль «Соотечественники» жители Саранска всегда ждут с большим нетерпением. В этом году Фестиваль русских драматических театров...
Наркоторговцы сделали 400 «закладок» в поле у села Макаровка
В первый день весны в Старошайговском районе недалеко от деревни Богдановка произошло крупное ДТП, в котором погибла супружеская пара из...
«Сударушка» отличается завидным постоянством: конкурсу исполнилось уже 23 года, проходит он всё так же традиционно в первых числах марта и...
В Мордовии на минувшей неделе гостили представители Ливана - координатор Международной лиги исламских ученых, профессор Ливанского...