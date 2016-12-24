Частные и цепкие!

В России могут появиться негосударственные судебные приставы

Российский союз промышленников и предпринимателей выступил с инициативой об учреждении в России института частных судебных приставов. Планируется, что они будут заниматься взысканием задолженностей по алиментам, социальным пособиям, долгов по заработной плате и задолженностей юридических лиц. Идею уже поддержала Генеральная прокуратура РФ, а в ближайшее время к разработке целого ряда соответствующих законопроектов должен подключиться и Минюст. Кто и как будет выбивать российские долги, разбирался корреспондент «ВС».

Право выбора

Инициатива отечественного бизнес-сообщества хоть и претендует на право стать революционной, на самом деле таковой не является. В последние годы государство отдало на откуп частникам столько сфер, что появление еще одного негосударственного института вряд ли можно назвать сенсацией. Особенно если учесть тот факт, что Федеральная служба судебных приставов РФ в последнее время в буквальном смысле зашивается от обилия исполнительных производств, которые невозможно исполнить. Отчасти именно этим объясняют свое предложение его авторы. РСПП предлагает изъять у государственных судебных приставов часть обязанностей, переложив их на вновь созданный институт частных судебных приставов-исполнителей. Речь, в первую очередь, идет о взыскании задолженностей по алиментам, социальным пособиям и долгам по заработной плате. Проще говоря, о долгах одних людей перед другими. Все, что касается российского бюджета, как и прежде, будут взыскивать государственные судебные приставы.

Для реализации своей идеи Российский союз промышленников и предпринимателей предлагает создать общероссийскую негосударственную некоммерческую организацию - Федеральную палату частных судебных приставов-исполнителей. По замыслу авторов, для того, чтобы стать частным судебным приставом, кандидату необходимо будет сдать квалификационный экзамен. Кроме того, обязательным условием трудоустройства в новой структуре должно стать наличие высшего юридического образования и опыта работы судебным приставом не менее одного года. Специальный законопроект, разработка которого должна начаться в ближайшее время, должен также определить полномочия частных судебных приставов, размер вознаграждения, которое они будут получать за свои услуги, а также порядок компенсации расходов, связанных с исполнением их обязанностей.

Законодательное предложение крупных коммерсантов уже поддержали в Генеральной прокуратуре РФ, отметив при этом, что непосредственной разработкой законопроекта должно заняться Министерство юстиции. Однако уже известно, что новый документ даст гражданам России право выбора, к кому именно обращаться для взыскания долга: к государственным или частным судебным приставам. Правда, действовать эта норма будет в строго определенных тем же законом случаях.

При всем при этом в РСПП не скрывают, что их законодательная инициатива - это, в первую очередь, шкурный интерес. Ведь новой структуре предлагается заняться не только взысканием алиментов, но и долгами частных компаний друг перед другом. По сути, идея коммерсантов является открытым признанием в том, что по части взыскания долгов на помощь государства они не только не надеются, но и не нуждаются в ней. Государство, в принципе, тоже ничего не потеряет в случае появления нового института. Как говорится, баба с возу - кобыле легче. Однако многие эксперты всерьез опасаются, что в эпицентр финансовых разборок одной бизнес-структуры с другой могут быть вовлечены рядовые граждане страны. И если государственный судебный пристав-исполнитель при взыскании долга руководствуется только законом, то чем будет руководствоваться частник - неизвестно.

Коллекторы 2.0

Идея о создании некой структуры, которая занималась бы взысканием тех долгов, которые в силу объективных причин не могут взыскать государственные институты, витает в воздухе уже несколько лет. Увы, но многочисленные коллекторские агентства не смогли справиться с этой задачей. Напротив, методы их работы обратили на себя пристальное внимание Центробанка и Президента страны. И в настоящее время рассматривается вопрос о введении уголовной ответственности за незаконную коллекторскую деятельность. В этой связи появление частных судебных приставов многие эксперты называют одним из вариантов решения проблемы. Однако камнем преткновения были и остаются полномочия новой структуры. Практикующие юристы считают, что частным судебным приставам-исполнителям не следует давать слишком много. В частности, не может идти речь о том, чтобы частные структуры получили право применять в отношении граждан такие меры воздействия, как запрет на выезд за границу и приостановление действия водительских прав. Ведь если это произойдет, пострадают не только рядовые должники, но и государство. В частности, Пограничная служба ФСБ РФ будет вынуждена исполнять решение о запрете на выезд за пределы страны того или иного должника. То же самое касается и ГИБДД, сотрудникам которой придется подчиняться решениям частных структур. Наиболее здравомыслящие сторонники идеи считают, что частные судебные приставы вообще не должны касаться тех сфер, в которых речь идет о долгах физических лиц. В том числе и алиментов. Как показывает практика, это настолько деликатный вопрос, что даже государственные судебные приставы-исполнители должны проявлять немало такта при взыскании родительской задолженности. Единственная сфера, которая может быть отдана на откуп частным судебным приставам, - это задолженность юридических лиц друг перед другом. Не хотят бизнесмены в вопросах взыскания задолженности полагаться на помощь государства - их дело! Но рядовые граждане ни в коем случае не должны из-за этого страдать.

Еще один вопрос, вызывающий серьезное беспокойство экспертного сообщества, заключается в личности будущих частных судебных приставов. Предложение РСПП об обязательном высшем юридическом образовании для будущих сотрудников новой структуры специалисты воспринимают скептически. Сегодня чуть ли не каждый второй гражданин РФ имеет диплом юриста. А сдача квалификационных экзаменов в условиях тотальной коррупции вообще может превратиться в простую формальность. И не получится ли в итоге так, что статус частных судебных приставов обретут все те же сотрудники нелегальных коллекторских агентств, чья деятельность сегодня так беспокоит руководство страны?

Наконец, еще один немаловажный момент. Не приведет ли создание нового института к дефициту кадров в Федеральной службе судебных приставов? Заработная плата у рядовых сотрудников ведомства невысокая, статус - тоже, а загруженность просто колоссальная. Появление конкурента в виде частной конторы, где будет возможность заработать без лишней бюрократии, может обернуться массовым оттоком кадров из ФССП. И кто тогда будет взыскивать государственные долги?!

- Сама идея о создании института частных судебных приставов кажется мне абсолютно правильной, - говорит адвокат Сергей Наумов. - Ведь сегодня с учетом большой загруженности государственных судебных приставов огромное количество исполнительных производств просто не исполняется. С другой стороны, я просто уверен в том, что все эти безумные черные коллекторы бегом побегут в эту систему. И мы увидим, что называется, «Коллекторы 2.0». Тот же самый беспредел, который сегодня творится в системе микрофинансовых организаций, будет реинкарнирован в системе частных судебных приставов.

Чем больше взыскал долгов, тем больше получил зарплату

По статистике российские судебные приставы добиваются возмещения лишь десяти процентов долгов по кредитам. Если же речь идет о возмещении ущерба от преступлений, то ситуация выглядит еще печальнее: восемь процентов. Специалисты объясняют столь невысокие показатели высокой загруженностью исполнителей и отсутствием стимула в работе. Заработная плата судебных приставов не изменится в результате повышения процента взыскиваемости. К примеру, по данным за два месяца этого года, в Мордовии на одного судебного пристава приходится 1120 исполнительных производств.

Справедливости ради, отметим, что схожая ситуация до недавнего времени наблюдалась во многих странах бывшего СССР и Европы. Однако там проблему решили именно за счет передачи функции взыскания долгов в частные руки. К примеру, в Литве, где частные судебные приставы появились в 2003 году, эффективность взысканий выросла в первые два года. В Казахстане соответствующая реформа была проведена в 2010 году. И по состоянию на сегодняшний день частные судебные приставы в этой стране взыскивают на шестьдесят семь процентов долгов больше, чем государственные. Схожая ситуация отмечается в Грузии и Армении. Специалисты объясняют этот феномен тем простым обстоятельством, что частные судебные приставы больше заинтересованы в исполнении решений суда. Потому что от этого напрямую зависит размер их заработной платы.

Во многих странах Европы функции взыскания долгов поровну поделены между государством и частными компаниями. Правда, контроль над деятельностью негосударственных судебных приставов осуществляет все-таки государство. И контроль этот достаточно жесткий. Чуть перегнул палку - лицензию на стол, и до свидания! Поэтому никаких вольностей частные взыскатели долгов себе не позволяют. Однако отечественные юристы уверены, что в России такая система работать просто не будет. В государстве, где от контролеров можно банально откупиться, ни о каком контроле не может быть и речи. В этой связи проблему неисполнения судебных решений предлагается решать несколько иными методами. А именно, повышением статуса государственных судебных приставов и введением так называемой поощрительной системы. Чем больше взыскал долгов, тем больше получил зарплату. Опять же, даже такая формула не гарантирует высоких результатов по взысканию долгов. Но она, по крайней мере, исключает появление пострадавших от действий взыскателей. А это уже немало!

Алексей Константинов