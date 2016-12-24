Внимание – розыск!

15 октября 2018 года около 11 часов 10 минут на 278 км автодороги «Нижний Новгород – Пенза – Саратов» в Лямбирском районе Республики Мордовия водитель, управляя автомашиной «Scania H360 LA4X2XNA» совершил столкновение со встречным автомобилем «Renault SR». В результате ДТП пассажир автомобиля «Renault SR» получил телесные повреждения, повлекшие причинение тяжкого вреда здоровью.

Сотрудники следственного отдела обращаются ко всем очевидцам данного дорожно-транспортного происшествия, а также лицам, располагающим какой – либо информацией о данном происшествии, с просьбой сообщить все имеющиеся данные в следственный отдел по телефону: 8(83441) 2-13-75 или в дежурную часть ГИБДД: 24-64-09 или 02.