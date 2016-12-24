Внимание – розыск!

«Поле чудес»
Наркоторговцы сделали 400 «закладок» в поле у села Макаровка
15 октября 2018 года около 11 часов 10 минут на 278 км автодороги «Нижний Новгород – Пенза – Саратов» в Лямбирском районе Республики Мордовия водитель, управляя автомашиной «Scania H360 LA4X2XNA» совершил столкновение со встречным автомобилем «Renault SR». В результате ДТП пассажир автомобиля «Renault SR» получил телесные повреждения, повлекшие причинение тяжкого вреда здоровью.
Сотрудники следственного отдела обращаются ко всем очевидцам данного дорожно-транспортного происшествия, а также лицам, располагающим какой – либо информацией о данном происшествии, с просьбой сообщить все имеющиеся данные в следственный отдел по телефону: 8(83441) 2-13-75 или в дежурную часть ГИБДД: 24-64-09 или 02.
Наркоторговцы сделали 400 «закладок» в поле у села Макаровка
В первый день весны в Старошайговском районе недалеко от деревни Богдановка произошло крупное ДТП, в котором погибла супружеская пара из...
Инвалид из Мордовии просит президента США добиться прекращения его уголовного дела в России
21-летний житель Саранска Олег Мышадаев признался в жуткой расправе над своей сожительницей, 20-летней Александрой Шапошниковой. Правоохранители...
Глава Мордовии Владимир Волков побывал в понедельник на строительной площадке нового корпуса Республиканского онкодиспансера. После чего...
Прокурор запросил главным действующим лицам фирмы Захарову и Денисову по 10 лет колонии
4 марта Ленинский районный суд Саранска вынес приговор 60-летнему жителю села Александровка Лямбирского района Владимиру Виляеву. Он обвинялся в...
Законопроект о «народных инспекторах» может обострить ситуацию на российских дорогах
Cотрудников саранской «Орбиты» и зубовополянской «Радиодетали» подозревают в получении миллионных откатов
К концу масленичной недели саранский ресторан «РОЖДЕCТВЕНСКИЙ» организовал для своих гостей дегустацию авторской линейки полугаров