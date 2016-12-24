«Поле чудес»

Наркоторговцы сделали 400 «закладок» в поле у села Макаровка

В региональном МВД рассказали о громких задержаниях наркоторговцев. Местная молодежь впервые организовала в Саранске свой интернет-магазин по продаже гашиша, планируя наводнить республику этим дурманом. Другая группа - иногородние наркоторговцы - поставляла в Мордовию зелье на любой вкус - от синтетики до марихуаны. Обе оборотистые группы вовремя остановили борцы с наркоторговцами.

Парни из Саранска открыли интернет-магазин по продаже гашиша

О задержании наркодельцов рассказал руководитель УНК МВД по РМ Иван Канайкин. По его словам, один из интернет-магазинов по продаже зелья организовали двое отчаянных мордовских парней. «Их организаторские способности - да на благие цели, из молодых людей вполне получились бы хорошие руководители. Один из задержанных обладает ярко выраженными лидерскими качествами.

Именно ему и удалось сплотить вокруг себя товарищей по наркобизнесу, - говорит полковник. - Однако они не учли все риски и были задержаны».

Торговать парни решили гашишем. В сентябре прошлого года они забрали в Пензе весомую закладку - 0,5 кг - и привезли ее в Саранск. Крупную партию наркотиков они купили через интернет по 450 рублей за 1 грамм. Столь низкая цена была обусловлена оптовой закупкой, продавать собирались в розницу по 1,3 тысячи рублей за грамм. Такая схема сулила приличные барыши - нехитрые арифметические вычисления дают убедительный результат. Для активной торговли парни завели страницу в Telegram, а для рекламы своего товара сделали массовую рассылку в сети.

В октябре прошлого года они стали делать первые закладки в Саранске. Вскоре организаторы взяли в компаньоны третьего товарища. Судя по всему, они планировали расширить дело и просто завалить город наркотиками. Однако оперативники пресекли деятельность местного наркомагазина. Торговцев взяли с поличным на сбыте зелья.

При обыске в жилищах фигурантов дела было изъято много упаковочного материала - гораздо больше, чем самих наркотиков. Также были изъяты дробильные аппараты, изолента, магниты (с их помощью закладки прикрепляют к металлическим конструкциям). Молодые люди готовились поставить «бизнес» на поток. При задержании один из них признался: «Мы знали, что многие попадаются на торговле наркотиками, но думали, что с нами этого никогда не произойдет. Когда увидели перед собой бойцов спецназа в масках, которые пришли по нашу душу, по телу пробежал холодок».

Все задержанные - ровесники (21 год), проживают в Пролетарском районе Саранска. Официально они ничем не занимались, но поддерживали дружеские отношения еще со школы. Один из парней уже был судим за «Кражу».

У иногородних наркоторговцев изъяли более 1 кг зелья

Еще одна группа, которую задержали мордовские полицейские, состояла из иногородних. В нее входили четыре человека - уроженцы Северной Осетии, Владимирской, Нижегородской и Саратовской областей. Да и по национальной принадлежности это была пестрая компания: грузин, армянин, русский и осетин. Молодые люди в возрасте от 20 до 25 лет познакомились в Подмосковье и организовали свой интернет-магазин наркотиков под названием Bob Dob. Бизнес развивался очень успешно - они поставляли дурман в Мордовию и другие регионы России.

В определенный момент сотрудники УНК МВД по РМ получили оперативную информацию и задержали в Мордовии дилера, который работал с этой группой. Затем в руки полицейских попал межрегиональный курьер, который вез для продажи в республику еще около 200 граммов наркотиков. Бригада оборудовала тайники с помощью магнитов, у одного из задержанных их было изъято 3 тысячи штук, а также весы, банковские карты, телефоны. Мордовские борцы с наркопреступностью быстро вышли на организатора интернет-магазина и выехали в командировки в Подмосковье и Владимирскую область.

Организаторы наркобизнеса были задержаны, у них изъято около 1 кг различных наркотиков - от синтетических до гашиша и марихуаны. Из Московской области полицейские выехали в Муром, где взяли еще одного дилера, который отвечал за сбыт во Владимирской и Нижегородской областях. Все задержанные были доставлены в Мордовию, где суд избрал им меру пресечения - взятие под стражу. Все подозреваются в покушении на незаконный сбыт наркотиков.

За два месяца оперативники пресекли три межрегиональных канала поставки наркотиков в Мордовию.

«За два месяца этого года сотрудниками УНК задокументированы 19 сбытчиков наркотиков, пятеро из которых - иногородние. Пресечено три межрегиональных канала поставки наркотиков на территорию Мордовии, - сообщил Иван Канайкин. - Сотрудники УНК МВД по РМ задерживали сбытчиков наркотиков как из ближнего зарубежья, так и из различных регионов России: Москвы, Подмосковья, Брянской, Калужской, Липецкой областей и из других субъектов. Иногородних наркосбытчиков очень много, как, впрочем, много и курьеров из Мордовии, которые попадают в руки правоохранителей в различных регионах. Надо признать, что сейчас наркопреступность не имеет границ. Организаторам наркоторговли все равно, кто и в каком регионе будет распространять зелье.

Еще хотел бы заметить, что если ранее результаты нашей работы оценивались по количеству эпизодов в уголовном деле, то сейчас мы от этого отошли, теперь эффективность работы зависит от количества задержанных. Считаю эту систему более правильной, нужно задерживать не больных наркоманов, а тех, кто сбывает им наркотики. Приведу пример: к нам поступила информация о том, что закладчики из Нижегородской области сделали 400 закладок в поле у села Макаровка. Мы могли бы задержать 400 человек, которые пришли бы за ними, но мы поступили иначе. Четыре дня мы искали и собирали эти закладки всем управлением, а потом взяли тех самых двух закладчиков. Вес каждой закладки составлял примерно 1 грамм. Общий вес изъятого наркотика позволил нам возбудить уголовное дело, санкции которого предусматривают лишение свободы от 15 лет и до пожизненного.

В последние годы в республике количество наркопреступлений растет. Не могу сказать, что ситуация неконтролируемая, но и дефицита наркотиков, как раньше, в регионе нет. К сожалению, активному распространению наркотиков способствует отсутствие у правоохранителей технической возможности контролировать такие мессенджеры, как Telegram, Whats up, Viber и т.д.».

Самому молодому наркопотребителю в Мордовии 11 лет

Помимо уголовных полицейские ежегодно возбуждают еще и сотни административных дел в отношении потребителей наркотиков. Помимо штрафа или ареста все чаще судьи возлагают на наркопотребителей обязанность пройти лечение или реабилитацию. В Мордовии на учете состоит 279 наркопотребителей. За январь - февраль 2019 года сотрудниками полиции составлено 102 протокола об административных правонарушениях, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Основная их масса связана с фактами немедицинского потребления наркотиков и уклонения наркопотребителей от исполнения возложенной судом обязанности.

Помимо пресечения наркопреступлений сотрудники регионального МВД уделяют большое внимание профилактике незаконного оборота наркотиков в подростково-молодежной среде. «В 2018 году сотрудники территориальных органов МВД совместно с педагогами провели более 4,5 тысячи разъяснительных бесед по вопросам профилактики правонарушений, в том числе в сфере незаконного оборота наркотиков, а также пропаганде здорового образа жизни, - заявил заместитель начальника отдела - начальник отделения организации деятельности подразделений по делам несовершеннолетних МВД по РМ подполковник полиции Владислав Елистратов. - Сотрудниками подразделений по делам несовершеннолетних для проведения профилактических мероприятий к врачам-наркологам направлены 550 подростков.

На подростков возбуждены 16 административных дел по статьям «Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача» и «Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача в общественных местах». В 2018 году 15 несовершеннолетними совершено 21 преступление в сфере незаконного оборота наркотиков. Самому молодому потребителю наркотиков 11 лет. В ПДН состоит 17 подростков, ранее употреблявших наркотические и токсические вещества».

Алексей Николаев