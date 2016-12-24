Деньги за крышу

Суд заочно арестовал владельца фирмы, принимавшей участие в строительстве «Мордовия Арены»

Бабушкинский суд Москвы арестовал гендиректора фирмы «Стальмонтаж-Электросталь» 68-летнего Сергея Уласевича. Именно его фирма возводила крыши стадионов «Мордовия Арена» и «Самара-Арена». Бизнесмен заочно обвиняется в сокрытии средств от налогообложения и невыплате зарплаты сотрудникам его компании при строительстве объектов к чемпионату мира по футболу 2018 года. Сейчас Сергей Уласевич лечится за границей и, видимо, уже вряд ли захочет возвращаться на родину.

Уголовное дело Сергея Уласевича расследует Главное следственное управление СКР по Московской области. Следствие считает, что бизнесмен скрыл средства в особо крупном размере, за счет которых взыскиваются налоги, а также «зажал» зарплату своим работникам. Потерпевшими по делу признаны 430 человек, а сумма ущерба превышает 33 миллиона рублей. Кроме того, еще 33 миллиона рублей Уласевич не внес в бюджет: вместо уплаты налогов он переводил деньги контрагентам. Предусмотрительный товарищ на момент возбуждения уголовного дела успел покинуть Россию.

Заочный арест и уголовное преследование фактически стали продолжением разбирательства между субподрядчиками строительства спортобъектов ЧМ-2018. Генеральный подрядчик стадионов в Самаре и Саранске ПСО «Казань» заключило в 2014 году договор на строительно-монтажные работы с «Татдорстроем», который, в свою очередь, в 2015 году заключил аналогичные договоры с компанией «Стальмонтаж-Электросталь» Уласевича. Предприятие это отвечало, например, за монтаж металлоконструкций на объектах. Общая сумма договоров между субподрядчиками составила около 2,3 млрд руб.

В том же году «Татдорстрой» предоставил компании Сергея Уласевича заем в размере почти 850,2 млн руб. Однако сумма, которую кредитор перечислил «Стальмонтаж-Электростали» по договорам, была выше и составила 3,96 млрд руб.

В 2017 году «Татдорстрой» обвинил «Стальмонтаж-Электросталь» в хищении 2,3 млрд руб. и обратился с заявлением в полицию, было возбуждено уголовное дело.

Впоследствии прокуратура города Электростали уличила компанию Сергея Уласевича в невыплате зарплаты сотрудникам, которые трудились на «Самара-Арене» и «Мордовия Арене», и возбудила административное дело. Сумма задолженности «Стальмонтаж-Электростали» по зарплате составляет 33 млн руб. Сам Сергей Уласевич утверждал, что его компания не получила 2,2 млрд руб. от ПСО «Казань» и «Татдорстроя» за работы на «Самара-Арене», в связи с чем и образовались долги перед рабочими.

В марте 2018 года ГСУ СК по Московской области возбудило по этому факту уголовное дело. Перед этим в ноябре 2017 года «Стальмонтаж-Электросталь» инициировала свое банкротство. После этого представители компании ПСО «Казань» заявили, что Сергей Уласевич сделал это, чтобы снять с себя ответственность за срыв сроков по монтажу металлоконструкций на стадионах и уйти от обязательств по долгам.

В пресс-службе генерального подрядчика строительства ПСО «Казань» заявили, что «Стальмонтаж-Электросталь» получила от основного субподрядчика строительства стадиона компании «Татдорстрой» свыше 2,6 млрд рублей, а отчиталась актами о выполненных работах только за 87,8 млн рублей.

Владелец «Стальмонтажа» заявил на это, что все средства, полученные от казанского подрядчика, были освоены компанией по назначению. Из 13 тыс. тонн металлоконструкций организация смонтировала 8,5 тыс. тонн. Остальные металлоконструкции остаются на балансе компании. Здесь уверили, что готовы отчитаться за каждый полученный рубль с приложением подтверждающих документов. Все деньги были потрачены на изготовление и монтаж металлоконструкций, покрытия стадионов в Самаре и Саранске. Работы выполнены, стадионы изготовлены и смонтированы. Все вопросы могут быть сняты проведением комплексной строительной экспертизы.

Необходимо отметить, что строительство самарского стадиона на всех этапах сопровождалось скандалами. Оно должно было начаться весной 2014 года, но по факту возведение объекта стартовало с задержкой на три месяца. С апреля по сентябрь 2016 года ПСО «Казань» фактически заморозило строительство. К компании из Татарстана неоднократно предъявлялись претензии по качеству работ из-за постоянных изменений, вносимых в проект в целях его удешевления. При этом стоимость строительства не снижалась, а только росла - с 13,6 млрд до 18,9 млрд рублей. К чемпионату мира стадион в Самаре получил временное разрешение на ввод в эксплуатацию.

Заочный арест

В суде следователь ГСУ СКР по Московской области просил арестовать Сергея Уласевича заочно: «Я с ним созванивался, вызвал его на допрос. Пытался выяснить где он находится, через его защитника, привлечь его к участию в следственных действиях, но он не прибыл, после чего была инициирована процедура объявления в розыск. Оперативные данные свидетельствуют о том, что он находится в Черногории».

Адвокат Уласевича Александр Пережогин был не согласен со следователем: «Надобности объявлять моего подзащитного в международный розыск не было. Ещё в декабре 2018 года он оповестил следствие в рамках другого дела о том, что находится на лечении в Латвии».

Из представленных защитником медицинских справок следует, что бизнесмен до сих пор пребывает в рижской клинике - у 68-летнего обвиняемого образовался тромб, ему будут делать операцию. «Дело против моего подзащитного было возбуждено, чтобы заставить Уласевича взять на себя ответственность за недобросовестное исполнение некоторых элементов самарского стадиона, в том числе крыши», - заявил адвокат. По словам Пережогина, вопрос о взыскании заработной платы решает гражданский суд. Для возбуждения уголовного дела необходимо, чтобы зарплату не выплачивали из корыстных побуждений, то есть Уласевич должен был присвоить деньги. Адвокат считает, что в случае с его клиентом об этом не может быть речи. Невыплата зарплаты, по его мнению, связана с тем, что компания не получила деньги от выполненных работ: «Только по Саранску задолженность 500 миллионов, по Самаре - 2,2 миллиарда…».

«Бросить стройку Уласевич никак не мог - все-таки это политический проект, престиж страны и так далее, - объяснил в суде адвокат. - К тому же бросить монтаж металлоконструкций значит обрушить крышу. Если сейчас заочно арестовать Уласевича, а затем объявить в международный розыск, то Интерпол потребует весомые доказательства. Когда выяснится, что чемпионат мира по футболу проходил на стадионах, которые не были сданы… Если они хотя бы подумают о том, что стадион мог обрушиться, то следует помнить: в Европе моральный вред возмещают не в рублях, а в десятках и сотнях тысяч евро».

Однако Бабушкинский райсуд Москвы удовлетворил ходатайство представителя Следственного комитета о заочном аресте гендиректора «Стальмонтаж-Электросталь» Сергея Уласевича.



