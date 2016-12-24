«Сударушка-2019»

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«Сударушка» отличается завидным постоянством: конкурсу исполнилось уже 23 года, проходит он всё так же традиционно в первых числах марта и по-прежнему популярен далеко за пределами университетских стен. Искать источники его долголетия можно долго, но главной фишкой «Сударушки» было и остается одно: по весне в МГУ выбирают не только самую милую, но и самую эрудированную красавицу.
Вечером 5 марта в ДКИ МГУ им. Н.П. Огарева конкурс собрал самых красивых, умных и талантливых представительниц шестнадцати факультетов и институтов вуза. В этом году смотр красавиц был посвящен Году театра в России. Каждая из участниц еще до финала по жребию выбрала имя актрисы, в чьем образе она потом выйдет на сцену. Благодаря чему зрители «Сударушки» вспомнили этим вечер лучшие роли Алисы Фрейндлих, Елизаветы Боярской, Натальи Селезневой, Чулпан Хаматовой и других известных отечественных звезд театра и кино.
Свои выходы в звездной роли девушки старались обставить соответственно выпавшему образу: например, студентка географического факультета Алина Лазарева (она же Ирина Муравьева) появилась на сцене на роликах с актуальной на все времена песней «Позвони мне, позвони!».
Песен в этот вечер вообще было много: конкурс вполне мог считаться аналогом популярного вокального телешоу - сильные голоса, достойное, вполне профессиональное исполнение. Студенткам покорился даже мюзикл - они показали зрителям сцену из известной телеистории о Мэри Поппинс на музыку Максима Дунаевского.
У любого конкурса есть своя кухня, свои «невидимые миру слезы». Понятно, что каждый выход требует немалой подготовки, серьезной работы. Пока девушки готовились к следующему этапу, зрители из видеороликов смогли узнать то, что обычно остается за кадром. Выяснилось, что это были не только бесконечные дефиле и репетиции: организаторы провели для участниц различные мастер-классы. Девушки учились профессионально двигаться на сцене, осваивали секреты декоративно-прикладного искусства, попробовали себя в роли автоледи.
В финал «Сударушки-2019» вышли пять девушек: Лиана Юмаева (филологический факультет), Екатерина Андреева (Институт механики и энергетики), Алина Кульнина (Медицинский институт), Светлана Симкина (экономический факультет), Ксения Горбылева (факультет математики и информационных технологий).
Интеллектуальное состязание заставило участниц вспомнить всё, что они знают о театре и кино. А решающим стал конкурс театральных импровизаций. Жюри поставило непростую задачу: разыграть сцену из художественного произведения в паре с профессиональным артистом. В этом отлично себя проявила Лиана Юмаева. Она легко и очень убедительно вжилась в роль легкомысленной дамочки из рассказа Шукшина. Светлана Симкина удачно сыграла королеву лилипутов вместе с художественным руководителем театра кукол Евгением Пуловым. А Ксения Горбылева в образе директора театра и вовсе принимала на работу начинающего актера, а по факту - члена жюри конкурса, директора театра им. Яушева Владимира Шарапова.
Итоги состязательного марафона традиционно подвел глава МГУ Сергей Вдовин. «Глядя на красоту, молодость и очарование наших студенток, чувствуешь гордость за университет! Наши красавицы - лучшие в Саранске, Мордовии и России!» - признался он.
Каждая участница была отмечена в определенной номинации, все получили подарки от спонсоров. Вице-мисс стала представительница факультета математики и информационных технологий Ксения Горбылева. Победа же досталась студентке экономического факультета Светлане Симкиной. «Я очень рада! Это просто невероятные чувства. Хочется выразить благодарность организаторам, жюри и особенно зрителям за несмолкающие аплодисменты», - поделилась первыми эмоциями «Мисс университета «Сударушка-2019».
Наталья ГОРДЕЕВА, фото Андрея КОНДРАТЬЕВА
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