В Саранске офицер полиции получил условный срок за превышение должностных полномочий

Пролетарский суд Саранска вынес приговор оперуполномоченному отдела полиции № 4 Евгению Нарайкину. Он признан виновным в превышении должностных полномочий.

Как было установлено в ходе судебного разбирательства, в период с февраля по март 2017 года Нарайкин исполнял свои должностные обязанности по раскрытию совершенных на территории Пролетарского района преступлений. С целью завышения показателей по выявлению и раскрытию преступлений он вынудил человека согласиться на самооговор.

Таким образом, мужчина признал свою вину в несовершаемом преступлении. Позднее взявший на себя вину за чужое преступление сообщил о случившемся в УФСБ России по РМ, предъявив в качестве доказательства аудиозапись разговора с Нарайкиным.

Приговором суда Евгений Нарайкин признан виновным в превышении должностных полномочий и приговорен к одному году лишения свободы условно. Кроме того суд запретил ему занимать должности в правоохранительных органах РФ, связанные с осуществлением функций представителя власти, на полтора года.