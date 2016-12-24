В Саранске офицер полиции получил условный срок за превышение должностных полномочий

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Пролетарский суд Саранска вынес приговор оперуполномоченному отдела полиции № 4 Евгению Нарайкину. Он признан виновным в превышении должностных полномочий.
Как было установлено в ходе судебного разбирательства, в период с февраля по март 2017 года Нарайкин исполнял свои должностные обязанности по раскрытию совершенных на территории Пролетарского района преступлений. С целью завышения показателей по выявлению и раскрытию преступлений он вынудил человека согласиться на самооговор.
Таким образом, мужчина признал свою вину в несовершаемом преступлении. Позднее взявший на себя вину за чужое преступление сообщил о случившемся в УФСБ России по РМ, предъявив в качестве доказательства аудиозапись разговора с Нарайкиным.
Приговором суда Евгений Нарайкин признан виновным в превышении должностных полномочий и приговорен к одному году лишения свободы условно. Кроме того суд запретил ему занимать должности в правоохранительных органах РФ, связанные с осуществлением функций представителя власти, на полтора года.
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