Малому бизнесу не следует вести себя «как на вражеской территории»

За прошлую неделю составлено 6 протоколов за нарушение Правил благоустройства г.о. Саранск. Об этом доложил на оперативном совещании в мэрии начальник Административно-технической инспекции Алексей Вахтеров. Три протокола было составлено за несвоевременную уборку входных групп (ул. Богдана Хмельницкого, 44 - торговая точка «Интеррос», парикмахерская по ул. Васенко, 10, магазин «Цветы»). Три управляющие компании привлечены к административной ответственности за несвоевременную уборку сосулек и наледи с крыш МКД.

«Сегодня приглашены на комиссию должностные лица управляющих компаний «Домоуправление № 24» и ООО «Веста-Дом». Однако хочу заметить, что мы привлекаем к ответственности управляющие компании за несвоевременную уборку сосулек, но они подают иски в суды, чтобы опротестовать постановления Административной комиссии, - рассказал Алексей Вахтеров. - Меня удивляют фразы и аргументация, которые применяют юристы при составлении исков. Они пишут, что от сосулек нет пострадавших, значит, управляющая компания наказана необоснованно. Хочу заметить: мы привлекаем к административной ответственности за несвоевременную уборку наледи и сосулек. Если будут пострадавшие - будет другой процесс, в рамках Уголовного кодекса, а виновные будут привлекаться уже к уголовной ответственности».

Мэр города подчеркнул, что нужно делать своё дело, невзирая на подобные иски. «То, что обращаются в суд в таких случаях, - на их совести. Например, произошел случай в пятницу на улице Кирова - пострадал мужчина. Понятно, что индивидуальный предприниматель арендует там торговые площади, однако и те, кто сдает торговые помещения, должны пристально следить за уборкой и сосулек, и наледи. Это ни с кого не снимает ответственности. Управляющие компании, в свою очередь, должны убирать сосульки и наледь без заявок жителей, а если есть заявки - исполнять их немедленно. Сейчас погодные условия неустойчивые, поэтому сосульки и наледь образуются очень быстро», - сказал Петр Тултаев.

Глава Администрации Саранска также привел пример, когда с козырька магазина «Магнит», находящегося на улице Пролетарской, весь снег был сброшен на расчищенный тротуар, и вся снежная масса затем была оставлена на месте. «Мы с уважением относимся к малому бизнесу, однако и труд коммунальных служб нужно уважать. Такое допускать нельзя. Если скинули снег - надо либо убрать за собой, либо согласовать время уборки козырька с предприятием, занимающимся уборкой этого тротуара. Не нужно вести себя «как на вражеской территории». Алексей Васильевич, - обратился Петр Тултаев к начальнику Административно-технической инспекции, - проработайте этот вопрос в рамках своей компетенции: можно ли привлекать в таких случаях к ответственности».