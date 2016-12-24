Похитили оружие и угнали Камаз

В суд направлено уголовное дело по обвинению жителей Рязанской области - 54-летнего Михаила Курчатова и 23-летнего Виталия Федорова. В Мордовии криминальные деятели «отработали» дом дальнобойщика, из которого прихватили добра на полмиллиона рублей, а позже угнали в Рязанской области КамАЗ и продали его в нашей республике.

17 декабря 2017 года мужчины приехали на машине в Зубово-Полянский район. В свое время Михаил Курчатов жил в Мордовии и хорошо знал местных жителей. В частности, он был осведомлен, что в селе Каргал живет дальнобойщик, который неплохо зарабатывает. Его мать работает на заправке, и когда мужчины заехали за бензином, то стали свидетелями разговора женщины с подругой. В беседе мать дальнобойщика рассказывала, что сын сейчас находится в рейсе. Курчатов знал, что дальнобойщик жил в доме с матерью, а значит, в жилище никого не было. Рязанцы решили действовать - они оперативно забрались в дом и вынесли оттуда все ценное: золото, деньги, ноутбук и оружие - охотничий нарезной карабин с прицелом «Сайга», два самозарядных охотничьих ружья и боеприпасы к ним. Оружие, как выяснилось в ходе следствия, находилось на тот момент в незапертом сейфе. После преступления рязанцы скрылись. Ущерб от похищенного составил 565 тысяч рублей.

По информации начальника отдела Управления уголовного розыска МВД по РМ Игоря Финащенкова, в сентябре 2018 года оперативникам удалось установить личности похитителей и задержать их. Обоих взяли в Рязани. Часть похищенного имущества была обнаружена при обысках, но два охотничьих ружья и технику фигуранты успели перепродать.

Кроме того, правоохранители выяснили, что Курчатов и Федоров причастны еще и к хищению в сентябре 2018 года КамАЗа. Машину увезли ночью из гаражного массива, расположенного в селе Поляны Рязанской области. Грузовик за 345 тысяч рублей они продали жителю Зубово-Полянского района. Сейчас полицейские уже возвратили КамАЗ законному владельцу.

В суде Михаилу Курчатову и Виталию Федорову предстоит отвечать по обвинению в краже с незаконным проникновением в жилище в крупном размере, хищении оружия и боеприпасов, сбыте и хранении гражданского огнестрельного оружия и боеприпасов. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением находится в Зубово-Полянском районном суде Республики Мордовия.