Задержаны цыганки, обобравшие пенсионерок на 400 тысяч рублей

В январе этого года 81-летняя жительница Саранска гуляла около дома по проспекту 50 лет Октября. К пенсионерке подошли две молодые женщины, представились сотрудницами социальной службы, рассказали, что бабушке положен продуктовый набор к праздникам, но для его получения необходимо сообщить паспортные данные. Пенсионерка пригласила женщин домой, где находилась ее пожилая сестра. «Соцработницы» стали рассказывать старушкам о якобы проходящей в стране денежной реформе. «Купюры старого образца будут менять на новые. Чтобы деньги не «сгорели», нужно, чтобы вы сообщили нам серии и номера всех ваших банкнот», - заявили гостьи.

Пенсионерки достали все свои сбережения - 400 тысяч рублей, которые копили на похороны. Незнакомки переписали номера купюр, и пожилые женщины снова спрятали сбережения в шкаф. Затем одна из «соцработниц» заявила, что имеет медицинское образование и владеет навыками лечебного массажа. Одна из пенсионерок с радостью согласилась на сеанс. Пока одна аферистка мяла пенсионерке спину, ее сообщница отвлекла сестру и похитила из шкафа всю наличность.

«Пенсионерки заметили пропажу денег в тот же день, но обращаться в полицию не стали, думали, что похитительниц все равно не найдут, - рассказал начальник отдела полиции № 3 УМВД России по Саранску Сергей Калядин. - Написать заявление в дежурную часть через день после кражи женщин убедили родственники. Если бы они обратились в полицию в день преступления, мы бы нашли злоумышленниц намного раньше, а так нам пришлось приложить массу усилий, чтобы вычислить и задержать похитительниц.

Пожилым женщинам показали картотеку женщин цыганской национальности, которые имели проблемы с законом. Пенсионерки опознали тех самых социальных работниц. Ими оказались жительницы Липецкой области. Наши сотрудники выехали в командировку в этот регион и нашли подозреваемых. Одной из них - 25 лет, другой - 28 лет. Обе не стали долго отпираться и признались в краже. Более того, уже вернули 200 тысяч рублей пенсионеркам и обещали возвратить остальное. Отделом полиции № 3 УМВД России по Саранску возбуждено уголовное дело по статье «Кража», расследование продолжается.

В заключение хотелось бы дать совет - если к вам постучались подозрительные граждане, представились сотрудниками соцслужбы или медицинскими работниками, не пускайте их в свое жилище. Не показывайте им документы, деньги, не подписывайте без подробного ознакомления никаких бумаг. Предупредите об этом родных, близких, особенно людей пожилого возраста, родителей! Будьте бдительны!».