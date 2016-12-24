Подполковник погорел на взятке в 100 тысяч рублей

Оперативники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РМ которую неделю подряд удивляют общественность громкими задержаниями коррупционеров различных мастей. На этот раз полицейские взяли 33-летнего заместителя начальника исправительной колонии № 5 УФСИН России по РМ подполковника внутренней службы Федора Коняшкина.

По версии следствия, Федор Коняшкин с мая по сентябрь 2016 года получил откат - 109 тысяч рублей - от предпринимательницы из Ивановской области за заключение государственных контрактов на поставку ткани для нужд регионального УФСИН, а также беспрепятственное принятие товара и его оплату. Следственным комитетом по РМ возбуждено уголовное дело по статье «Получение взятки». Санкции статьи предусматривают штраф в размере до 2 миллионов рублей или лишение свободы до 8 лет со штрафом в размере до 40-кратной суммы взятки.

Федора Коняшкина задерживали сотрудники УЭБиПК МВД по РМ при силовой поддержке Управления Росгвардии Республики Мордовия. Изначально подполковник не шел на контакт с правоохранителями. Однако, когда речь зашла о том, чтобы взять сотрудника УФСИН под стражу и отправить в следственный изолятор, он признал свою причастность. Зубово-полянский суд отправил УФСИНовца под домашний арест, пока устанавливаются все обстоятельства преступления. Не исключено, что со временем в деле могут появиться и другие коррупционные эпизоды.

Известно, что ранее Федор Коняшкин служил заместителем начальника исправительной колонии № 12 УФСИН России по РМ и руководил здесь контрактной службой. В его полномочия входило и весьма прибыльное, как выясняется, занятие - через аукционы отбирать поставщиков для нужд учреждения. Это связано с большими коррупционными соблазнами, в какой-то момент Федор Коняшкин с ними не совладал и согласился на откат от ивановской фирмы «Ивэкс». За то, чтобы компания могла выигрывать аукционы на поставку ткани в колонию, подполковник предложил рководителю «Ивэкс» 50-летней Екатерине Говорковой сделку - откат в 10% от суммы контракта. Дама согласилась. После этого Коняшкин оформил нужные протоколы закупочной комиссии, которые гласили, что победителем аукционов на поставку тканей становилась ивановская фирма.

Чтобы никто ничего не заподозрил, подполковник и бизнес-леди использовали фирмы-однодневки «Орион» и Регата». От их имени предоставлялись завышенные коммерческие предложения, которые обеспечивали победу «Ивэкс».

Для конспирации Говоркова причисляла деньги на банковские карты двух посредников, а те, в свою очередь, передавали их подполковнику. В 2016 году по такой схеме Коняшкин получил взятку - 109 тысяч рублей. Помимо сотрудника УФСИН за коррупционные преступления, видимо, придется отвечать Говорковой и посредникам. В действиях предпринимательницы явно усматриваются признаки статьи «Дача взятки», а у денежных «курьеров» - «Посредничество в даче взятки».

Из открытых источников известно, что в 2017 году официальный годовой доход Федора Коняшкина составил 815 тысяч рублей, его супруги - 115 тысяч рублей. В пользовании подполковника имеются земельный участок в 3,9 тыс. кв. м, жилой дом в 71,2 кв. м, а также иномарка Ford Focus.