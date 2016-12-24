Полицейские взяли «Деда Мороза» - налетчика

Сотрудники уголовного розыска взяли «Деда Мороза», устроившего налет на салон сотовой связи компании МТС в последний январский день этого года. Тогда ряженый налетчик с ножом забрал выручку в 140 тысяч рублей и скрылся. За это разбойное нападение с маскарадом оперативники взяли 28-летнего безработного Наиля Усманова. Парень признался, что на преступление его толкнуло плачевное финансовое положение.

Дерзкий налет случился в половине восьмого вечера. На саранском рынке «Данко» появился парень, одетый в костюм Деда Мороза. Ряженый с мешком за плечами направился в салон сотовой связи МТС, который располагается по улице Миронова, 1. Вечером в небольшом офисе находился только один продавец. Но сказочный персонаж зашел в салон не для того, чтобы пополнить баланс своего мобильника или вручить подарок из мешка. Он сам пришел за «подарком» - «Дед Мороз» вытащил нож и ошеломил продавца неожиданным приказом: «Живо снимай рубашку!».

Сотрудник салона не осмелился противиться и сделал все так, как требовал человек с ватной бородой. Кстати, помимо искусственной бороды лицо вооруженного сказочного персонажа скрывала медицинская маска. Как только в руках налетчика оказалась фирменная рубашка продавца, он связал ею руки своей жертвы и предупредил: «Не дергайся, иначе будет хуже!». Пока связанный сотрудник тихо сидел в углу офиса, «Дед Мороз» открыл кассовый аппарат, выгреб оттуда всю наличность, которая скопилась за день, положил в мешок и удалился. В кассе на тот момент находилось 142 тысячи рублей.

Тем временем сотрудник салона попытался избавиться от пут и смог дотянуться до тревожной кнопки. Вскоре на месте происшествия появилась команда быстрого реагирования частного охранного предприятия. Чоповцы развязали продавца и вызвали полицейских. Оперативники проверили все камеры видеонаблюдения, установленные в округе. На одном видео парень попал в объектив камер без новогоднего маскарада, правда, качество записи оставляло желать лучшего. Более качественный видеоролик также был изъят полицейскими, но там лицо налетчика скрыто маской и бородой. Тем не менее оперативники уже через сутки вычислили личность разбойника. Им оказался бывший сотрудник салона сотовой связи. Он был хорошо осведомлен, когда в салоне бывает только один сотрудник и имеется хорошая выручка.

Однако сразу задержать его не удалось, парень оперативно уехал из Мордовии. Почти месяц он скрывался в соседней Ульяновской области, а недавно решил, что страсти улеглись и можно вернуться в Саранск. Однако в столице Мордовии его уже поджидали оперативники уголовного розыска. Наиля Усманова взяли в тот момент, когда он шел по улице. «На землю, руки за голову!» - полицейские повалили в снег криминального деятеля и надели наручники. При обыске в жилище молодого человека оперативники обнаружили костюм Деда Мороза, в котором Наиль совершил нападение.

1 марта в Пролетарском суде Усманову избирали меру пресечения. Следователь просил отправить парня в следственный изолятор, тогда как адвокат и сам подозреваемый просили о домашнем аресте.

- Я попал в тяжелую жизненную ситуацию, возникли проблемы с выплатой кредитов, я не мог устроиться на работу, - объяснял свою позицию в суде Наиль Усманов. - Когда находился в салоне, я не знал, чем отличается вооруженное нападение от грабежа. У меня при себе был нож. Я продемонстрировал его не для того, чтобы причинить какой-то вред сотруднику салона, а для того, чтобы он не попытался вступить со мной в драку, оказать сопротивление.

Суд определил взять Усманова под стражу.