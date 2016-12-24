Ледяная глыба отправила мужчину в больницу

Вечер 1 марта надолго запомнится 40-летнему жителю Саранска Виктору Четайкину. Когда он возвращался домой, на улице Кирова с крыши кафе на него рухнула ледяная глыба. Мужчину с подозрением на перелом позвонка доставили в больницу.

Виктор Четайкин с супругой Марией и ребенком проходили мимо кафе «Бистро Шаурма», что по ул. Кирова. В этот момент неожиданно с крыши заведения упала увесистая льдина. Быстрее всех отреагировала мать ребенка и оттолкнула 5-летнюю дочь в сторону. Благодаря расторопности матери ни она, ни малышка не пострадали. Зато серьезно досталось главе семейства. Мужчина инстинктивно присел, и глыба рухнула ему на спину. Удар был такой силы, что Виктору потребовалась срочная медицинская помощь. Врачи осмотрели пострадавшего, заподозрили у него перелом позвонка и госпитализировали, но после помощи врачей отпустили домой.

Супруга после ЧП написала заявление в полицию. Инцидентом заинтересовались сотрудники СК РФ по РМ. Сейчас проводится доследственная проверка.