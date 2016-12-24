«По собственному желанию»

«То, что проповедуют радикалы, очень далеко от ислама»
В Мордовии на минувшей неделе гостили представители Ливана - координатор Международной лиги исламских ученых, профессор Ливанского...
В Мордовии на минувшей неделе гостили представители Ливана - координатор Международной лиги исламских ученых, профессор Ливанского...
Проблемы ЖКХ - одна из самых больных тем в нашей стране. Рост тарифов, некачественное выполнение работ по дому и во дворах - вот лишь малый...
Зубово-Полянский суд огласил приговор последнему из бригады наркоторговцев, пойманных на поставке в Россию героина на 7 миллионов $
Инвалид из Мордовии просит президента США добиться прекращения его уголовного дела в России
Бывший директор «Биохимика» 47-летний Денис Швецов помимо миллионной растраты подозревается еще и в присвоении машины завода
Дубравлаг покидает один из самых одиозных заключенных - полковник ГРУ в отставке Владимир Квачков
6 февраля силовики провели крупномасштабную операцию против адептов запрещенной в России религиозной организации «Свидетели Иеговы...
21-летний житель Саранска Олег Мышадаев признался в жуткой расправе над своей сожительницей, 20-летней Александрой Шапошниковой. Правоохранители...
4 марта Ленинский районный суд Саранска вынес приговор 60-летнему жителю села Александровка Лямбирского района Владимиру Виляеву. Он обвинялся в...
Cотрудников саранской «Орбиты» и зубовополянской «Радиодетали» подозревают в получении миллионных откатов