«По собственному желанию»

Минувшая неделя ознаменовалась сразу двумя заметными отставками.

57-летний уроженец Зубово-Полянского района Михаил Морозов ушел с должности министра здравоохранения РМ. Свой пост он покинул, что называется, по собственной воле. А уже спустя два дня занял место главного врача Республиканского онкологического диспансера, освободившееся после ухода на пенсию Геннадия Мельцаева.

Отметим, что Михаил Морозов - профессиональный хирург. В разные годы работал в крупнейших медицинских учреждениях региона. В 2003 г. возглавил Республиканскую клиническую больницу № 4. В 2012-м стал министром здравоохранения РМ. Теперь на новом месте в числе его первоочередных задач - снижение смертности населения от онкологических заболеваний, завершение строительства здания поликлинического отделения, оснащение медучреждения новым оборудованием.

А вот имя нового руководителя медицинского ведомства пока неизвестно. Сейчас эти обязанности исполняет первый заместитель министра Елена Степанова. Наиболее вероятными претендентами на данный пост называются главврач Мордовской республиканской центральной клинической больницы Сергей Ладяев, главврачи 1-й и 4-й клинических больниц Дмитрий Амелькин и Александр Бурлаков.

Практически одновременно Священный синод Русской Православной Церкви удовлетворил прошение митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Варсонофия об освобождении его от должности управляющего делами Московской патриархии.

Как объяснил сам владыка, «это вызвано необходимостью более глубокого личного участия в жизни Санкт-Петербургской епархии». Если в 2014 году там насчитывалось 198 приходов и 661 клирик, то сегодня - уже 271 приход и 814 клириков. Члены Синода выразили сердечную благодарность Варсонофию за понесенные труды в Управлении делами Московской Патриархии. На данном посту его сменил митрополит Тверской и Кашинский Савва. Первым заместителем управляющего делами назначен епископ Воскресенский Дионисий.

Стоит напомнить, что владыка Варсонофий с момента основания и на протяжении многих лет возглавлял Саранскую епархию. Под его руководством было открыто более 200 новых приходов и 14 монастырей, Саранское духовное училище, образована епархиальная печать. В декабре 2009-го он утверждён в должности управляющего делами Московской патриархии, постоянного члена и секретаря Священного синода. А в марте 2014-го решением Синода «определён быть преосвященным Санкт-Петербургским и Ладожским, главой Санкт-Петербургской митрополии, с временным сохранением за ним должности управляющего делами Московской патриархии».