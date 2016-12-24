«Нас проверяет сама жизнь!»

В Администрации Саранска прошло заседание антитеррористической комиссии по итогам проверки учреждений соцсферы

1 марта Глава столицы Мордовии Петр Тултаев провел заседание Антитеррористической комиссии городского округа Саранск по итогам комплексного обследования состояния антитеррористической защищенности объектов социальной сферы Саранска. С 13 по 22 февраля во всех муниципальных дошкольных, образовательных организациях, учреждениях культуры и дополнительного образования проведено комплексное обследование состояния антитеррористической защищенности объектов. Всего за период проверки в Саранске было осмотрено 157 объектов данной категории. Итоги этой проверки оказались не совсем утешительными: был выявлен ряд нарушений техники безопасности практически во всех учреждениях города. Для оглашения и обсуждения результатов этой проверки на заседание комиссии были приглашены директора образовательных учреждений и учреждений культуры, заведующие детскими садами.

Представителями рабочих групп были обозначены конкретные недочеты учреждений. В некоторых, например, в вопросах антитеррористической безопасности оказались некомпетентны лица, ответственные за антитеррористическую безопасность объекта. Глава Саранска Петр Тултаев раскритиковал такое положение дел и поручил провести учебу для лиц, закрепленных за этим направлением. «В случае если заместители директоров по антитеррористической защищенности не готовы вести эту работу, с ними можно попрощаться. Этим направлением нужно заниматься предметно, и халатность допускать здесь нельзя», - подчеркнул мэр города.

Большое внимание уделялось доступности для посещений не только самих помещений учреждений, но и территорий, прилегающих к ним. Слабая организация пропускного режима, как показала проверка, - это бич многих социальных учреждений Саранска.

Представители рабочих групп обозначили и проблему исключения доступа на территорию объекта граждан в ночное время суток. Стоит отметить, что у ряда школ эти недостатки были оперативно устранены, учебные заведения закрываются в ночное время по периметру, свободный доступ исключен. Например, школы №№ 2, 11, 36 и лицей № 7. Одним из серьезных нарушений является нахождение на территории учреждения и заезд транспортных средств, а также стоянка в непосредственной близости. В настоящее время Дирекция коммунального хозяйства и благоустройства ведет работу по установке соответствующих запрещающих знаков дорожного движения на территориях, прилегающих к объектам социального назначения Саранска.

Претензии возникали не только к сотрудникам муниципальных учреждений, но и к частным охранным предприятиям, которые обеспечивают безопасность в школах и учреждениях культуры. Представители некоторых из них не контролируют пропускной режим в школах, не владеют знаниями алгоритма действий при возникновении чрезвычайных ситуаций, не выдерживают соответствие временного режима своей работы с периодом учебного процесса. Соответствующие рекомендации были даны руководителям учреждений и частных охранных предприятий.

Много нареканий поступило на работу систем видеофиксации в учреждениях. Например, в лицее

№ 4 были не только нарушены сроки хранения записей, но и ряд камер просто не работал. Все эти недочеты в работе руководителям учреждений было поручено устранить в кратчайшие сроки. Не все учреждения ежедневно проводят проверки работы тревожных кнопок. Например, в школах № 10 и 38 эта работа проводилась лишь 1 раз в месяц.

Глава Саранска Петр Тултаев резюмировал итоги встречи: «По результатам проверки я делаю вывод, что мы недостаточно предметно занимаемся этим вопросом. Есть проблемы, решение которых требует финансовых вложений, а есть те, которые просто нужно контролировать и регулярно ими заниматься. Замки за вас я буду вешать и закрывать?! Есть вопросы элементарной ответственности. Или безответственности!

Вы не воспринимаете всей важности этого вопроса. А, между тем, мы подвергаемся ежедневной проверке. Нас проверяет сама жизнь! Сейчас другие времена! Это часть вашей работы как руководителей! И вы ее должны знать и сознавать всю возложенную на вас ответственность! Давайте делать эту работу так, как положено! Засучите рукава - и вперед!».