Петр Тултаев: «Благодаря критике мы становимся лучше»

Наш город

Петр Тултаев всегда находит время в своем плотном графике для встреч с молодежью. В пятницу Глава города пообщался со студентами филологического факультета МГУ им. Н.П. Огарева в рамках встреч со знаменитыми выпускниками. 
«До того, как стать мэром, я работал министром культуры. И когда я перешел на должность Главы Администрации Саранска, скажу откровенно, было много скепсиса. Многие говорили: «Да что он сможет?! Министр культуры, да еще и филолог!». Но сейчас я твердо могу сказать: за свою работу на должности мэра мне вовсе не стыдно. Мы работаем так, как положено, чтобы не было стыдно за город ни себе, ни республике. И по жизни у меня принцип такой: делай свою работу так, чтобы не было стыдно. Ведь должности приходят и уходят, а жизнь будет продолжаться», - откровенно признался Петр Тултаев в начале беседы со студентами.
Глава города подчеркнул, что его журналистский опыт накладывает отпечаток и на сегодняшнюю работу. «Понимая специфику работы журналистов, я никогда не обижаюсь на критику. Наоборот, всем говорю за нее спасибо. Благодаря критике мы становимся лучше. Также я не могу понять чиновников, которые прячутся от журналистов. Мы должны открыто  общаться не только с представителями четвертой власти, но и с горожанами, например. Я очень часто хожу по городу, бывают «мэрские субботы». Некоторые считают, что это пиар-шаг. Однако это вовсе не так! Делаю я это только ради того, чтобы знать о проблемах горожан не по докладам, а услышать напрямую. Потому что часто кабинетные доклады очень отличаются от реального положения дел», - сказал Петр Тултаев. 
Глава Саранска также рассказал, как он оценивает сегодняшнее состояние Саранска. Он отметил, что если сравнивать столицу Мордовии с подобными городами, то она далеко не на последнем месте. «Все познается в сравнении. Я был во многих городах  России, еще не будучи Главой Саранска, и точно могу сказать: лучше нашего города нет. Город наш благоустроенный: есть современные детские площадки, спортивные сооружения. Живи - и радуйся! И судьбу свою нужно искать здесь, а не на стороне. Чужое всегда милее. Но это лишь на первый взгляд», - отметил мэр Саранска.
Студенты не остались в стороне от диалога с Петром Тултаевым. Кто-то интересовался, как налажено взаимодействие с представителями финно-угорских народов, проживающих за рубежом, кто-то хотел знать, участвовал ли Глава Саранска в студенческих отрядах, когда учился, кому-то было интересно, чем отличается нынешняя молодежь от поколения, которое было несколько десятилетий назад. 
Петр Тултаев не мог не назвать имена тех преподавателей, которых до сегодняшнего дня вспоминает с теплотой. «Я очень благодарен своим преподавателям: Ксении Ивановне Ананьиной, Степану Ильичу Липатову, Михаилу Герасимовичу Имярекову, Алевтине Васильевне Сыркиной, Таисии Михайловне Шеяновой. После окончания факультета мы продолжали с ними тесно общаться. Они не только дали мне знания, но и научили жить». 
В завершение встречи мэр Саранска дал напутствие молодым людям: «Всегда будьте самими собой. Сейчас везде нужны люди правдивые и совестливые. И, конечно, за вами, молодыми и перспективными, будущее Саранска, республики и России!».

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