Резня из-за квартиры

27 февраля Пролетарский суд арестовал 57-летнего электрика из Саранска Николая Горшкова. Мужчина устроил кровавую резню в квартире своей 58-летней сожительницы на Светотехстрое. Сначала душегуб зарезал дочь сожительницы, 38-летнюю Оксану Морозову, а затем ранил и свою даму сердца. Причиной разборки стал квартирный вопрос.

Трагедия разыгралась днем 25 февраля. Оксана Морозова пришла в гости к своей матери в квартиру по пр. 60 лет Октября. Николай Горшков был дома, и встречу решили отметить спиртным. Вскоре дочь заявила матери, что планирует переехать к родительнице. Николай Горшков не хотел делить жилище с падчерицей и прямо об этом заявил: «Я живу в этой квартире уже 8 лет, я здесь ремонт делал - обои новые клеил, а ты хочешь на все готовое прийти. Я против!». «А тебя не спрашивают, на днях буду перевозить вещи», - заявила Оксана.

Своего жилья у Горшкова не было, и он никак не хотел остаться без крыши над головой. У падчерицы же имелась еще жилплощадь. Ссора быстро переросла в большой скандал. Необходимо сказать, что Оксана - женщина бывалая, уже имела за своими плечами судимость, поэтому в конфликте нисколько не желала уступать отчиму.

У Горшкова сдали нервы, он схватился за нож и шесть раз ударил им оппонентку в грудь. Мать попыталась заступиться за дочь, но тоже получила удар клинком. От полученных ранений Оксана Морозова скончалась на месте, а ее раненая родительница успела вызвать полицию. Сейчас женщина находится в реанимационном отделении медицинского учреждения.

Прибывшие в квартиру оперативники задержали электрика. СК РФ по РМ в отношении Николая Горшкова возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Спустя двое суток подозреваемого доставили в суд, где ему избрали меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца. Горшкову грозит до 15 лет неволи.