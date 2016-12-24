«Устрою на работу в Нацбанк»

Ленинский районный суд Саранска вынес приговор 52-летней Галие Кривовой. Она обвинялась в трех эпизодах мошенничества. Женщина представлялась человеком с обширными связями и обещала решить любой вопрос - оформить инвалидность, трудоустроить на хорошие должности в Национальный банк Мордовии и «Горводоканал».

Безработная Галия Кривова рассказывала, что у нее появились влиятельные знакомые, через которых она теперь может решать многие вопросы, в частности, обещала помощь всем желающим по блату оформить группу инвалидности в бюро медико-социальной экспертизы.

Летом прошлого года Кривовой по рекомендации подруг позвонила незнакомая женщина, которая при встрече заявила, что ей нужна помощь в прохождении медицинского освидетельствования для получения третьей группы инвалидности. Галия пообещала посодействовать в решении вопроса за вознаграждение в 40 тысяч рублей. Женщина согласилась и вскоре частями передала Кривовой 37 тысяч рублей. Галия взяла деньги потратила их на свои нужды, но решать вопрос с инвалидностью не стала, поскольку никаких знакомых со связями на самом деле у нее не было.

Затем на посулы Кривовой клюнула ее знакомая и попросила трудоустроить родственников на хорошие должности. Галия заявила, что для нее это вообще не проблема. Всемогущая дама предложила «теплые местечки» в «Горводоканале» и Национальном банке Мордовии. Должность в «Горводоканале» Кривова оценила в 10 тысяч рублей, в Национальном банке - в 45 тысяч рублей. Доверчивые жертвы передали ей деньги. Понятно, что никаким трудоустройством Галия не занималась. Она получила деньги и благополучно забыла о своем обещании.

В ходе предварительного расследования Кривова вину признала полностью. Женщина заявила, ей нужны были деньги якобы для лечения дочери, у которой медики обнаружили онкологическое заболевание.

Суд приговорил Галию Кривову к 1 году исправительных работ с удержанием 5 процентов зарплаты в доход государства.