«Устрою на работу в Нацбанк»

Широкая Масленица ждет гостей!
Все неделю в России отмечается Масленица, каждый день необходимо провести весело, ходить в гости и готовится к Великому посту. В Саранске...
Все неделю в России отмечается Масленица, каждый день необходимо провести весело, ходить в гости и готовится к Великому посту. В Саранске...
И все-таки это произошло! 20 февраля на официальном портале правовой информации было опубликовано распоряжение Председателя Правительства...
Законопроект о «народных инспекторах» может обострить ситуацию на российских дорогах
Инвалид из Мордовии просит президента США добиться прекращения его уголовного дела в России
Директор по корпоративным и правовым вопросам ООО «Управляющая компания РМ Рейл» Юрий Ольховский вошел в число победителей окружного...
Фестиваль «Соотечественники» жители Саранска всегда ждут с большим нетерпением. В этом году Фестиваль русских драматических театров...
Проблемы ЖКХ - одна из самых больных тем в нашей стране. Рост тарифов, некачественное выполнение работ по дому и во дворах - вот лишь малый...
6 февраля силовики провели крупномасштабную операцию против адептов запрещенной в России религиозной организации «Свидетели Иеговы...
Cотрудников саранской «Орбиты» и зубовополянской «Радиодетали» подозревают в получении миллионных откатов
У нее это получилось. Встретиться со страшным заболеванием лицом к лицу и победить. В 2016 году жительнице Лямбиря Лилии Волковой успешно была...