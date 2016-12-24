Коррупционный намёк на министра

Едва Фемида разобралась с Абрамовым и Сухоруковым, как в Ленинский районный суд поступило еще одно уголовное дело о коррупции при госзакупках. На этот раз отвечать перед законом будет коммерческий директор фирмы из Ульяновской области «КомПорт» 46-летний Иван Макаров. Важные показания по этому делу дал все тот же Александр Абрамов. Он заявил, что платил Макарову за победы в тендерах Министерства образования Мордовии, а часть откатов якобы шла бывшему министру образования республики Евгению Маркачеву.

Как только в ходе расследования появилась информация об Иване Макарове, его сразу же вызвали на допрос. Но мужчина общаться со следователями не пожелал и ударился в бега. Макарова объявили в федеральный розыск. Вскоре оперативники вычислили город, в котором он скрывается. Коммерсант прятался на съемной квартире в Ростове-на-Дону. Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РМ с ростовскими коллегами взяли его 9 мая прошлого года и доставили в Саранск, где суд отправил беглеца в следственный изолятор.

Сейчас дело дошло до суда. Ивана Макарова обвиняют в мошенничестве в крупном размере. Следствие считает, что руководитель фирмы «КомПорт» решил обманом похитить у исполнительного директора саранской фирмы «Веста-Рост» Александра Абрамова 1,3 млн рублей. Макаров обещал Абрамову победу на электронных аукционах по закупке оборудования для нужд Министерства образования РМ. При этом он заявил, что лично знаком с министром образования Евгением Маркачевым и за мзду может решить любой вопрос с тендерами. Заметим, что фирма «Веста-Рост» пыталась победить в аукционах без всяких «посредников», но каждый раз получала от ворот поворот.

Тогда Абрамов решил пойти «проверенным коррупционным путем» и дважды в 2016 году передавал деньги «посреднику» за победу в аукционе. В ноябре - 200 тысяч рублей, а в декабре - почти 1,1 млн рублей. После перечисления денег аукцион компания «Веста-Рост» выиграла.

«Ищи подход к Маркачеву»

После задержания Макаров заявил следователю, что никаких денег у Абрамова не брал. В дальнейшем он воспользовался конституционным правом и отказался от каких-либо показаний по делу. Однако Александру Абрамову скрывать уже было нечего, и он рассказал правоохранителям о своих взаимоотношениях с Макаровым.

По его словам, с конца 2015 года он работал с подведомственными Министерству образования РМ учреждениями - детскими садами, школами, техникумами, центрами дополнительного образования. Абрамов организовывал поставки необходимого товара в учреждения через аукционы. В конце 2015-го - начале 2016 года директор «Веста-Рост» познакомился с заместителем министра образования РМ Соболевым. После этого знакомства Абрамову периодически звонили сотрудники министерства либо подведомственных учреждений и предлагали принять участие в аукционах на поставку необходимого товара или оборудования. Александр готовил конкретные коммерческие предложения, которые направлял электронной почтой в республиканское министерство образования.

В мае 2016 года коммерсант узнал, что Мордовия принимает участие в Федеральной целевой программе «Доступная среда», в рамках которой Министерству образования РМ выделены бюджетные деньги на покупку оборудования для обучения людей с ограниченными возможностями. Абрамов обратился к сотрудникам Министерства образования и заявил, что желает принять участие в реализации этой программы - представить коммерческие предложения для аукциона на поставку необходимого оборудования. Александр объехал все школы, детские сады, техникумы и узнал, в каком оборудовании они нуждаются. Абрамов составил список с коммерческим предложением и отнес в министерство.

Абрамову пообещали передать все предложения министру Евгению Маркачеву. «Если министр утвердит твой список, то он ляжет в основу технического задания к аукциону», - заявили сотрудники министерства. Наконец в июле 2016 года Абрамов встретился с Маркачевым, но получил отказ. По словам исполнительного директора «Веста-Рост», министр образования заявил, что ему посоветовали работать с другим поставщиком.

«Если хочешь и дальше работать с нашим ведомством, ищи подход к Маркачеву», - шепнули Абрамову подчиненные министра. «Я записался к нему на прием, - рассказал следователю Абрамов. - При встрече сказал: готов ответственно работать с министерством. Предоставил цены на товары, которые были ниже, чем в других предложениях. Однако Маркачев никакого интереса не проявил. Потом я еще несколько раз приходил к нему на прием, но он не был заинтересован в моем предложении».

«Если тебе нужна работа, делись»

«В начале августа 2016 года на мобильный мне позвонил незнакомец, который представился Иваном Макаровым - рассказал Александр Абрамов. - Сказал, что звонит от Евгения. «Если тебе нужна работа, то надо делиться заработанными деньгами», - заявил собеседник. Я понял, что Иван звонит от Евгения Маркачева. Он сказал, что если я буду передавать через него вознаграждение для министра, то мне будет обеспечена победа в электронных аукционах. Во время разговора Иван сказал, что готов обсудить детали позже».

Абрамов снова записался на прием к министру образования Маркачеву. На этот раз руководитель ведомства заявил, что готов работать с коммерсантом и министерство прорабатывает несколько проектов, в которых Александр может принять участие.

«Осенью 2016 года снова позвонил Иван Макаров и сказал: есть работа, но за это надо передать Евгению 200 тысяч рублей, - продолжает Абрамов. - Я согласился, взял из личных сбережений 200 тысяч рублей и отдал ему. Он сказал, что если в дальнейшем я решу передавать ему деньги для Маркачева, то должен буду перечислять их на организацию Макарова с учетом комиссии и обналичивания. Еще Иван передал, что министр меня поддерживает и вскоре это подтвердит. Макаров предложил пересылать ему интересующие меня аукционы через Вайбер, Ватсап и Телеграм и обещал предавать информацию Маркачеву, тогда меня обеспечат работой».

«Евгению надо отдать 1 миллион рублей»

Вскоре Абрамов разузнал, что в России, в том числе в Мордовии, реализуются программы по оснащению детских технопарков-кванториумов необходимым оборудованием. При этом бюджетные деньги на закупку необходимого оборудования выделило Министерство образования РМ. Александр полагал, что теперь с Маркачевым он на дружеской волне, а потому попросил у министра разрешения проработать закупку оборудования для оснащения кванториумов через аукцион. Маркачев дал добро.

Исполнительный директор компании «Веста-Рост» подготовил коммерческие предложения для Министерства образования РМ. Закупка оборудования для кванториумов была разбита на несколько аукционов, по каждому были подготовлены технические задания. Электронные аукционы проходили с ноября по декабрь 2016 года, и победителями были признаны «Веста-Рост» и ИП Низин (предпринимателя контролировал Абрамов). С Министерством образования РМ были заключены государственные контракты на общую сумму более 15 миллионов рублей. Победители начали поставлять оборудование.

«В конце декабря 2016 года мне позвонил Макаров и заявил: «Евгению надо отдать 1 млн рублей за предоставленную работу, - вспоминает Абрамов. - Я предложил Макарову перечислить деньги на расчетный счет его организации. Иван напомнил, что при перечислении нужно прибавить комиссию. К тому же он просил перечислить сумму не ровными частями, так как платеж может привлечь внимание «Росфинмониторинга». Почему Маркачеву нужно было передать 1 млн рублей, я не интересовался.

Вскоре Макаров перекинул мне на электронную почту сообщение, где были указаны основания для перечислений «за поставку компьютерной техники» и отражены две суммы с учетом комиссии за обналичивание 598 и 496 тысяч рублей. Деньги нужно было перечислить на расчётный счет компании «КомПорт».

Всего за победу в аукционах по закупке оборудования для нужд Министерства образования Мордовии через Макарова я передал 1 млн 294 тысячи рублей, из которых в интересах ИП Низина передано 340 тысяч рублей, а остальные деньги в интересах «Веста-Рост». При встречах я у министра Маркачева не интересовался, передал ли ему Макаров деньги».

Правоохранители активно выясняли, причастен экс-министр образования Маркачев к этой коррупционной истории или коммерсант Макаров просто прикрывался именем высокопоставленного чиновника? Однако веских доказательств найти не смогли. Экс-министр будет проходить по делу как свидетель. Известно, что и Макаров, и Маркачев в 2005 году работали в Ичалковском районе и были хорошо знакомы. Евгений Маркачев возглавлял республиканское министерство образования с ноября 2015 года. Покинул должность в октябре прошлого года. Не исключено, что отставка с поста министра могла быть связана с уголовным делом.