«Вымогатели» откатов

28 февраля Ленинский районный суд Саранска огласил приговор по делу о «наваристых» госзакупках. На скамье подсудимых оказались 30-летний исполнительный директор саранской фирмы «Веста-Рост» Александр Абрамов и 26-летний директор воронежской фирмы «Ритейл-Сервис» Павел Сухоруков. Они обвинялись в коммерческом подкупе и мошенничестве.

Жалоба ценой в полмиллиона рублей

Исполнительный директор фирмы «Веста-Рост» Александр Абрамов по своим каналам узнал, что московская компания «Дрофа - новая школа» выиграла аукцион на поставку для Министерства образования Мордовии специального оборудования для логопедических кабинетов на 14,5 млн рублей. Абрамов внимательно изучил техническое задание для аукциона и решил, что там содержатся определенные нарушения. И составил жалобу в УФАС Мордовии.

Но сам подавать ее Александр не захотел. Зачем портить отношения с сотрудниками Министерства образования, с которыми у исполнительного директора «Веста-Рост» сложились доверительные отношения? Абрамов позвонил своему родному брату Андрею Абрамову в Москву и попросил найти ему компанию, от имени которой можно подать жалобу в УФАС по РМ на результат аукциона. При этом условия были такими - компания должна была раньше принимать участие в аукционах, но не иметь отношения к Мордовии. Брат порекомендовал своего знакомого, генерального директора «Ритейл-Сервис» Павла Сухорукова из Воронежа. Александр изложил ему свой план и пообещал 50 тысяч рублей за участие в «операции». Сухоруков согласился и отправил жалобу на результаты аукциона от имени своего предприятия.

Отступные в 3,5% от стоимости контракта

Одновременно люди Александра Абрамова связались с генеральным директором компании - победителя аукциона - Евгением Бабичем. Ему сообщили, что в ФАС отправлена жалоба, и обрисовали суть проблемы. Москвича заверили, что из-за разбирательства у компании возникнут серьезные проблемы и деньги по контракту она получит еще не скоро. Вполне возможно, что аукцион из-за нарушений и вовсе отменят, и победитель останется с носом. Дабы этого не произошло, нужно заплатить «отступные» - 5% (позже сумма была снижена до 3,5%) от суммы контракта - 508 тысяч рублей.

Руководитель московской фирмы решил не усложнять жизнь своей организации и согласился на выплату в полмиллиона. Не исключено, что победа в аукционе тоже досталась москвичам в не совсем честной конкуренции. В противном случае стали бы победители аукциона так легко соглашаться на выплату такого большого отката?

В июле 2017 года представитель компании «Дрофа - новая школа» передал 508 тысяч рублей «вымогателям». Свой куш в 50 тысяч рублей переводом получил и «жалобщик» Павел Сухоруков. Примечательно, что представители компании «Дрофа - новая школа» более полугода не писали заявления в полицию по поводу «шантажа».

Развел еще одну московскую фирму на 1 млн рублей

Похожую махинацию Александр Абрамов провернул и в 2016 году. Тогда жертвой развода на деньги стала еще одна московская фирма. Абрамов связался с коммерческим директором организации и заявил, что сделает все, чтобы сорвать электронный аукцион по закупке коррекционных комплексов оборудования для индивидуальных специализированных занятий с детьми. Для этого Абрамов от имени своего знакомого - индивидуального предпринимателя - подготовил и направил в УФАС жалобу. В ней он требовал провести внеплановую проверку электронного аукциона и приостановить проведение закупки до рассмотрения жалобы по существу. В связи с жалобой у москвичей на неопределенный срок зависал контракт почти на 13 млн рублей. Абрамов предложил отозвать «претензию» за 9% от начальной стоимости контракта - 1 миллион 160 тысяч рублей. Фирма, чтобы избежать затягивания дела, была вынуждена согласиться на требование вымогателя.

Хотел сесть на поезд в Пензе, но был задержан

Взяли Абрамова в конце февраля прошлого года. За два дня до ареста, почувствовав, что запахло жареным, он попытался уехать из Мордовии. Добрался до Рузаевки, оттуда доехал до Пензы, где уже планировал сесть на поезд, но был задержан.

Абрамов полностью признал свою вину и рассказал оперативникам о своей махинации, а затем и о других незаконных схемах: «С лета 2017 года я являюсь исполнительным директором «Веста-Рост». Это общество занимается поставками различного рода оборудования, участвует в аукционах. В июне 2017 года на официальном сайте государственных закупок я увидел аукцион на закупку комплектов оборудования для организации специального образовательного процесса. Заявку разместил Государственный комитет Республики Мордовия по торгам и ценовой политике. Заказчиком выступало Министерство образования Республики Мордовия. Я решил поучаствовать в этом аукционе. От кого именно, то есть от какой организации или индивидуального предпринимателя, мною была подана заявка, я уже не помню.

Еще на этапе проверки документов моя заявка была отклонена. Я проанализировал аукционную документацию, пообщался с представителями Министерства образования Республики Мордовия и выяснил, что этот аукцион, скорее всего, должна будет выиграть одна из московских организаций. Также мне было сказано, чтобы я не принимал участия в этом аукционе. Насколько я помню, в данном аукционе участвовали три московские организации - «Три Кита», «Дрейд» и «Дрофа - новая школа». Называли ли мне сотрудники республиканского министерства образования название организации, которая должна будет выиграть, я не помню.

Я детально изучил техническое задание по этому аукциону и, как считал, нашел ошибки, касающиеся необъективности описания объекта закупки. Тогда я решил подать в УФАС по Республике Мордовия жалобу на этот аукцион для того, чтобы, возможно, на этом заработать. Смысл моего заработка сводился к следующему. Если со мною кто-либо свяжется по этой жалобе и попросит за вознаграждение ее отозвать, я подумаю над этим предложением.

Поскольку в Министерстве образования мне сказали, чтобы я не участвовал в этом аукционе, я решил организовать подачу жалобы через людей, которые не имеют отношения к Мордовии. За помощью я обратился к своему родному брату Андрею Абрамову. Сейчас он живет в Москве. Я просил его найти мне организацию, которая ранее участвовала в аукционах, но не была связана с Мордовией. В детали брата я не посвящал. Через некоторое время Андрей дал мне номер телефона Павла Сухорукова, генерального директора фирмы «Ритейл-Сервис» из Воронежа. Я созвонился с ним и обрисовал свое предложение. Сухоруков выслушал меня и согласился. Мы договорились, что он должен подать от своей организации жалобу в УФАС по Республике Мордовия и, после того как на него выйдут представители организаций, участвующих в торгах, обозначить им наши условия, которые составляли 3,5% от суммы контракта. За участие в разработанной мною схеме я пообещал Сухоруков 50 тысяч рублей».

«Брат не знал о происхождении денег»

«От имени компании «Ритейл-Сервис» на сайт УФАС по Республике Мордовия была подана жалоба, в которой Павел Сухоруков просил приостановить процедуру определения поставщика и подписания контракта до рассмотрения жалобы по существу, - продолжает Александр Абрамов. - Поданная Сухоруковым жалоба была подготовлена мною и передана ему через электронную почту. Через несколько дней на него вышел представитель «Дрофа - новая школа». Во время переговоров, в том числе по электронной почте, представитель «Дрофа - новая школа» согласился с предложенными условиями - отдать нам 3,5% от суммы контракта, это 508 тысяч рублей, за отзыв жалобы.

Единственно, представитель фирмы «Дрофа - новая школа» выдвинул условия, что все деньги будут переданы только в наличной форме, причем первую часть суммы они готовы передать сразу, а вторую - после подтверждения УФАС по Республике Мордовия получения отзыва жалобы. Эти условия меня устроили. О переговорах с представителем московской фирмы Сухоруков регулярно докладывал мне через электронную почту. С Павлом мы договорились, что деньги у москвичей заберет его родственник по имени Сергей, который живет в Москве. Родственник Сухорукова дважды 9 и 10 июля 2017 года в столице России получил от представителя компании «Дрофа - новая школа» по 254 тысячи рублей за отзыв жалобы «Ритейл-Сервис».

Вскоре Сергей в Москве передал деньги моему брату Андрею Абрамову. Я дал их брату в долг, так как он попросил у меня определенную сумму взаймы. Брат тоже не знал о происхождении денег. Они предназначались для меня и Сухорукова. Когда средства за отзыв жалобы оказались на счете брата, 50 тысяч рублей в качестве оплаты за работу были переведены на счет Сухорукова».

Приговором суда Александру Абрамову назначено наказание в виде лишения свободы на срок 4 года и 6 месяцев, а Павлу Сухорукову - 3 года. Оба будут отбывать наказание в исправительной колонии общего режима. Кроме того, решением суда Абрамов должен выплатить штраф в доход государства 2,5 миллиона рублей. Приговор суда в законную силу не вступил.

Абрамов сдал чиновника из Кочкурова

Александр Абрамов стал настоящей находкой для мордовских борцов с экономическими преступлениями. Он активно сотрудничал с правоохранителями и рассказал обо всех чиновниках, которые брали деньги за обеспечение победы в аукционах нужных фирм при госзакупках. Эти показания легли в основу не одного коррупционного уголовного дела.

Так у оперативников оказалась информация о получении взяток 36-летним начальником отдела информатизации и организации торгов администрации Кочкуровского района Андреем Чернышевым.

Он занимался в районе организацией торгов и помогал Абрамову одерживать победы в интересующих его аукционах. Так, по мнению следствия, за взятку фирма Абрамова выиграла аукцион на поставку кресел для актового зала Кочкуровской школы. Для этого Чернышев по электронной почте отправил Абрамову техническое задание с описанием объекта закупки и условием исполнения контракта. За победу в аукционе в качестве благодарности Абрамов перевел на банковскую карту Чернышева 16 тысяч рублей. По другому эпизоду Андрей Чернышев получил 13,8 тысячи рублей за нужный результат на аукционе по поставке канцтоваров для Кочкуровской районной администрации. Также Абрамов планировал перевести районному чиновнику почти 600 тысяч за победу в аукционе на поставку оборудования для кочкуровского «Районного центра национальной культуры, народных промыслов и ремесел». Сумма госконтракта составляла 3,8 млн рублей. Однако он не успел этого сделать, поскольку был задержан. Дело Чернышева сейчас рассматривается в Кочкуровском районном суде.

Алексей Николаев