Не навреди!

В России предлагают ввести специальные тарифы компенсации морального вреда

В России предлагают ввести специальную формулу расчета компенсации морального вреда. С соответствующим предложением выступил министр юстиции РФ Александр Коновалов. По его мнению, суды при определении размера компенсаций должны придерживаться четких критериев. Кроме того, он предложил установить минимальные тарифы, которыми обязаны будут руководствоваться судьи при определении окончательного размера компенсаций. Так сколько будет стоить человеческая жизнь по новой формуле? Ответ на этот вопрос искал корреспондент «ВС».

По принципу справедливости

Отметим, что предложение министра юстиции об установлении единой методики расчета компенсаций морального вреда возникло не на пустом месте. Юридическое сообщество страны уже давно говорит о том, что суммы, которые суды назначают в качестве компенсаций, мягко говоря, не отражают тяжести тех страданий, которые испытали потерпевшие или их родственники. Известен случай, когда в качестве компенсации морального вреда за гибель человека была назначена выплата в пять тысяч рублей. Юристов беспокоит и разница в компенсациях, назначаемых судами в одинаковых, на первый взгляд, ситуациях. К примеру, водитель сбивает насмерть пешехода. Суд в качестве компенсации морального вреда обязывает его выплатить родственникам погибшего один миллион рублей. Но в другом случае гибели пешехода под колесами автомобиля суд ограничивается выплатой в несколько тысяч рублей. Почему? Этот вопрос давно не дает покоя как пострадавшим, так и их защитникам. Дело в том, что сегодня размер компенсации определяет только судья, и никто больше. И делает он это на свое усмотрение, руководствуясь принципами разумности и справедливости. Конечно, даже в аналогичных, на первый взгляд, ситуациях обстоятельства могут отличаться. Как следствие, и сумма компенсации, назначаемой судом, может не совпадать. Однако, по мнению юристов, должен быть установлен, во-первых, минимальный размер компенсации, во-вторых, критерии, которыми руководствуется судья при назначении выплаты, должны быть одинаковыми и понятными всем участникам разбирательства. Проще говоря, сбил человека насмерть - должен заплатить его родственникам миллион рублей. Сделал человека инвалидом - полмиллиона. Оскорбил - сто тысяч рублей. Но в зависимости от обстоятельств дела судья сможет либо снизить эту сумму, либо, наоборот, увеличить.

- В нашей среде этот вопрос обсуждается не первый год, - говорит саранский адвокат Сергей Наумов. - На эту тему написана уже не одна научная работа. В моей практике был случай, когда в качестве компенсации за потерю ноги человеку назначили выплату в семьдесят пять тысяч рублей. А ведь он остался инвалидом на всю жизнь! В то же время олигарх Дерипаска получает от женщины, которая опубликовала мемуары о том, как она с ним развлекалась, пятьсот тысяч рублей. Я понимаю, что он - олигарх, но не должна репутация человека цениться выше здоровья.

Многие юристы, кстати, не согласны с тем, что выплаты должны быть фиксированными. По их мнению, введение этой нормы лишит суд возможности учитывать все обстоятельства происшествия, при которых погиб или пострадал человек. Ведь нередки случаи, когда получивший травмы человек сам является виновником происшествия. Например, выбежал пешеход на дорогу в неположенном месте, спровоцировал аварию, в которой сам же и пострадал. В этом случае степень вины пострадавшего должна учитываться при назначении компенсации морального вреда, которую водителю все равно придется заплатить. И таких спорных ситуаций происходит довольно много. Однако по части минимальных значений юристы демонстрируют трогательное единство мнений. Должны быть установлены, и точка!

Сколько стоят слезы?

Так можно ли вообще определить справедливую цену жизни? Некоторое время назад соответствующая попытка была предпринята Финансовым университетом при Правительстве РФ. Специалисты с учетом данных по доходам населения, продолжительности жизни и данных социологических исследований рассчитали юридическую стоимость жизни. Так вот по состоянию на 2017 год стоимость справедливого возмещения в связи с гибелью человека составила 5,7 миллиона рублей. А средняя стоимость инвалидности составила 4,8 миллиона рублей. Если сравнить эти цифры с суммами, которые суды назначают в качестве компенсаций морального вреда, становится понятно: жизнь человека и слезы его близких в нашей стране занижены в десятки раз. Если быть точным, то специалисты утверждают, что реальные размеры компенсаций в случае смерти человека занижены в пятьдесят один раз! Ежегодно российские суды рассматривают порядка шестнадцати тысяч дел о компенсации вреда жизни или здоровью. Общая сумма выплат по этим делам превышает два с половиной миллиарда рублей. А теперь представьте, какими могли бы быть эти суммы, если бы их рассчитывали по той же методике, что и специалисты из Финансового университета! К тому же, как отмечают эксперты, по некоторым категориям дел компенсация морального вреда является единственной выплатой, на которую может рассчитывать потерпевший или родственник погибшего. К примеру, жена, потерявшая мужа, или родители, лишившиеся ребенка. Но проблема в том, что научный подход при расчете компенсации судами не применяется. Вопрос решается, скорее, по понятиям.

Одним из вариантов решения проблемы специалисты называют предоставление Правительству РФ права устанавливать правила расчета компенсации. Но при этом должно быть предусмотрено, что ее минимальный размер не может быть меньше двадцатикратной величины прожиточного минимума. Остальное - уже на усмотрение суда.

- Введение специализированной шкалы расчета компенсации морального вреда было бы великим благом для нашей судебной системы, - продолжает адвокат Сергей Наумов. - Пусть даже у судьи осталось бы право мотивированно уменьшить или увеличить размер компенсации.

Однако при массе положительных отзывов на предложение министра юстиции пока не совсем понятно, кто же все-таки займется непосредственной разработкой методики, по которой будет рассчитываться размер компенсации морального вреда. Здесь, как всегда, возможны варианты. Практикующие адвокаты считают, что проблему в кратчайшие сроки мог бы решить Пленум Верховного суда РФ, разработав соответствующие рекомендации для судей. Но высказываются также мнения о том, что соответствующую норму следует закрепить на законодательном уровне. Многие эксперты считают, что для успешного внедрения в практику единой методики расчета компенсации морального вреда потребуется разработать отдельный законопроект. Этот документ должен не только установить минимальный порог компенсации по разным категориям дел, но и дать ответ на вопрос: «Кто, сколько и в каких случаях должен платить?». Кстати, Ассоциация юристов России намерена провести экспертное обсуждение проблемы и подготовить свои предложения для законодателей, которые, как надеются юристы, будут учтены. В противном случае велика вероятность того, что суды начнут трактовать новую методику расчета по своему усмотрению. Опасения эти отнюдь не беспочвенны. Отечественная судебная система давно стала территорией не для всех. И то, за что одного человека отправляют за решетку, другому может вполне сойти с рук. То же самое касается и компенсационных выплат. Одному - семьдесят пять тысяч за потерянную ногу, другому - полмиллиона за испорченную репутацию. Справедливости ради отметим, что в истории российской судебной системы был случай, когда за смерть человека была назначена компенсация в пятнадцать миллионов рублей!

Взыскать легче, чем получить

Однако кто бы ни занимался разработкой соответствующего законопроекта, ему необходимо будет учесть одно немаловажное обстоятельство. Дело в том, что даже те суммы, которые суды назначают в качестве компенсации морального вреда, потерпевшие зачастую не получают. Особенно если речь идет об уголовном деле. Признанный виновным в совершении преступления чаще всего получает срок и отправляется в колонию. Платить по удовлетворенному судом иску заключенный не сможет при всем желании. Ведь в колониях иногда работы для заключенных просто нет. Но даже там, где есть рабочие места, заработок осужденного составляет сущие копейки. Неудивительно, что ждать положенной по решению суда компенсации потерпевшим приходится годами. К тому же нередки случаи, когда потерпевшими по одному делу признаются сразу несколько человек. В подобной ситуации рассчитывать на получение компенсации по удовлетворенному судом иску вообще не приходится.

С гражданскими делами ситуация обстоит немногим лучше. Человек, находясь на свободе, всегда может трудоустроиться и начать платить по иску. Но это только в том случае, если у него есть на то добрая воля. Заставить ответчика платить практически нереально. Особенно если у него нет официального источника дохода и имущества. А при нынешним развитии так называемого серого рынка труда вопрос о выплате положенной компенсации целиком и полностью зависит от совести ответчика.

Пока неизвестно, каким будет минимальный размер компенсации морального вреда, однако многие юристы советуют разработчикам этой нормы взять на вооружение опыт ряда европейских стран. К примеру, в Англии принято удовлетворять иски потерпевших весьма существенными суммами. Известен случай, когда водитель автобуса, пострадавший в ДТП, получил компенсацию в тридцать тысяч фунтов. Это почти два миллиона рублей. Но дело не только в размере компенсации. Ряд европейских государств компенсирует моральный вред потерпевшим от преступлений в том случае, если они не имеют возможности получить выплаты от виновного. И хоть для российских реалий подобная практика вряд ли подойдет, участие государства в судьбе тех, кого оно не смогло защитить от преступных посягательств, было бы не лишним.

Алексей Константинов