В Саранске выбрали «Сударушку-2019»

«Сударушка» отличается завидным постоянством: конкурсу исполнилось уже 23 года, проходит он всё так традиционно в первых числах марта и по-прежнему популярен далеко за пределами университетских стен. Искать источники его долголетия можно долго, но главной фишкой «Сударушки» было и остается одно: по весне в МГУ выбирают не только самую милую, но и самую эрудированную красавицу.

Вечером 5 марта в ДКИ МГУ им. Огарёва конкурс собрал самых красивых, умных и талантливых представительниц шестнадцати факультетов и институтов вуза. В этом году смотр красавиц был посвящен Году театра в России. Студентки показали себя в образах звезд отечественного кино и театра, читали стихи, пели, танцевали и даже почувствовали себя в роли актрис мюзикла, показав зрителям сцену из известной музыкальной телеистории о Мэри Поппинс.

В финал «Сударушки-2019» вышли 5 девушек: Лиана Юмаева (филологический факультет), Екатерина Андреева (Институт механики и энергетики), Алина Кульнина (Медицинский институт), Светлана Симкина (экономический факультет), Ксения Горбылева (факультет математики и информационных технологий). В решающих состязаниях все они выступали в паре с приглашёнными актёрами и отвечали на вопросы интеллектуального конкурса.

Итоги состязательного марафона традиционно подвел ректор МГУ Сергей Вдовин. «Глядя на красоту, молодость и очарование наших студенток, чувствуешь гордость за университет! Наши красавицы - лучшие в Саранске, Мордовии и России!» - признался он.

Каждая участница была отмечена в определенной номинации, все получили подарки от спонсоров. Вице-мисс стала представительница факультета математики и информационных технологий Ксения Горбылева. Победа же досталась студентке экономического факультета Светлане Симкиной. «Я очень рада! Это просто невероятные чувства. Хочется выразить благодарность организаторам, жюри, и особенно зрителям за несмолкающие аплодисменты», - поделилась первыми эмоциями счастливая «Мисс университета «Сударушка - 2019».