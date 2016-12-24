Автобус с челноками попал в ДТП: погибла супружеская пара

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В первый день весны в Старошайговском районе недалеко от деревни Богдановка произошло крупное ДТП, в котором погибла супружеская пара из Саранска. Еще четыре человека в результате дорожного инцидента получили травмы.
Как сообщили в республиканской Госавтоинспекции, авария произошла 1 марта в 18 часов 55 минут на 124 км федеральной трассы М-5 «УРАЛ». По предварительной версии, водитель ВАЗа четырнадцатой модели не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом МАН. От страшного удара легковушку разорвало на части. Шансов выжить у тех, кто находился в отечественной машине, не было. Как стало известно «ВС», в ДТП погибла супружеская пара Борисовых из Саранска - 45-летний Юрий (он находился за рулем) и 47-летняя Людмила.
Автобус после столкновения слетел в кювет и перевернулся на бок. В тот день МАН вез челноков из Саранска в Москву. В салоне находились 16 пассажиров и два водителя. В ДТП травмы получили четыре женщины в возрасте от 39 до 57 лет. На месте ДТП им была оказана медицинская помощь, после чего их отпустили домой.
О погибших известно, что они уроженцы села Сивинь Краснослободского района, проживали в Саранске. Юрий Борисов всю жизнь работал водителем - сначала на троллейбусе, потом на автобусе, на маршруте № 44. Летом ездил на частном автобусе Саранск - Сивинь. Знакомые Юрия утверждают, что он опытный шофер и никогда не лихачил. Супруга Юрия работала кондуктором на транспортном предприятии. У Борисовых осталась 23-летняя дочь.
Сразу после аварии в социальных сетях появились фото аварии и множество комментариев по поводу случившегося:
- Родственники и друзья не верят, что Юрий виновен в ДТП. Он водитель с 30-летним стажем. Ездил всегда аккуратно и никогда не гонял.
- Надеемся, что следствие разберется и сделает правильные выводы, а не свалит вину на тех, кто погиб.
- На месте ДТП жуткое зрелище: тела обезображены и раздроблены, один труп лежал без головы, у другого снесено полчерепа.
- Ехал в этом же направлении примерно через 20 мин. после ДТП. Трасса была очень скользкой, вынести могло и на небольшой скорости. У самого система стабилизации несколько раз включалась, а там была «четырнадцатая».
- В ту ночь на том же месте ещё авария была, две машины столкнулись. Дорога была каток! Только после этого приехал дорожный КамАЗ и посыпал песком.
Алексей НИКОЛАЕВ
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