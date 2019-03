Арабская сказка для «Мисс «Вечерний Саранск»

Есть места, куда мы отправляемся за историческим прошлым. А есть те, что уже сегодня живут будущим. Таков удивительный Дубай - крупнейший город Объединенных Арабских Эмиратов. Самый молодой мегаполис с населением в 2 миллиона поражает обилием небоскребов, может похвастаться самым высоким в мире зданием, единственным на планете искусственным островом такого размера, что его видно из космоса, и многими другими чудесами научно-технического прогресса. И всё это в пустыне с жарой в 50 градусов! В общем, хотите совершить путешествие во времени? Тогда отправляйтесь в сказочный Дубай. Что и сделала победительница нашего конкурса красоты, «Мисс «Вечерний Саранск-2018» Татьяна Кручинкина.

«Арабское чудо в песках»

Именно так часто называют Дубай. Собираясь сюда, наша Татьяна подошла к своему вояжу максимально серьезно. Сначала сдала зимнюю сессию - она студентка четвертого курса архитектурно-строительного факультета МГУ им. Огарева. Затем не поленилась просмотреть все выпуски «Орла и решки», посвященные Арабским Эмиратам, и выбрала места, куда обязательно стоит доехать в стране шейхов. Прикупила в дорогу копченой колбаски (экономный турист - мудрый турист!) и отправилась в путь.

Удачно было выбрано и время призового вояжа: февральские Эмираты встретили девушку комфортной погодой, похожей на нашу июльскую, и началом пляжного сезона. Нефтяные доллары превратили эти некогда бедные места в оазисы роскоши, которая видна везде и всюду. Если автострада, то 16-полосная, если отели, то не ниже четырех звезд. Город в пустыне утопает в зелени, хотя каждое деревце живет только на искусственном поливе, на который здесь тратятся миллионы. Всё в Дубае самое-самое. И метро самое молодое, ему всего десять лет. И надземное. А еще здесь нет машинистов - поезда ездят на автомате. В этом метро всего три ветки, но для нашей путешественницы оно стало самым удобным и любимым видом транспорта. Правда, со своими особенностями.

Арабская специфика чувствуется даже в расположении вагонов. Как объяснила Татьяна, первые вагоны метро - это Gold Class Cabin, они только для обладателей золотых транспортных карт. Затем следуют обычные вагоны для остальных пассажиров. Выглядят попроще, но все равно очень стильные и чистые, с мягкими комфортными сиденьями. Ездят в них и мужчины, и женщины. Есть и еще одна разновидность - вагоны для женщин и детей, на этих специальные значки «дама с ребенком». «По идее, в них должны ездить скромные арабские женщины, боящиеся задеть чужого мужчину плечом, но набиваются в эти вагоны африканки, индианки, европейки, которые одеты в майки и лосины в обтяжку. Как-то странно выглядеть настолько ярко и при этом опасаться мужчин!» - со смехом поделилась наша красавица.

К слову, об особых требованиях к одежде, которыми часто пугают российских туристов, собравшихся в Арабские Эмираты. Жестких ограничений Татьяна не заметила - туристы здесь любимы и оберегаемы, им многое прощается. Конечно, есть правила, обязательные для всех. За распитие спиртных напитков, курение или прогулку в вызывающем наряде в общественном месте можно угодить за решетку, это правда. Но требования к внешнему виду мягкие и разумные. Да, желательно прикрывать плечи и колени. Но это не трудно, тем более что жаркое февральское солнце грозило скорым ожогом всем зазевавшимся. И солнечные очки здесь точно не роскошь, а необходимый аксессуар.

Обязательным пунктом посещения в Дубае для нашей победительницы стал небоскреб Бурдж-Халифа - самое высокое сооружение на планете. Вы только представьте: 828 метров, 163 этажа!

Помимо стоянки на 3000 автомобилей в чудо-небоскребе есть отель (с 1-го по 39-й этаж), дизайном которого занимался сам Армани; офисные помещения; 900 квартир; торговые центры, магазины, смотровые площадки, кафе, ночные клубы, плавательные бассейны, обсерватория, мечеть и так далее. Именно у подножия этого чуда градостроительства будущий строитель из Саранска Татьяна Кручинкина встретила свой первый арабский рассвет. Надо признать, удачный выбор - именно около Бурдж-Халифа разбит один из самых больших в мире музыкальных фонтанов. Его струи могут подниматься на высоту 150 метров - это уровень пятидесятого этажа. Длина этой извилистой махины почти 300 метров, а всё водное шоу происходит под звуки мировых хитов, типа I Will Always Love You Уитни Хьюстон.

Вообще, как ни странно, воды в Дубае очень много. Это не только Персидский залив, на побережье которого стоит город. Это и бесчисленные фонтаны, искусственные озера и аквапарки. Одно такое водное чудо ждало Татьяну в торговом центре «Дубай Молл». Там находится самый большой в мире крытый аквариум. Для тех, кому нужна свежая порция адреналина, здесь приготовлено особое развлечение - спуск в железной клетке к акулам. Так рисковать наша девушка не стала, но с удовольствием полюбовалась на его морских обитателей.

А как же купание в заливе, спросите вы. Наша путешественница застала самое начало пляжного сезона с еще прохладной водой и ограничилась босоногой прогулкой по кромке волн. Но многие наши сограждане, по ее наблюдениям, охотно окунались в воды Персидского залива. Между прочим, Дубай можно назвать одним из самых безопасных городов мира. Можно спокойно оставлять на пляже ценные вещи, в том числе кредитные карты, фотоаппараты и мобильные телефоны, и идти купаться. Кстати, где-то на дубайском пляжном песке Татьяна оставила милую надпись «Вечерний Саранск» с сердечком.

Да, туристов в это время в Эмиратах особенно много, город просто кишит разноязыкой и пестрой толпой. К слову, в ней нашу яркую шатенку частенько принимали за свою, обращаясь к девушке то на арабском, то на турецком языках.

Еще на родине Татьяна решила, что обязательно посетит Dubai Miraclе Garden, или Парк цветов в Дубае - крупнейший в мире сад натуральных цветов, работающий в качестве выставки и открытый для посещения шесть месяцев в году. Вы только прочувствуйте эти цифры: парк занимает площадь 7,2 га, на его территории высажено 109 миллионов живых цветов! Такого количества нет больше ни в одном парке мира. А если учесть, что девушка оказалась там 15 февраля, во время празднования Дня святого Валентина, то можно только позавидовать тому, какое буйство красок и чудеса фантазии флористов она там застала.

Великая мечеть

Еще один город, о котором мечтала наша красавица, - это Абу-Даби. Туда она и отправилась в комфортабельном автобусе. Главной целью ее поездки была Великая мечеть. Именно так называют мечеть шейха Зайда. И немудрено: она - олицетворение великих богатств Эмиратов, символ веры мусульман и настоящая иллюстрация книги «Тысяча и одна ночь». Этот монумент площадью в 5 футбольных полей со стенами, инкрустированными самоцветами и золотом, посвящен человеку, объединившему бедные земли бедуинов в одну страну, ставшую самой богатой на планете, - шейху Зайду ибн Султану Аль Нахайяну. Небывалая постройка стоимостью более 500 миллионов долларов весьма популярна среди жителей страны и манит путешественников со всего мира.

Описывать эти красоты не имеет смысла, это тот случай, когда действительно надо видеть самому. Но одна деталь: именно здесь Татьяна столкнулась с суровыми требованиями к внешнему виду. По просторам белоснежной мечети девушка бродила в темной глухой накидке, закрывающей голову и плечи. В ней же и фотографировалась на фоне тамошних красот. В какой-то момент порыв ветра сорвал покрывало с ее головы. Рядом тут же оказался охранник, который вежливо попросил вернуть покров на место, а случайные снимки с непокрытой головой с телефона удалить. Вежливо, но настойчиво.

Конечно, чудесную неделю арабского вояжа Татьяне хотелось растянуть на тысячу и одну ночь. Всё когда-то заканчивается, но девушка призналась, что в памяти навсегда останутся роскошь и гостеприимство Арабских Эмиратов. Эти места умеют заселять в своих гостей бациллы желаний и мечт. В эту сказку, в этот воздух хочется окунуться опять. Так и будет. Когда-нибудь.

Наталья ГОРДЕЕВА