«Звезда педиатрии»

Выпускника мордовского медфака московские клиенты обвиняют в шарлатанстве

Грандиозный скандал разгорелся в Москве. Родители детей обвиняют уроженца Саранска, врача-педиатра 36-летнего Евгения Ликунова в шарлатанстве. Все они уверены: выпускник медицинского факультета мордовского университета не просто плохо лечил, он вредил своим маленьким пациентам. Родители заявили, что врач имитировал ввод вакцин и подделывал результаты анализов. Сейчас громким делом медика занимаются сотрудники московского главка Следственного комитета России.

«Я всегда действовал профессионально»

Фейсбук-сообщество врачей «Педиатрия» обвинило уроженца Саранска Евгения Ликунова в мошенничестве с прививками. Об этом сообщили педиатр Центра врожденной патологии GMS Clinic Федор Катасонов и генеральный директор клиники «Рассвет», кандидат медицинских наук Алексей Парамонов. Коллеги и клиенты педиатра пришли к выводу, что Ликунов оказывал медицинские услуги под чужим номером лицензии, заключал договор с пациентом и не исполнял его, имитировал введение вакцин, в том числе детям, брал кровь на анализы, которые не проводились.

Сам Евгений сообщил порталу «Сноб», что знаком с обвинениями в свой адрес, но согласен с ними лишь частично: «Что касается финансовых споров - разногласия действительно имели место, - рассказал он. - Обвинений в том, что я колол вместо прививок физраствор, и прочих обвинений не принимаю. Я всегда действовал профессионально».

Прием ведёт врач-педиатр Ликунов

Сейчас в сети масса историй от родителей юных пациентов Ликунова. Вот некоторые из них. Молодая мама Елена Захарова нашла для своего сына врача-педиатра не в районной поликлинике, а в одной очень раскрученной группе в соцсети. Лицо врача Евгения Ликунова ей сразу показалось «медийно знакомым». Он действительно активно «продвигал» себя и свои услуги сразу на нескольких интернет-платформах. Помимо страниц в соцсетях вёл программу «Прием ведёт врач-педиатр Ликунов» на популярном медиаресурсе.

Елена утверждает: врач Ликунов, с которым она заключила контракт, делал прививки её сыну прямо в квартире. Говорил, что у него цены низкие, потому что закупает вакцины за границей прямо у производителей. Позже специалисты выяснили, что по номерам вакцин, которые «врач из интернета» вводил ребёнку, ни одного совпадения с лицензированными в России не обнаружено. «Когда ребёнок заболел, врач оказался недоступен, - заявляет Елена. - У сына поднялась температура до 39,5. Я вызывала «скорую», а Ликунов потом писал эсэмэски: «Сбиваем температуру», но сам не приехал».

Еще одна родительница рассказала не менее удивительную историю, связанную с Евгением Ликуновым: «Я заключила с ним контракт на два года, спустя год поняла, что педиатр - аферист. Подозрения возникли, когда он показал результаты общего анализа крови ребенка. Насторожило, что обычно там перечисляется много показателей - около 30, а в листке, который принес наш врач, их было перечислено около шести. Ликунов сказал: «Ну, у вас ребенок здоровый. Зачем вам все показатели?».

На бланке с результатами анализов была печать лаборатории, которая выполняла работу. Мать ребенка позвонила туда и спросила, знают ли они Ликунова, сотрудничали ли с ним. По реакции сотрудников родительница поняла, что она уже не первая, кто обращается с таким же вопросом. В клинике сообщили, что никогда не работали с Ликуновым и у них вообще нет такого формата бланка анализов.

Колол физраствор вместо вакцины?

«Мой сын с краниостенозом. Это серьезное заболевание, при котором черепные швы слишком рано срастаются и сдавливают мозг, - рассказывает другая родительница Екатерина Титова. - Решила найти лучшего педиатра в интернете. Первым же откликнулся Евгений Ликунов. Годовое наблюдение на дому врач оценил в 50 тысяч рублей. Обещал, что операция не понадобится. Заявил, что у него есть чудо-остеопаты, которые руками подвигают и сделают череп ребенку нужной формы. Я решила на всякий случай показать малыша специалисту в госклинике. Ребенка экстренно прооперировали. Еще бы чуть-чуть, и мы не успели бы на операцию».

«В действиях врача Ликунова были и другие странности. Он брал массу анализов, но их результаты ни разу не вклеил в карту. Говорил, что сотрудничает с частной клиникой и водил туда малыша на УЗИ. Правда, в обход регистратуры. Еще больше вопросов вызывала вакцинация. Я ни разу не видела ни укола, ни ампул с препаратом. Он каким-то образом отвлекал, а потом я искала след от укола и не могла найти», - рассказывает Екатерина Титова.

О своих подозрениях женщина написала в сети. И нашла другие семьи, с которыми работал Ликунов. Подозрения родителей детей находили все новые подтверждения. Почти у всех детей, которым педиатр якобы делал прививки, иммунитет был не сформирован. Это показали анализы. Антитела были не выявлены. Это значит, что врач, скорее всего, использовал физраствор.

Еще одной клиенткой доктора Ликунова стала врач Амина Назаралиева. Психотерапевт, соучредитель московской клиники Mental Health Center, будучи беременной, написала в фейсбуке в группе «Педиатрия» пост о поиске педиатра. По ее словам, Ликунов сразу же отозвался и предложил ей свои услуги. «Я зашла к нему на страницу, увидела десятки общих друзей, среди них были и уважаемые врачи с безупречной репутацией, профессионалы, с кем я училась вместе. У меня не было никаких сомнений. Если они знакомы и работают вместе, то что может быть не так?

Позже я спросила у коллег, у которых Ликунов был в друзьях, хороший ли он врач. Все, как один, отвечали, что не знают его лично и добавили только потому, что он их коллега».

Ликунов прислал Назаралиевой договор, сказав, что как коллеге сделает скидку и годовой контракт будет стоить всего 50 тысяч рублей. Назаралиеву смутило, что никто из ее коллег не знаком с Ликуновым, а значительная часть вакцин, которые Ликунов обещал по контракту, уже не завозилась в Россию (он говорил, что самостоятельно покупает у дистрибьютора). Женщина отказалась от сотрудничества с врачом.

Доктор родом из Саранска

36-летний Евгений Ликунов родом из Саранска. В 2005 году окончил Мордовский государственный университет имени Н.П. Огарева, в том же году поступил в ординатуру Центра имени Дмитрия Рогачева в Москве. В этом Центре у Ликунова возник конфликт с администрацией из-за того, что, будучи всего лишь ординатором, он представлялся сотрудником учреждения и недобросовестно консультировал пациентов за деньги.

В анкете Ликунова в интернете указано, что он имеет свидетельства и дипломы о повышении квалификации по реанимации и анестезиологии, неотложной педиатрии, скорой медицинской помощи, медицинской генетике и другим специальностям, а также различные сертификаты. Сканов этих документов, серийных номеров и чего-то, что позволяло бы убедиться в их подлинности, Ликунов не опубликовал. По данным анкеты, с 2007 по 2014 год он работал «в частной детской клинике и частном международном центре» (название не уточняется), с 2014 по 2017 год занимался частной практикой (опять же, не уточняется, где именно).

Еще в анкете говорится, что с 2007 по 2010 год он был аспирантом в Центре Рогачева и написал диссертацию на тему «Канцер-регистр подростков Московской области». Но в базе Ленинской библиотеки диссертация с таким названием отсутствует. В Центре Дмитрия Рогачева сообщили, что Ликунов не окончил обучение и не защитил диссертацию. В базе «Диссеркат», которая содержит максимально полный каталог диссертаций, упоминания о его научной работе нет.

Договоры с пациентами Ликунов заключал как индивидуальный предприниматель, зарегистрированный в Саранске. Согласно договору с пациентами ИП Ликунов должен оказывать услуги, «перечень которых приведен в приложении № 1 к настоящему договору». Однако у пациентов Ликунова никаких приложений к договору нет. Да и упоминание этого документа в основном договоре отсутствует.

Среди других обязанностей ИП указано, что он «имеет право в случае наличия медицинских показаний самостоятельно определять объем исследований, манипуляций, необходимых для установления диагноза, обследования и оказания медицинской помощи». Но указаний на то, что ИП Ликунов должен сам оказывать медицинскую помощь, в договоре также нет.

По данным ЕГРЮЛ, основной вид деятельности ИП Ликунов - «деятельность центров обработки телефонных вызовов, предоставление прочих вспомогательных услуг для бизнеса и общая врачебная практика». В базах данных Департамента здравоохранения Москвы и Министерства здравоохранения Республики Мордовия данные о выданных Ликунову лицензиях на осуществление медицинской деятельности отсутствуют. В договоре с пациентами Ликунов указывал номер лицензии, принадлежащей другому медицинскому учреждению - клинике «Новая жизнь», которую возглавляет Евгений Бучацкий. Ранее Ликунов писал в фейсбуке, что работает в этой клинике на «офисной» должности - руководитель направления медицинских прикреплений.

В 2009 году Ликунова подозревали в мошенничестве

В 2009 году Ликунова уже подозревали в мошенничестве. Москвич Максим Гальперин обратился в частную клинику за помощью, поскольку у его 12-летнего сына было заболевание крови - требовалось срочно исключить подозрение на лейкемию. Врачом, на прием к которому тогда попал Гальперин, был как раз Евгений Ликунов. Он предложил пациенту сэкономить и заплатить за анализы десять тысяч рублей лично ему, а через неделю назначил повторный анализ. Гальперин вскоре догадался, что результаты анализов фальсифицированы, и выяснил, что Ликунов ни разу не относил кровь его сына в лабораторию - вместо этого он самостоятельно напечатал справки и поставил на них печати. Вскоре Ликунова уволили.

«Насколько я знаю, он без труда устроился работать в другую клинику. Он ведь не является профнепригодным в обычном смысле слова: окончил медицинский институт с отличием, вел научную работу в лучшем в этой области НИИ, но при этом оказался негодяем с жизненными представлениями, неприемлемыми даже для преступного мира», - рассказывал в 2010 году «Коммерсанту» Гальперин.

Коллеги обвинили Ликунова в мошенничестве

Евгений Ликунов после этого случая не только не перестал практиковать, но и начал активно выступать в качестве медицинского эксперта. С 2017 года он ведет свою передачу «Семейная медицина с доктором Ликуновым» на радио Media Metrics. В 2017 году Ликунов со знанием дела объяснял в газете «Аргументы и факты», в чем причина боли в горле, и рассказывал «Комсомольской правде», на какие «детские наркотики» «подсели российские школьники».

И только в феврале этого года Ликунов рассказывал интернет-изданию Life, стоит ли прививать ребенка от гриппа. «Вакцинация может помочь человеку в борьбе с болезнью, а может нанести непоправимый урон его здоровью, - предупреждал он. - Врач должен изучить общее состояние организма, знать все особенности пациента, прежде чем ставить прививку».

Но вот спустя почти 10 лет после скандала с Максимом Гальпериным с публичными обвинениями в адрес Евгения Ликунова выступил московский педиатр из GMS Clinic Федор Катасонов. Он написал в фейсбуке о «крайней недобросовестности, а скорее всего, о мошенничестве» педиатра Евгения Ликунова. Катасонов рассказал, что недавно к нему обратилась коллега с вопросом, как можно удостовериться, что ребенку сделаны заявленные прививки. У нее появились подозрения из-за того, что каждый раз, делая прививки, доктор Евгений Ликунов отвлекал ее просьбой что-то принести или дать, а в это время делал укол инсулиновым шприцем.

Катасонов объяснил, что даже если педиатр все же сделал «настоящие прививки», «здесь налицо множество нарушений» - вакцинация на дому незаконна, вакцина должна перемещаться в специальном контейнере и приготовляться непосредственно перед введением, вакцины нельзя вводить инсулиновым шприцем. Кроме того, по словам Катасонова, Ликунов делал вакцинацию по слишком низким ценам и якобы использовал препараты, которые в России невозможно достать.

Катасонов рассказал известному порталу «Медуза», что после публикации поста к нему обратились многие бывшие пациенты и коллеги Ликунова. В основном все они обвиняли педиатра в том, что он переставал выполнять свои обязанности по контракту вскоре после того, как получал оплату, не относил в лабораторию анализы на исследования, вместо этого писал результаты от себя и ставил липовые печати, проводил на дому вакцинацию со множеством нарушений, работал под чужой лицензией. Врачи, сотрудничавшие с Ликуновым, жаловались на то, что он не оплачивал их работу - хотя должен был выделять им средства, полученные по контракту от родителей.

По словам Катасонова, он написал пост о Ликунове, «чтобы предупредить и обезопасить детей от этой угрозы». На следующий день врач уточнил в фейсбуке, что не хотел бы, чтобы Ликунов сел в тюрьму: «Я считаю, что крайне редкий человек заслуживает российской тюрьмы. Но наказать рублем и полным запретом на профессию, если все подтвердится, необходимо».

В пресс-службе столичного Следственного комитета заявили, что в настоящее время по факту данных сообщений проводится доследственная проверка.

Алексей Николаев