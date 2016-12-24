Дачного «маньяка» отправили на зону

4 марта Ленинский районный суд Саранска вынес приговор 60-летнему жителю села Александровка Лямбирского района Владимиру Виляеву. Он обвинялся в 11 преступлениях. Среди них - изнасилования, покушения на изнасилования, действия сексуального характера, грабеж и незаконное проникновение в жилище. Пенсионер совершил целую серию сексуальных нападений в Ленинском, Ромодановском, Краснослободском и Лямбирском районах. Жертвами пожилого мужчины становились женщины пенсионного возраста от 63 до 74 лет, которые в одиночестве приходили поработать на дачи.

Конец преступному разгулу Виляева положили два инцидента, произошедшие прошлым летом. В июне 2018 года пенсионер напал на женщин на дачах в деревне Покрышкино Ромодановского района и селе Кадышево Лямбирского района. В первом случае Виляев попытался взять 62-летнюю дачницу силой, но женщина оказалась не из робкого десятка и оказала «маньяку» яростное сопротивление. Насильник вынужден был ретироваться.

Спустя неделю в дачном массиве около Кадышева Виляев ворвался в один из дачных домиков, где находилась 65-летняя хозяйка, пригрозил ножом и попытался ее изнасиловать. Однако по физиологическим причинам не смог этого сделать.

Для раскрытия преступлений и задержания «маньяка» сотрудниками МВД по РМ совместно со следователями регионального СУ СК России был проделан большой объем работы. Оперативники управления уголовного розыска проанализировали все нераскрытые преступления, совершенные на территории республики аналогичным способом. На возможную причастность к нападениям были отработаны 1,5 тысячи человек, проведено более тысячи различных экспертиз и исследований, в том числе генотипоскопические. По описаниям жертв был составлен подробный фоторобот, определены особые приметы разыскиваемого. Полицейские прочесали 56 населенных пунктов и 29 садоводческих обществ. Все это позволило сузить круг предполагаемых подозреваемых. В июле 2018 года Виляев был задержан. Все жертвы его опознали. Он полностью признал свою вину, рассказал обо всех эпизодах преступлений и показал, где и каким образом все происходило.

На момент задержания Виляев работал сторожем в коммерческой фирме. Проживал вместе с женой и тещей. У мужчины - двое взрослых детей, которые живут в Самаре. Ранее Виляев привлекался к уголовной ответственности за половые преступления, однако сейчас считается юридически «чистым», поскольку судимости уже погашены.

Свое первое преступление Виляев совершил еще в 2006 году в Ромодановском районе. Он напал на пожилую женщину и совершил над ней половое преступление. Однако сроки давности привлечения к уголовной ответственности по этому делу уже истекли.

В беседе с правоохранителями Виляев признался, что на дачные «приключения» его потянуло после того, как он увидел на дачах женщину и у него появилось сильное сексуальное влечение. Так он совершил свое первое нападение, потом захотел повторить этот «остросюжетный» опыт и начал искать жертв в дачных массивах. К слову, экспертиза признала Виляева вменяемым, правда, у него есть определенные особенности психики.

В беседе со следователем Виляев рассказал еще о нескольких своих дачных налетах. Так, 25 сентября 2016 года он подкараулил женщину в дачном массиве в Ленинском районе Саранска на пойме реки Инсар. Владимир с топором и ножом в руках пригрозил жертве расправой: «Заходи в сарай и раздевайся, иначе убью», - скомандовал пенсионер. Женщина стала сопротивляться, но Виляев применил силу и добился своего - заставил исполнять его сексуальные желания.

9 августа 2017 года пенсионер попытался изнасиловать 69-летнюю женщину в дачном массиве на пойме реки Инсар, а 12 сентября - 66-летнюю дачницу в садоводческом обществе «Тарасполь» в Лямбирском районе. Но получил отпор и вынужден был спасаться бегством.

Еще в одном случае в январе 2018 года Виляев забрался в дом к одинокой 78-летней старушке из села Авгура Краснослободского района. Пенсионерка испугалась визитера, просила ее не трогать и была вынуждена отдать деньги - 15 тысяч рублей. Виляев забрал деньги, изнасиловал пенсионерку и только после этого удалился.

Во всех случаях, когда Виляев готовился к нападению, он надевал перчатки, кепку, а лицо обматывал платком, чтобы его не опознали. Еще на дело он брал топор, нож или гвоздодер, ими он угрожал жертвам.

В суде сексуально опасный пенсионер вину признал полностью и согласился с предъявленным обвинением, ходатайствовал о рассмотрении уголовного дела в особом порядке. В этом случае Виляев рассчитывал получить более мягкое наказание. Однако одна из потерпевших возразила против такого развития событий, и суду пришлось рассматривать уголовное дело в общем порядке. В итоге дачный «маньяк» получил 8 лет и 6 месяцев заключения с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. В счёт компенсации морального вреда суд взыскал с осужденного в пользу двух потерпевших, обратившихся с гражданским иском, 500 и 250 тысяч рублей. Приговор в законную силу не вступил.