Заместитель начальника колонии подозревается в получении взятки

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении заместителя начальника исправительной колонии № 12. Его подозревают в получении взятки.

По информации «ВС», с мая по сентябрь 2016 года подозреваемый, занимая указанную должность, получил от директора коммерческой организации взятку за содействие в заключении государственных контрактов на поставку ткани как с единственным поставщиком. За это он получил сто девять тысяч рублей. Деньги были перечислены посредством банковских переводов.

Как подчеркивают в СКР, свою причастность к получению денежных средств сотрудник исправительного учреждения не отрицает, в связи с чем судом по ходатайству следствия в отношении него избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления и закрепление доказательственной базы.