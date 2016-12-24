Заместитель начальника колонии подозревается в получении взятки

Репортер

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении заместителя начальника исправительной колонии № 12. Его подозревают в получении взятки.

По информации «ВС», с мая по сентябрь 2016 года подозреваемый, занимая указанную должность,  получил от директора коммерческой организации взятку за содействие в заключении государственных контрактов на поставку ткани как с единственным поставщиком. За это он получил сто девять тысяч рублей. Деньги были перечислены посредством банковских переводов.

Как подчеркивают в СКР, свою причастность к получению денежных средств сотрудник исправительного учреждения не отрицает, в связи с чем судом по ходатайству следствия в отношении него избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления и закрепление доказательственной базы.

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