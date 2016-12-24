Следственный комитет проверит обстоятельства травмирования мужчины в Саранске

Репортер

Следственный комитет начал доследственную проверку по факту травмирования мужчины глыбой льда. Инцидент произошел накануне в Саранске на улице Кирова.

Как поясняют в СКР, 40-летний мужчина получил травмы в результате обрушения на него наледи с крыши здания кафе. В ходе проверочных мероприятий будут опрошены свидетели и очевидцы случившегося. Действиям лиц, допустивших возникновение этого инцидента, будет дана юридическая оценка. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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