Следственный комитет проверит обстоятельства травмирования мужчины в Саранске

Стал известен репертуар «Соотечественников»
Фестиваль «Соотечественники» жители Саранска всегда ждут с большим нетерпением. В этом году Фестиваль русских драматических театров...
Следственный комитет начал доследственную проверку по факту травмирования мужчины глыбой льда. Инцидент произошел накануне в Саранске на улице Кирова.
Как поясняют в СКР, 40-летний мужчина получил травмы в результате обрушения на него наледи с крыши здания кафе. В ходе проверочных мероприятий будут опрошены свидетели и очевидцы случившегося. Действиям лиц, допустивших возникновение этого инцидента, будет дана юридическая оценка. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Фестиваль «Соотечественники» жители Саранска всегда ждут с большим нетерпением. В этом году Фестиваль русских драматических театров...
На минувшей неделе в Ижевске состоялось заседание президиума совета Ассоциации финно-угорских народов России. Делегаты прибыли из Карелии,...
21-летний житель Саранска Олег Мышадаев признался в жуткой расправе над своей сожительницей, 20-летней Александрой Шапошниковой. Правоохранители...
Cотрудников саранской «Орбиты» и зубовополянской «Радиодетали» подозревают в получении миллионных откатов
В Мордовии на минувшей неделе гостили представители Ливана - координатор Международной лиги исламских ученых, профессор Ливанского...
Бывший директор «Биохимика» 47-летний Денис Швецов помимо миллионной растраты подозревается еще и в присвоении машины завода
У нее это получилось. Встретиться со страшным заболеванием лицом к лицу и победить. В 2016 году жительнице Лямбиря Лилии Волковой успешно была...
В России предлагают отменить наказание за вынужденную коррупцию
Проблемы ЖКХ - одна из самых больных тем в нашей стране. Рост тарифов, некачественное выполнение работ по дому и во дворах - вот лишь малый...
Инвалид из Мордовии просит президента США добиться прекращения его уголовного дела в России