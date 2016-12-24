В аварии с пассажирским автобусом погибли два человека

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В Мордовии устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, произошедшего накануне в Старошайговском районе республики. В результате столкновения пассажирского автобуса «МАН» и ВАЗ-2114 погибли два человека.
Как поясняют в Госавтоинспекции, предполагаемым виновником аварии является водитель легковушки. От удара его машину разорвало на части, а автобус опрокинулся. 45-летний водитель легковушки и его 47-летняя пассажирка погибли на месте. Кроме того травмы получили четыре пассажира автобуса.
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