В аварии с пассажирским автобусом погибли два человека

В Мордовии устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, произошедшего накануне в Старошайговском районе республики. В результате столкновения пассажирского автобуса «МАН» и ВАЗ-2114 погибли два человека.

Как поясняют в Госавтоинспекции, предполагаемым виновником аварии является водитель легковушки. От удара его машину разорвало на части, а автобус опрокинулся. 45-летний водитель легковушки и его 47-летняя пассажирка погибли на месте. Кроме того травмы получили четыре пассажира автобуса.