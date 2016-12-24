Коммунальщики оказались не готовы к дождю

Ледяной дождь в минувший понедельник стал настоящей проверкой готовности коммунальщиков к неожиданным погодным условиям. Уже через несколько часов на оперативном совещании в Администрации г.о. Саранск Петр Тултаев заслушал доклады о том, как ведется борьба с наледью на дорогах, тротуарах, у входных групп многоквартирных домов.

Заместитель директора Департамента городского хозяйства Александр Арянов доложил, что уже успел ознакомиться с ситуацией в микрорайонах: «Дворники вышли на территорию в пять утра, - рассказал он. - Ими производилась посыпка тротуаров и входных групп у многоквартирных домов. Но на тех участках, где снег был расчищен до асфальта, образовалась наледь. Конечно, мы не везде успеваем, так как большие территории, но посыпка проводится. Что же касается магистральных дорог, на их состоянии кратковременный дождь не отразился - они сухие. Продолжаются уборка и вывоз снега с второстепенных дорог».

Директор КУ «Дирекция коммунального хозяйства и благоустройства» Игорь Бутяйкин доложил, что все муниципальные предприятия работают на закрепленных за ними территориях: обрабатывают тротуары, вывозят снег. Он отметил, что особое внимание стоит обратить на тротуары в Октябрьском районе.

В свою очередь, Главы районных администраций также отчитались, что с утра объехали территории вверенных районов. Дворники муниципальных предприятий устраняют наледь и проводят обработку магистральных тротуаров настолько быстро, насколько это возможно.

Директор ООО «Саранский расчетный центр» Владислав Коновалов сообщил о поступивших заявках на удаление наледи. Не исполнено 14 из них. «Чемпионом» стал Ленинский район (12 заявок), в остальных районах не выполнено по одной. «Также есть неисполненные заявки по сосулькам. Таких 17. Из них по Ленинскому району не исполнено 14 заявок. Среди игнорирующих заявки по удалению сосулек такие управляющие компании: ООО «Веста-Дом» (4 заявки), «Домоуправление № 24», «Домоуправление № 25» (по 1 заявке), «Домоуправление № 23», ООО ГУК «Центральная» (по 2 заявки), ООО Управляющая компания «Дом-управления № 17» (4 заявки). По Октябрьскому району не закрыта 1 заявка у управляющей компании ООО «СанТехДом». В Пролетарском районе неисполненными остаются 2 заявки у «Домоуправления № 1», - рассказал Владислав Коновалов.

«Главы районов все слышали, сколько заявок не исполнено? Сделайте так, чтобы сегодня они все были сняты!» - дал поручение Петр Тултаев.

Начальник Административно-технической инспекции Алексей Вахтеров доложил, что в период с 11 по 25 февраля на управляющие компании составлено 5 протоколов за несвоевременную уборку сосулек, выдано 4 предписания ТСЖ за несвоевременную уборку наледи с придомовой территории и входной группы в подъезд. Также Алексей Вахтеров обратил внимание Главы города на частые случаи появления объявлений о ярмарках-продажах одежды, размещённых в неположенных местах. Однако когда инспектора службы прибыли на одну из таких торговых точек, то обнаружили там сотрудников полиции, у которых имелись вопросы к хозяевам ярмарки уже по своему профилю.

«К сегодняшнему ледяному дождю в большинстве своем и управляющие компании, и муниципальные предприятия оказались не готовы, - вернулся к основной теме совещания Пётр Тултаев. - Это надо признать. Команды «Весна!» пока не было! Но многие уже расслабились. У всех в телефонах установлены приложения с прогнозом погоды. Сообщали вам специальные сайты о ледяном дожде? Нет! А вы все поверили. Поэтому нужно по улицам ходить почаще и пораньше, а не на сайты ориентироваться. Если сам не выйдешь, никакое приложение и ни одна служба тебе не расскажут, как обстоят дела на самом деле.

Сейчас входные группы во многих многоквартирных домах с наледью. Даже когда сам приходишь на место, тебя пытаются убедить, что все хорошо. Пока за руку не возьмешь и не покажешь - бесполезно! Также и отдельные участки магистральных тротуаров. Вот возьмите муниципальное предприятие «ЖРСУ Октябрьского района». Люди у них есть, и техника есть. Выводить нужно с раннего утра всех работников при таких погодных условиях, и самому руководителю выходить. А были случаи, когда мне его приходилось будить. Есть вопросы и по другим участкам в других районах Саранска. Вот завтра с 5 утра начнем обходы и посмотрим, как обстоят дела. Еще раз повторяю: весна еще не пришла, работаем в прежнем режиме», - подвёл итог мэр.