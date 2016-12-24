Замдиректора почты «обожглась» на радиаторах

Ленинский районный суд Саранска вынес приговор заместителю директора Управления федеральной почтовой связи Республики Мордовия 52-летней Ольге Макаркиной. За счет ведомства она установила домой радиаторы отопления, а затем присвоила почти 50 тысяч рублей, которые были списаны на ремонт почтового отделения.

С июня 2007 года Ольга Макаркина была назначена на должность заместителя директора филиала ФГУП «Почта России» по экономике и финансам. Именно она распоряжалась деньгами филиала в Мордовии. По данным следствия, в июне 2014 года Макаркина провернула махинацию с радиаторами отопления. Женщине в дом понадобились радиаторы, но не покупать же их самой, решила высокопоставленная сотрудница почты и заказала изделия за счет своего ведомства. Замдиректора дала указание купить 24 секции отопительных радиаторов заведующей административно-хозяйственным участком Саранского почтамта. Стоимость товара составила 10 тысяч рублей. Формально радиаторы оприходовали на склад УФПС Республики Мордовия - филиала ФГУП «Почта России», а на деле отвезли домой к Макаркиной.

Осенью 2014 года заместитель директора филиала снова решила использовать свое служебное положение и поживиться за счет почты. Дама договорилась с директором частной фирмы, чтобы тот купил за свой счет для неё отопительные радиаторы и установил их в её доме. Расплатиться с коммерсантом Макаркина решила опять же деньгами почты. Для этого она состряпала липовые документы о проведении строительных работ по подготовке отопительной системы отделений почтовой связи Рузаевского почтамта на сумму 48 тысяч рублей. Деньги были перечислены в фирму, но работы проводились только на бумаге.

В судебном заседании Макаркина вину не признала. Суд признал её виновной в совершении двух эпизодов присвоения вверенного ей имущества, с использованием служебного положения, и назначил наказание в виде 2 лет условно с испытательным сроком 2 года, со штрафом в доход государства в размере 7 тысяч рублей. Кроме того, Макаркина лишена права занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий в государственных, муниципальных предприятиях, учреждениях, организациях, сроком на 1 год 6 месяцев.