За выходные в республике задержали 27 пьяных водителей

Они возвращаются?!
Ларьки и палатки могут вновь появиться на улицах российских городов
Ларьки и палатки могут вновь появиться на улицах российских городов
У нее это получилось. Встретиться со страшным заболеванием лицом к лицу и победить. В 2016 году жительнице Лямбиря Лилии Волковой успешно была...
В Мордовии на минувшей неделе гостили представители Ливана - координатор Международной лиги исламских ученых, профессор Ливанского...
Дубравлаг покидает один из самых одиозных заключенных - полковник ГРУ в отставке Владимир Квачков
Прокурор запросил главным действующим лицам фирмы Захарову и Денисову по 10 лет колонии
Сколько жителей Мордовии решились в минувшем году вступить в брак и сколько малышей появилось на свет в год Желтой собаки? Какие имена...
На минувшей неделе в Ижевске состоялось заседание президиума совета Ассоциации финно-угорских народов России. Делегаты прибыли из Карелии,...
В России предлагают отменить наказание за вынужденную коррупцию
Бывший директор «Биохимика» 47-летний Денис Швецов помимо миллионной растраты подозревается еще и в присвоении машины завода
Инвалид из Мордовии просит президента США добиться прекращения его уголовного дела в России