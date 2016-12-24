За выходные в республике задержали 27 пьяных водителей

Репортер

В Мордовии с 22 по 24 февраля прошла операция «Нетрезвый водитель». Наряды ДПС несли службу во всех районах города и республики.  За 3 дня проведения операции было выявлено 27 нетрезвых нарушителей, на каждого из которых составлен административный материал.
Госавтоинспекция обращается ко всем участникам дорожного движения с просьбой не оставаться равнодушными к проблеме пьянства за рулём и сообщать в полицию о водителях, которые ведут себя на дороге неадекватно, управляют автомобилем в нетрезвом состоянии. Сотрудники Госавтоинспекции готовы предпринять все необходимые оперативные меры реагирования на подобные сообщения. Телефон дежурной части ГИБДД МВД по Республике Мордовия: 8(8342)38-57-27 или 02.

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