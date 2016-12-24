Насмерть сбил пешехода

Репортер

ДТП с летальным исходом произошло 22 февраля по улице Полежаева в Саранске. Инцидент случился на пешеходном переходе рядом с остановкой «Огарева» в 15.30. Двое мужчин переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Две легковушки остановились, чтобы пропустить пешеходов, а ехавший следом 24-летний водитель «Опель Вектра», видимо, решил проскочить между ними. Однако сначала задел «Ниссан Мурано», а затем наехал на 61-летнего пешехода. От сильного удара пожилого человека отбросило на несколько метров. Второму мужчине повезло: «Опель» его не задел, поскольку он шел на шаг впереди. В результате ДТП пожилой мужчина от полученных травм скончался в машине скорой медицинской помощи. Водители трезвы. На месте ДТП выявлены недостатки транспортно-эксплуатационного состояния улично-дорожной сети - не работает светофорный объект, отсутствует горизонтальная линия разметки.

Поделиться в соц. сетях:

Случайные новости
С чистой совестью!

Дубравлаг покидает один из самых одиозных заключенных - полковник ГРУ в отставке Владимир Квачков

Дело «героиновых королей»

Зубово-Полянский суд огласил приговор последнему из бригады наркоторговцев, пойманных на поставке в Россию героина на 7 миллионов $

Бес попутал!

В России предлагают отменить наказание за вынужденную коррупцию

«И Швец, и жнец...»

Бывший директор «Биохимика» 47-летний Денис Швецов помимо миллионной растраты подозревается еще и в присвоении машины завода

Конкурс красоты

№8  Светлана

 Посмотреть все фотографии
Заказать рекламу