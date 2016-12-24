Насмерть сбил пешехода

ДТП с летальным исходом произошло 22 февраля по улице Полежаева в Саранске. Инцидент случился на пешеходном переходе рядом с остановкой «Огарева» в 15.30. Двое мужчин переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Две легковушки остановились, чтобы пропустить пешеходов, а ехавший следом 24-летний водитель «Опель Вектра», видимо, решил проскочить между ними. Однако сначала задел «Ниссан Мурано», а затем наехал на 61-летнего пешехода. От сильного удара пожилого человека отбросило на несколько метров. Второму мужчине повезло: «Опель» его не задел, поскольку он шел на шаг впереди. В результате ДТП пожилой мужчина от полученных травм скончался в машине скорой медицинской помощи. Водители трезвы. На месте ДТП выявлены недостатки транспортно-эксплуатационного состояния улично-дорожной сети - не работает светофорный объект, отсутствует горизонтальная линия разметки.