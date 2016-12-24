Пётр Тултаев проверил ход уборки города от снега

20 февраля с раннего утра Пётр Тултаев совершил обход городских территорий и проверил, как ведутся работы по уборке и вывозу снега на улицах Косарева, Миронова, М. Расковой и проспекте Ленина. Напомним, неделей ранее по поручению Главы города те участки, на которых складывалась тяжелая ситуация с уборкой снега из-за большого количества припаркованных автомобилей или плотного движения, стали полностью перекрываться для движения или огораживаться турникетами для проведения работ. Если погодные условия благоприятные, нет снегопада, то в ежедневной уборке разных участков Саранска бывает задействовано не меньше 143 единиц коммунальной техники, 237 дорожных рабочих муниципальных предприятий.

Пётр Тултаев не только осмотрел ход работ по вывозу снега, но и пообщался с механизаторами и рабочими по благоустройству - теми, кто прикладывает немало усилий, чтобы ликвидировать последствия непогоды. Мэр столицы Мордовии поблагодарил их за труд. «Благодаря вам горожане с утра идут по чистым тротуарам и едут по расчищенным дорогам. А когда на город обрушивается непогода, трудитесь практически круглосуточно. Спасибо за это. С непогодой сладить очень трудно, но вы со своей задачей неплохо справляетесь», - сказал Пётр Тултаев.

Глава Саранска дал поручение руководителям муниципальных предприятий, задействованных в уборке снега, и дальше вести борьбу с последствиями зимнего ненастья. «Пока не случился очередной снегопад, нужно как можно больше снега вывезти из города», - сказал Пётр Тултаев.