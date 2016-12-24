Пётр Тултаев проверил ход уборки города от снега

Как избежать «черного экрана» на телевизоре после 15 апреля?
В Мордовии закончены все работы по переходу на цифровое телевидение
В Мордовии закончены все работы по переходу на цифровое телевидение
И все-таки это произошло! 20 февраля на официальном портале правовой информации было опубликовано распоряжение Председателя Правительства...
Дубравлаг покидает один из самых одиозных заключенных - полковник ГРУ в отставке Владимир Квачков
Зубово-Полянский суд огласил приговор последнему из бригады наркоторговцев, пойманных на поставке в Россию героина на 7 миллионов $
Бывший директор «Биохимика» 47-летний Денис Швецов помимо миллионной растраты подозревается еще и в присвоении машины завода
Законопроект о «народных инспекторах» может обострить ситуацию на российских дорогах
6 февраля силовики провели крупномасштабную операцию против адептов запрещенной в России религиозной организации «Свидетели Иеговы...
Ларьки и палатки могут вновь появиться на улицах российских городов
У нее это получилось. Встретиться со страшным заболеванием лицом к лицу и победить. В 2016 году жительнице Лямбиря Лилии Волковой успешно была...
Cотрудников саранской «Орбиты» и зубовополянской «Радиодетали» подозревают в получении миллионных откатов