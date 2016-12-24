На страже здоровья

В День защитника Отечества в Саранске состоялся очередной городской День здоровья

«Мы за здоровый и активный образ жизни!» - под таким девизом прошли спортивные баталии на разных площадках столицы Мордовии. Напомним, впервые общегородской День здоровья состоялся в 2018 году по инициативе мэра Саранска. Эта идея была горячо поддержана Главой Республики Мордовия Владимиром Волковым, который поручил Петру Тултаеву и дальше уделять внимание приобщению горожан к спортивному образу жизни.

Можно сказать, что 23 февраля городской День здоровья носил тематический характер: мероприятия были организованы совместно с Военным комиссариатом городского округа Саранск. Мемориальный музей военного и трудового подвига на одной из площадок - в парке Ленинского района - представил оружие времен Великой Отечественной войны. Каждый мог собрать и разобрать автомат, сделать фото с образцами военного вооружения, а также почувствовать себя настоящим бойцом - поучаствовать в военизированной эстафете. После того как молодое поколение завершило в ней участие, на полосу с препятствиями вышли серебряные волонтеры чемпионата мира по футболу. Они пробежали с противотанковой миной, затем прошлись по «сломанному мосту», далее была преграда из шин. Без восторга о выдержке, сноровке и умении преодолевать препятствия серебряных волонтеров говорить нельзя! А ведь самому старшему участнику 81 год! В День здоровья в парке Ленинского района именно старшее поколение задавало тон настроению - они танцевали, пели, бегали на лыжах и принимали участие во всех без исключения состязаниях.

«Вот с кого нужно брать пример в активности!» - удивлялись зрители.

Несмотря на то, что старт основных спортивных баталий был запланирован на полдень, многие горожане гораздо раньше приобщились к здоровому образу жизни. В их рядах и Глава Саранска Петр Тултаев. Он более чем за час до начала основных мероприятий встал на лыжню и покорил самый длинный лыжный маршрут - 8 км. Вернувшись на основную площадку, Петр Тултаев поделился впечатлениями от трассы: «У нас в Саранске такие замечательные места! Каждый раз удивляюсь той красоте, которая есть в нашем городе! А День здоровья мы проводим лишь с одной целью: чтобы объединить семьи, чтобы дети побыли на свежем воздухе со своими родителями, чтобы оторвались, наконец, от телевизоров и компьютеров! И даже если они просто придут, но не примут участия в состязаниях, а станут зрителями - уже хорошо. Чем больше будешь бывать на свежем воздухе, тем меньше будешь болеть! Мы в своем детстве на 30-градусном морозе по улице бегали, когда занятия в школе отменяли, - и ничего, выросли почти богатырями». Для посетителей Дня здоровья в парке Ленинского района гречневую кашу с тушенкой, чай готовили и доставили, а затем и угощали сотрудники муниципального предприятия «Спецтранспортник ЖКХ». Когда мэр Саранска подошел за солдатской порцией, вместе с кашей очаровательные сотрудницы муниципального предприятия вручили ему медаль. «От всего нашего предприятия мы дарим Вам медаль и поздравляем с праздником - Днем защитника Отечества!» - сказала одна из них. Петра Тултаева такое внимание очень смутило, но девушки пояснили, что медаль шоколадная и будет отличным дополнением к солдатской еде. «Спасибо большое за поздравление и внимание! Ваши каша и чай - самые вкусные в городе!» - с улыбкой ответил мэр города. Когда Петр Тултаев присоединился к горожанам со своей порцией, за столом с удовольствием ела гречневую кашу девчушка лет 4-5, которая, увидев мэра Саранска, начала настойчиво просить у мамы сделать фото с ним, а Петр Тултаев, конечно, не мог отказать. После фотосессии своей юной поклоннице Глава Саранска вручил шоколадную медаль, за что получил искреннее детское «Спасибо!».

«Мы не стремились привязывать День здоровья к 23 февраля. Просто так совпало. И как видите, вышло замечательно. У нас в городе двойной праздник», - с улыбкой сказал мэр Саранска.

Всех присутствующих в парке Ленинского района с Днем защитника Отечества поздравил военный комиссар г. Саранска Алексей Демин. От имени Главы Республики Мордовия Владимира Волкова он вручил благодарности мамам солдат, которые в настоящее время несут боевую вахту.

А в это время на центральной площадке сборные семейные команды состязались в ловкости. В спортивных соревнованиях не было ограничения по возрасту для участников, поэтому на дистанциях можно было увидеть даже тех, кто едва встал на ноги и сделал первые шаги. Все они с румяными щечками и задорными от веселья взглядами тянули за рукав своих мам и пап в гущу веселья. И это для организаторов главный показатель того, что такие мероприятия в нашем городе нужны, и, конечно, они будут продолжены.