Свободное творчество

Художники и мастера декоративно-прикладного искусства получат возможность бесплатно размещаться на Фонтанном спуске и продавать свою продукцию

С приближением весны всё больше тем, рассматриваемых на совещаниях в Администрации г.о. Саранск, касается готовности к летнему сезону. В минувший понедельник мэр города поинтересовался, как обстоят дела с предоставлением мест для объектов нестационарной торговли на летний период.

Начальник Управления потребительского рынка и предпринимательства Людмила Данилова доложила, что 30 января был объявлен аукцион на право размещения нестационарных объектов торговли на территории городского округа Саранск. Заявки на участие в аукционе будут приниматься до 28 февраля включительно. «Сезон нестационарной торговли в Саранске начнется с 1 мая и продлится до 30 сентября. Право размещения юридические и физические лица приобретают по результатам открытого аукциона. На аукцион выставлено 203 лота. Это лоты по продаже кваса и лимонада, мороженого, сахарной ваты, попкорна, кофе, сувенирной продукции и других услуг. На сегодняшний день подано 60 заявок. При подаче заявки на участие в аукционе к каждому лоту прикрепляются требование о внешнем виде нестационарного объекта торговли, а также схема размещения», - сказала Людмила Данилова.

Заявки на участие в аукционе можно подать по адресу: г. Саранск, проспект Ленина, д. 4, каб. 306, с 9:00 до 17:00.

«Мне всегда задают вопросы по поводу Фонтанного спуска: можно ли там размещаться художникам либо тем, кто занимается творчеством, чтобы реализовать плоды своих творений. Они тоже подают заявки?» - спросил Петр Тултаев. Людмила Данилова пояснила, что действительно поступают заявки и от творческих людей, которые занимаются, например, декоративно-прикладным искусством, в том числе от художников, и с ними тоже заключаются договоры. «Плата за сезон с них составляет 5798 рублей», - сказала Людмила Данилова.

«Так не пойдет. Проработайте с юридической точки зрения этот вопрос, чтобы и художники, и мастера декоративно-прикладного искусства имели возможность бесплатно размещаться на Фонтанном спуске и реализовывать свою продукцию. Какие деньги возьмешь с творческих людей: сегодня у него есть вдохновение, он творит, завтра вдохновения нет, и он ничего не заработает. За этот вынужденный простой он же не должен платить», - резюмировал мэр города.