Вогнали в «краску»

Суд запретил певице из Саранска исполнять песню известной группы

В Пролетарском суде Саранска продолжаются скандальные разборки между представителями шоу-бизнеса - экс-солисткой группы «Краски» певицей Мариной Киреевой и продюсером из Голливуда Алексеем Вороновым. Напомним, что заокеанский истец через суд требовал запретить Киреевой исполнять песни группы. Однако в одном из судебных процессов в иске было отказано, поскольку представителям Воронова не удалось доказать, что уроженка Саранска Киреева действительно исполняла песни группы «Краски». Да и сама Марина Киреева от этого категорически открещивалась. Казалось бы, все обошлось, но нашу землячку сгубило видео с ее выступления в саранском ресторане «Самовар», где нетрезвая певица пыталась исполнить «красочную» песню «Сегодня к маме я приехала домой». На этом она и погорела.

Один из свидетелей снял на видео, как Киреева исполняет песни «Красок»

«Изначально суд отказывал нам в исках к Киреевой в двух инстанциях, - заявил журналисту «ВС» продюсер из Голливуда Алексей Воронов. - Мы не доказали, что Марина публично исполняла песни группы «Краски». Суд говорил, что нужно представить официальный договор, который подписывала Киреева с концертной площадкой. Ну какой договор? Они же ничего не подписывают! Обычно это устная договоренность.

После того как суд дважды нам отказал, мы обратились к Киреевой еще с одним иском. Поводом послужило видео с концерта Марины, сделанное в столице Мордовии. Есть свидетели, которые были на этом концерте и дали показания в суде. Один из свидетелей снял на видео, как Киреева исполняет песни группы «Краски».

Нам в какой-то степени повезло, что заказчики концерта оказались обижены на Марину, поскольку, судя по видео, она со своим супругом Василием Киреевым была пьяна. У организаторов и певицы случился конфликт по этому поводу, потому люди решили нам помочь, прислали видео и дали показания в суде».

Конфликт в «Самоваре»

29 июля 2017 года экс-солистка группы «Краски» Марина Киреева и супруг певицы, солист группы «Премьер-министр» Василий Киреев были приглашены выступить на дне рождения местного предпринимателя Алексея Кокорева. По словам именинника, артистам выплатили гонорар - около 30 тысяч рублей, еще около 10 тысяч пошли на оплату билетов до Саранска. Накануне праздника от директора певицы имениннику пришло следующее смс: «У Марины и ее супруга большая проблема, они с понедельника бухают… Сегодня сорвали мне выступление в Пензе и вряд ли завтра придут в себя. Там уже родители разбираются с ними и вызывают нарколога. Предоплату, сказали, вернут, но я не хочу вас подставлять, у вас все-таки праздник. Может, какого-то другого артиста к вам отправить? У меня такое впервые, уже год с ними работаю».

В сети выложен скриншот этой любопытной переписки с директором. Организаторы мероприятия в Саранске были согласны на другого артиста, но найти нормальную замену за короткое время не смогли.

Приезжие звезды должны были попасть в «Самовар» около 9 вечера, но явились в заведение только ближе к часу ночи. По словам зрителей, Марина Киреева была настолько пьяна, что не попадала в ноты. Из-за этого гости стали возмущаться и предъявлять артистам претензии. Ситуацию решил исправить супруг певицы, солист группы «Премьер-министр» Василий Киреев. Он объявил, что Марине нездоровится, так что он сам исполнит всем известный хит «У нее глаза: два бриллианта в три карата». Однако солист некогда весьма популярной группы сам находился не в лучшей форме, чем его супруга. Разгорелся скандал. Именинник попросил вернуть деньги, однако Киреевы заявили, что не собираются этого делать.

Вскоре в интернет-пространстве появились два коротких видеоролика. В одном Марина Киреева, с трудом ворочая языком, объясняет, что у нее было семь концертов подряд, а голос за кадром спрашивает у нее, собирается ли она отдавать им деньги. Все это происходит в гримерной, где на столе стоит початая бутылка коньяка, а рядом с Мариной сидит ее супруг. Мужчина уже не участвует в диалоге, его голова лежит на руках, которые он держит на столе. В другом коротком ролике Киреева, её же словами, «спотыкается и поет не в ноты песню Воронова «Сегодня к маме я приехала домой».

Ссора между именинником и звездами шоу-бизнеса завершилась тем, что конфликтующих полиция доставила в отделение. Там Киреева написала заявление о том, что в «Самоваре» на нее напали и поколотили. Заявление поступило и от именинника, который поведал, что девушка якобы прибыла в заведение уже с синяками, никто ее не избивал, а вот обязательства свои она не выполнила. Киреева с мужем получили гонорар за выступление на дне рождения, но спеть на вечере не смогли, так как были пьяны. Именинник просил полицию посодействовать вернуть ему 41 тысячу рублей, которые были заплачены Киреевой.

Видео стало поводом для иска

Видео из «Самовара» с того самого вечера и стало поводом для очередного иска группы «Краски» в Пролетарский суд Саранска. В нем истцы потребовали запретить Киреевой публичное исполнение песен Алексея Воронова, взыскать с нее компенсацию за нарушение исключительного права на произведения.

Марина Киреева в судебном заседании заявила, что действительно была приглашена в ресторан «Самовар» для выступления 29 июля 2017 года, где планировала исполнить песни группы «Краски» из «Зеленого» альбома (автором не является Воронов - прим. ред.), но не смогла это сделать по состоянию здоровья, якобы у нее возникли проблемы с диафрагмой. Однако суд посчитал, что слова Киреевой о том, что она не исполняла на мероприятии песни в связи с плохим самочувствием, опровергли свидетели.

«Марину Кирееву представили как певицу группы «Краски», она исполнила три песни из репертуара группы, но не до конца, поскольку у неё состояние было не особо хорошее, - заявил в суде один из свидетелей, который присутствовал в ту ночь в «Самоваре». - Раньше я увлекался творчеством группы «Краски» и даже подпевал Киреевой. Я точно помню, что она исполнила песни группы «Краски»: «А вы не трогайте меня» и «Старший брат».

Кроме того, группа «Краски» в суде предоставила запись с видеохостингового сайта Youtube, на которой девушка с микрофоном исполняет песню со словами: «А вы не трогайте, не трогайте меня. Не задавайте мне вопросов глупых зря. И так сердито не качайте головой…».

Суд назначил судебную видеотехническую, портретную, фоноскопическую и культурологическую экспертизы для того, чтобы выяснить несколько вопросов. Была ли исполнительницей песни на видеозаписи именно Марина Киреева? Произведение, которое было исполнено на видео, является песней «Сегодня к маме я приехала домой», записанной группой «Краски» в «Желтом» альбоме? Подлинная ли видеозапись и не содержит ли она признаков монтажа?

В итоге эксперт пришел к следующим выводам: «Голос на видеозаписи принадлежит Марине Киреевой. Музыкальное произведение, которое она исполнила, тождественно с произведением «Сегодня к маме я приехала домой», записанным группой «Краски» в «Желтом» альбоме. Видеозапись не содержит признаков наложения изображения, звука и других признаков монтажа».

На основании экспертизы суд пришел к мнению, что певица из Саранска незаконно использовала музыкальное произведение, право на которое принадлежит Воронову. В своем решении суд запретил Марине Киреевой публично исполнять одно произведение: «Сегодня к маме я приехала домой». Теперь петь эту песню Марина может только в кругу семьи.

Между тем суд не нашел доказательств тому, что Киреева нарушила исключительные права на использование музыкальных произведений автора Воронова из репертуара группы «Краски»: «Я полюбила бандита» («Он не знает ничего!»); «Старший брат»; «Мамочка моя»; «Весна» («Он, наверно, лучше всех»). В отношении этих песен суд не стал запрещать Киреевой их исполнение и соответственно отказал группе «Краски» в удовлетворении иска. Однако это не говорит о том, что певица может их исполнять. Как только автор произведения или их правообладатели найдут доказательства их публичного исполнения, они наверняка снова обратятся в суд с очередным иском.

Изначально «Краски» просили взыскать с Киреевой компенсацию за нарушение авторских прав в размере 100 тысяч рублей, по 20 тысяч за исполнение одного музыкального произведения. Однако позже в судебном заседании представитель группы отказался от взыскания с уроженки Саранска компенсации, но просил взыскать с нее расходы по проведению судебной экспертизы в размере 75 тысяч рублей. Суд удовлетворил это требование.