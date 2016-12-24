«Я скоро с сумкой пойду!»

Попытка организовать бизнес на доверии обернулась для саранской пенсионерки миллионными долгами

Еще пару лет назад пенсионерка из Саранска Валентина Исупова строила планы по развитию собственного бизнеса. А сегодня женщина вынуждена отдавать семьдесят пять процентов своей пенсии на оплату долгов по кредитам. Она утверждает, что стала жертвой тщательно продуманной мошеннической схемы, однако ни правоохранительные органы, ни суд не могут ей помочь. В надежде на восстановление справедливости Валентина Исупова обратилась к правозащитникам и в СМИ. Историю неудавшегося бизнес-проекта изучил корреспондент «ВС».

«Мне нужен был всего миллион!»

- На протяжении многих лет мне принадлежали торговые площади в одном из магазинов города, - рассказывает Валентина Исупова. - Но из-за действий собственника соседней торговой точки они сильно пострадали. Там была повреждена крыша. Весной 2015 года я решила либо сдать эти площади в аренду, либо вовсе продать их. Обратилась к риелторам, но они сказали, что прежде, чем проводить какие-то операции с этой недвижимостью, необходимо сделать ремонт. Иначе просто никто не возьмет. Я решила взять кредит в банке под залог этих помещений. Но, поскольку у нас закончился срок аренды земли под этим зданием, ни один банк не согласился взять их в залог. Примечательно, что по оценкам риелторов стоимость этих помещений составляла 12 миллионов 600 тысяч рублей. А на ремонт мне нужен был всего лишь миллион рублей. Но ни один банк не дал мне эту сумму. Тогда я обратилась к своему знакомому бизнесмену и попросила у него кредит под залог все тех же площадей. Но и он мне отказал. Месяца через три сын сказал мне, что один из его знакомых бизнесменов как раз ищет помещение, и предложил мне встретиться с ним. Этим человеком оказался Геннадий Антяскин. Его заинтересовало мое предложение. Он предложил мне оформить кредит на фирму, которая по документам принадлежала его брату. А в качестве залога предоставить принадлежащие мне помещения. Далее Антяскин предложил взять у меня эти помещения в аренду за двести тысяч рублей в месяц. А часть денег, которые он возьмет в кредит, мы потратим на ремонт помещений. Я объяснила ему, что банки не дают мне кредит, но он сказал, что решит эту проблему. Он сказал, что может взять деньги под залог помещений у своего знакомого Ивана Акимова. Я удивилась и сказала, что уже была у него, но он мне отказал. Но Антяскин заявил, что сможет получить деньги. Акимов все же согласился дать деньги под залог моих помещений, но попросил собрать большое количество документов. Вплоть до того, нет ли там долгов за водоснабжение. В итоге мы договорились.

По условиям договора Акимов предоставлял кредит в шесть миллионов рублей фирме, которая была зарегистрирована на брата Антяскина. Залогом по этому договору шли принадлежащие мне помещения. Но, когда я попросила предоставить мне график платежей по этому кредитному договору, Акимов и Антяскин заявили мне, что последний пока будет оплачивать только проценты по договору. А основная сумма займа должна быть погашена до 11 ноября 2016 года. На всякий случай я поинтересовалась у Акимова, что будет, если Антяскин не сумеет в назначенный срок оплатить свой долг. Ведь речь все-таки шла о шести миллионах. Но он сказал, что они давно знакомы, и в случае чего договор всегда можно пролонгировать. Тогда мне даже в голову не пришло, что возможен какой-то подвох. Но как только деньги поступили на счет указанной в договоре фирмы, Антяскин заявил, что у него возникли какие-то проблемы. Я каждый месяц звонила Акимову и спрашивала, гасит ли Антяскин проценты по взятому кредиту. Акимов говорил, что платежи поступают на его счет. Но через пару месяцев мне пришла повестка из суда. Как выяснилось, Акимов обратился в суд и потребовал забрать мои помещения в счет долгов по кредитному договору между его фирмой и фирмой Антяскина.

«Мне не нужны эти проблемы!»

Судебное разбирательство в Пролетарском суде Саранска продолжалось несколько месяцев. Но сам заемщик на него ни разу не явился.

- Судья интересовалась у представителей Ивана Акимова, почему он не ищет того человека, которому он дал деньги, а подал иск на поручителя, которым я по факту являлась, - продолжает Валентина Исупова. - Но он просто сказал, что ему эти проблемы не нужны, что я и Антяскин должны разбираться между собой, а он просто заберет эти помещения.

В итоге суд постановил передать все принадлежавшие Валентине Исуповой площади в счет погашения долга. Отметим, что с учетом просроченной задолженности сумма достигла уже девяти миллионов рублей.

- Впоследствии помещения были выставлены на торги за одиннадцать миллионов девятьсот тысяч рублей, - говорит пенсионерка. - Но за эти деньги никто мои площади не приобрел. Только с третьей попытки за восемь миллионов девятьсот тысяч рублей их приобрел все тот же Иван Акимов.

Однако на этом проблемы Валентины Исуповой не закончились. В ожидании совместного бизнес-проекта с Геннадием Антяскиным женщина набрала кредитов на ремонт принадлежавших ей помещений.

- Ведь по нашей с ним договоренности он должен был платить мне по двести тысяч рублей в месяц за аренду этих площадей, - говорит женщина. - Под эти деньги я и брала кредиты. Хотела как можно скорее сделать ремонт. Ведь за каждый месяц на шесть миллионов, которые Антяскин взял у Акимова, набегали проценты порядка ста сорока тысяч рублей. И их нужно было выплачивать. К тому же ремонт ведь делается не за один день. А в итоге я села в такую лужу, что…

Ситуация осложнялась еще и тем обстоятельством, что кредиты в банках на ремонт принадлежавших ей когда-то помещений Валентина Исупова оформляла не только на себя, но и на членов своей семьи. В результате в должниках оказались и они.

«Думаю, они заранее все спланировали!»

Мириться с таким положением дел Валентина Исупова не захотела. Два года назад она написала заявление в полицию, в котором просила привлечь к уголовной ответственности за мошенничество Геннадия Антяскина.

- Сейчас я просто уверена, что они все заранее рассчитали, - говорит женщина. - Не исключаю, что деньги, которые по договору были даны в долг, на самом деле просто обналичили и поделили. Но уголовное дело по моему заявлению возбуждать не стали. А совсем недавно выяснилось еще одно любопытное обстоятельство. Оказывается, в договоре займа между организацией Акимова и фирмой Антяскина и ипотечном договоре о предоставлении в качестве залога по этому займу моих помещений не совпадают даты возврата денег. Ведь тот договор, который был составлен между ними, я даже в глаза ни разу не видела. Это выяснилось много позже. А по закону, в таком случае договор должен признаваться бессрочным. Это означает, что и проценты по нему должны рассчитываться иначе. Тогда я сама обратилась в суд с требованием признать этот договор бессрочным. Мое исковое заявление рассматривалось в Ленинском суде Саранска по месту нахождения моих помещений. Если бы суд встал на нашу сторону, то наложить взыскание на эти помещения можно было бы только после того, как Акимов потребовал бы возврата долга у Антяскина. А он этого до сих пор не сделал. Однако суд встал на их сторону, сославшись на то, что срок возвращения займа уже был рассмотрен Пролетарским судом.

- Когда Валентина Александровна пришла к нам, мы обратились в Верховный суд республики по поводу несоответствия дат в договорах, - говорит правозащитник Алексей Шиндясов. - По этому поводу Верховный суд постановил, что срок возврата займа не был предметом рассмотрения в суде. В итоге наше исковое заявление все же приняли, но в удовлетворении требований, изложенных в нем, нам было отказано. Сейчас мы готовим апелляционную жалобу на это решение в Верховный суд Мордовии.

Параллельно правозащитники обратились в полицию. Их заинтересовала судьба заявления, написанного Валентиной Исуповой.

- В полиции мне практически открытым текстом сказали, что косвенных улик на Антяскина достаточно, но прямых доказательств его мошеннической деятельности у правоохранителей нет, - продолжает Алексей Шиндясов. - Те люди, которые могли бы дать необходимые показания, сейчас либо находятся в бегах, либо просто боятся говорить. Была информация, что как минимум в адрес одного из них поступали угрозы. Полицейские, не скрывая, говорят, что сейчас многое в этом деле будет зависеть от того, какое решение в итоге вынесет суд.

«Надежда меня толкала!»

Валентина Исупова уже десять раз покаялась в том, что когда-то решила запустить бизнес-проект на одном только доверии.

- Понимаете, я почти три года пыталась продать эти помещения, - вздыхает женщина. - Никакой прибыли они не приносили, а расходов требовали постоянно, ведь нужно было оплачивать коммунальные услуги. И в этой ситуации я готова была ухватиться за любую соломинку. А ею в итоге оказался Антяскин. Хотя где-то глубоко внутри я понимала: что-то здесь не так. Но надежда на лучшее меня будто толкала на эту сделку.

Сейчас у Валентины Исуповой накопилось долгов на два с половиной миллиона рублей.

- Из шестнадцати тысяч рублей пенсии семьдесят пять процентов забирают приставы, - говорит женщина. - Жить практически не на что. Если так пойдет и дальше, я просто до нищенства дойду, с сумкой скоро пойду!

Очевидно, что ставить точку в этом деле пока еще рано. Валентина Исупова не скрывает того факта, что в поисках справедливости намерена идти до конца. Однако отечественные реалии ведения бизнеса и такие понятия, как «справедливость», в большинстве случаев, мягко говоря, не совпадают. Хочется верить, что эта история окажется исключением, но даже если этого не произойдет, хорошим уроком для женщины она окажется точно!

Алексей Константинов