«Орбитальная группировка»

Cотрудников саранской «Орбиты» и зубовополянской «Радиодетали» подозревают в получении миллионных откатов

Еще не успели утихнуть страсти после громкого коррупционного разоблачения офицеров Министерства обороны и сотрудников Ковылкинского электромеханического завода, как в Мордовии разразился новый уголовный скандал. Оперативники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального МВД разоблачили очередную коррупционную группу деятелей, наживавшихся на откатах при исполнении государственных оборонных заказов. В этот раз взяли сотрудников саранского предприятия «Орбита» и зубовополянской «Радиодетали». Поставщик цветных металлов из Москвы для обеспечения сотрудничества вынужден был перечислять представителям мордовских предприятий миллионные откаты!

Схема обогащения

Операция по задержанию подозреваемых в коррупции прошла 21 февраля в Саранске и Зубовой Поляне. Оперативники УЭБиПК МВД по РМ при силовой поддержке спецназа республиканской Росгвардии задержали трех человек: начальника отдела материально-технического обеспечения ОАО «Радиодеталь» 53-летнего Владимира Вирясова, начальника отдела материально-технического снабжения и комплектации предприятия «Орбита» 39-летнего Артема Крестьянскова (на фото - слева) и его подчиненного - специалиста отдела 46-летнего Евгения Левцова (на фото - справа). В квартирах и на рабочих местах фигурантов прошли обыски. Учитывая, что откаты брали не должностные лица, сотрудники Следственного комитета по РМ возбудили уголовные дела не по статье «Получение взятки», а по статьям «Коммерческий подкуп» и «Пособничество в коммерческом подкупе, совершенное в особо крупном размере».

Завод «Орбита» является исполнителем государственного оборонного заказа по контрактам c известными в оборонной промышленности предприятиями - «ИЭМЗ «Купол», «ННПО имени Фрунзе», «Научно-исследовательский институт электронных приборов», «НПО «Радиоэлектроника» им. Шимко», «НПП Салют», «Уральский приборостроительный завод», «Машиностроительный завод «Маяк», «Центральное конструкторское бюро автоматики» и другими. Для исполнения контрактов «Орбите» требовались оборудование и материалы. Саранское предприятие должно было закупать их в рамках Закона «О государственном оборонном заказе», т.е. через объявление аукционов. На «Орбите» за это направление отвечал Артем Крестьянсков.

Следствие считает, что мужчина воспользовался положением начальника отдела, чтобы поправить свое благосостояние с помощью лоббирования интересов определенных поставщиков. В частности, он предложил свою «поддержку» генеральному директору московского предприятия «Медные сплавы» 35-летнему Михаилу Сазанову. Крестьянсков пообещал москвичу, что за откат в стандартные 10% его предприятие будет единственным поставщиком латунной ленты. Кроме того, начальник отдела материально-технического снабжения «Орбиты» посулил Сазанову оперативно расплачиваться за поставки продукции. Стороны пришли к соглашению. Москвич с 2014 по 2018 год перевел Крестьянскову откатов на 2,2 млн рублей. Как выяснили правоохранители, начальник отдела саранского предприятия брал мзду не один. В коррупционные схемы он посвятил своего подчиненного - специалиста отдела Евгения Левцова.

Сценарий обогащения был простой: как только на счет компании «Медные сплавы» поступала оплата за поставку латунной ленты на «Орбиту», Сазанов переводил «вознаграждение» Крестьянскову. Деньги поступали на банковские карты Левцова. Евгений снимал деньги и передавал их своему начальнику, при этом часть «гонорара» оставлял себе. Полицейские полагают, что московский бизнесмен также переводил откаты на банковские карты двух других сотрудниц «Орбиты», а те перечисляли деньги Левцову, который обналичивал мзду в банкоматах и делился с Крестьянсковым. Не исключено, что дамы также будут привлечены к уголовной ответственности за пособничество в коммерческом подкупе.

Брал откаты 4 года

По точно такой же схеме руководитель фирмы «Медные сплавы» Сазанов становился поставщиком своей продукции на другой мордовский завод - «Радиодеталь». Зубовополянское предприятие также выполняло государственные оборонные заказы и нуждалось в латунной ленте. За то, чтобы стать единственным поставщиком на «Радиодеталь», Сазанову также приходилось отстегивать 10% от суммы контракта на поставку латунной продукции. Откат за лоббирование интересов московского бизнесмена получал начальник отдела материально-технического обеспечения мордовского предприятия Владимир Вирясов. За несколько лет (с 2014 по 2018 год) ему были перечислены на банковскую карту 1 млн 720 тысяч рублей. Позже он обналичивал их в банкоматах Зубово-Полянского района.

Понятно, что за коммерческий подкуп придется отвечать не только сотрудникам мордовских предприятий, но и жителю Рублевского шоссе Михаилу Сазанову, отправлявшему в республику щедрые откаты.

Аресты в День защитника Отечества

Меру пресечения подозреваемым избирали в День защитника Отечества - 23 февраля в Зубовой Поляне и Саранске. Артема Крестьянскова и Евгения Левцова доставили в Октябрьский районный суд в 11 часов утра. В фойе собралась группа поддержки из родственников и друзей задержанных. Сочувствующие прихватили с собой две огромные спортивные сумки, в которые сложили необходимые вещи на случай, если суд отправит Артема и Евгения в следственный изолятор.

Первым меру пресечения избирали Крестьянскову. От общения с представителями прессы Артем отказался: «Ничего комментировать не буду».

- Родился и проживаю в Саранске, женат, на иждивении две дочери 6 и 14 лет, - представляется суду Крестьянсков. - Супруга нигде не работает, ухаживает за пенсионером. В армии не служил из-за язвы.

В суде следователь ходатайствовала о том, чтобы Артема Крестьянскова взяли под стражу на 2 месяца. В своих доводах представитель СКР по РМ объяснила, что подозреваемый отказался давать показания, сославшись на свое конституционное право. Кроме того, он может скрыться от правосудия и оказать воздействие на свидетелей, а преступление, в котором он подозревается, - особо тяжкое и предусматривает наказание до 20 лет колонии.

- Почему вы просите заключить моего подзащитного под стражу? - интересуется у следователя адвокат. - И как он может повлиять на свидетелей, например, под домашним арестом?

- Он может повлиять на них через своих родственников. У оперативников есть информация, что супруга Крестьянскова уже пытается оказать давление на сотрудников предприятия «Орбита» и директора «Медных сплавов».

- У вас есть подтверждение тому, что Крестьянсков может скрыться?

- У него имеются заграничный паспорт и необходимые деньги.

- То есть он специально откладывал деньги, чтобы скрыться за границей?

- Это не исключается.

- Крестьянсков, что вы думаете по поводу ходатайства следователя? - спрашивает судья.

- Я только сейчас услышал, в чем меня подозревают, до этого мне конкретно ничего не говорили, поэтому я и воспользовался своим конституционным правом и отказался от показаний. Поэтому я бы хотел обсудить свою позицию с адвокатом и ознакомиться с материалами дела.

После 10-минутной беседы с защитником начальник материально-технического снабжения «Орбиты» заявил:

- Я признаю свою причастность к получению денег от предприятия «Медные сплавы», готов сотрудничать со следствием и прошу избрать мне домашний арест. Я мог бы отбывать его по месту проживания в квартире по улице Комарова. Собственники жилища: мой отец, супруга и я.

Жена Крестьянскова и его отец возражать против домашнего ареста Артема не стали, а вот прокурор потребовал предоставить документы, подтверждающие право собственности на квартиру. Оказалось, что они были изъяты, опечатаны и находятся у следователя. Тогда адвокат заявил ходатайство о продлении срока задержания на 72 часа, чтобы за это время предоставить в суд документы, подтверждающие право собственности на квартиру. Суд посовещался и отложил избрание меры пресечения, как просил адвокат, на трое суток.

«Хоть сейчас готов пойти на контакт со следствием»

Далее суд переходит к решению вопроса об избрании меры пресечения Евгению Левцову.

- Родился и проживаю с Саранске, - представляется подозреваемый. - Женат, сыну 24 года. Работаю на «Орбите» специалистом отдела материально-технического снабжения и комплектации. Не судим. Из заболеваний страдаю гипертонией и псориазом. Моему отцу делали операцию на сердце. Государственные награды? Нет, государственных не имею, есть грамота от завода, что я признавался лучшим работником «Орбиты».

Затем слово предоставляется следователю. Суть подозрений в отношении Левцова та же, что и у Крестьянскова, с одной лишь разницей, что Евгению в отличие от начальника придется отвечать перед законом не за коммерческий подкуп, а за пособничество в коммерческом подкупе. По словам следователя, Левцов сначала оформил явку с повинной, а затем отказался от дачи показаний. В итоге представитель Следственного комитета по РМ также просила заключить подельника Крестьянскова под стражу.

- Я против того, чтобы меня отправили в следственный изолятор, - говорит Левцов. - Я хочу чистосердечно признаться! Хочу рассказать, как все было.

- Ваша честь, я прошу 5 минут перерыв, поскольку мой подзащитный не совсем понимает, что сейчас происходит.

После совещания с адвокатом снова встает Левцов:

- Свою вину я признаю и никакого давления ни на кого оказывать не буду, да у меня и такой возможности нет. Если нужно, я и с завода уволюсь, сегодня или завтра. Ни с кем встречаться не собираюсь. Хоть сейчас готов пойти на контакт со следствием. То, что я сначала написал явку с повинной, а потом от нее отказался, так это потому, что я не точно знал сумму. Была озвучена сумма 2,2 млн рублей, но это не та сумма, которая была на самом деле. Сумма была ориентировочно 600-700 тысяч рублей, нужно еще вспомнить. Если у следствия есть акт сверки с 2014 по 2018 год, это можно проверить…

- Давайте мы не будем касаться сути дела, - говорит судья.

- Свою вину я признаю, с ходатайством следователя о том, что меня надо заключить под стражу, не согласен. Если возможно - то под домашний арест в квартире по улице Пушкина, где я проживаю.

- Кто является собственником квартиры, в которой вы проживаете и зарегистрированы?

- Проживаем я, жена и сын, собственниками являемся мы с женой.

Как и в случае с Крестьянсковым, у Левцова не оказалось документов, подтверждающих его право собственности на квартиру, они были изъяты следователем. Суду пришлось продлить задержание Левцова на 72 часа, как и его подельнику.

Новые взятки на КЭМЗ

В прошлом номере «ВС» рассказывал о разоблачении коррупции на Ковылкинском электромеханическом заводе (КЭМЗ). За откаты в 22 млн рублей сотрудники завода и их военные кураторы из Министерства обороны России оказывали покровительство предпринимателям. Помогали им одержать победу в аукционах поставок на предприятие оборудования, необходимого для выполнения оборонных заказов. 22 февраля по материалам сотрудников УЭБиПК МВД по РМ Следственным комитетом возбуждено еще одно уголовное дело по статье «Получение взятки». Речь идет о получении взятки в размере 600 тысяч рублей. В новом эпизоде мздоимства подозревается 45-летний начальник бюро инструментального хозяйства предприятия Александр Чечеткин. На заводе он отвечал за обеспечение производственных подразделений предприятия инструментами и оборудованием, размещение заказов на изготовление инструментов предприятиями и оформлял договоры на поставки этого оборудования.

Выяснилось, что коммерсанты, занимавшиеся поставками на ковылкинский завод, дали признательные показания, в которых рассказали, что с апреля 2015-го по декабрь 2018 года перевели Чечеткину в качестве откатов за «помощь» в лоббировании их интересов 600 тысяч рублей. Как стало известно нашему еженедельнику, начальник бюро инструментального хозяйства получал деньги от руководителей предприятия «Свердловский инструментальный завод» из Екатеринбурга. Перечислением взяток Чечеткину занимался генеральный директор предприятия Любаев, делал он это через своих подчиненных - коммерческого директора Подшивалову и руководителя группы одного из отделов Яковлеву. Деньги перечислялись на банковскую карту Чечеткина. Взамен Александр гарантировал екатеринбуржцам заключение договоров и своевременную оплату за поставку товара.

Напомним, что Александр Чечеткин уже находится под домашним арестом и по другому эпизоду подозревается в получении взятки за лоббирование интересов чебоксарской компании «ПромЦентр». С октября 2015-го по декабрь 2018 года начальник бюро инструментального хозяйства от фирмы из Чувашии получил взяток на сумму 190 тысяч рублей.

Алексей Николаев, фото Юрия Глебова