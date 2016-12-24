Аэропорт Саранска официально стал международным

И все-таки это произошло! 20 февраля на официальном портале правовой информации было опубликовано распоряжение Председателя Правительства страны Дмитрия Медведева об установке в международном аэропорту Саранска воздушного грузо-пассажирского, работающего на нерегулярной основе, многостороннего пункта пропуска через государственную границу РФ. По сути, это означает, что саранскому аэропорту официально придан статус международного.

Следует напомнить, что аэропортовый комплекс республиканской столицы был модернизирован в рамках подготовки к футбольному первенству планеты 2018 года. Здесь провели реконструкцию взлетно-посадочной полосы, построили новые рулежные дорожки, объекты управления воздушным движением, постоянный и временный терминалы. В период мундиаля в аэропорту функционировал временный пункт пропуска через государственную границу. При этом региональные власти неизменно выступали за сохранение международного статуса, что позволяло осуществлять пассажирские и грузовые авиарейсы в другие страны.

«Вместе с профильными федеральными министерствами и ведомствами мы провели огромную работу, - заметил Глава РМ Владимир Волков. - Думаю, все уже обратили внимание, насколько выросло количество рейсов и качество обслуживания пассажиров в нашем аэропорту. Сегодня из Саранска можно без всяких пересадок добраться до Москвы и Санкт-Петербурга. В весенне-летний период планируется открыть новые маршруты - в Сочи, Симферополь, Минеральные Воды, Екатеринбург. Постоянно действующим должен стать международный терминал, дабы в перспективе жители Мордовии и соседних регионов, где нет международных аэропортов, могли бы добраться отсюда прямыми рейсами до ключевых зарубежных точек».

Переговоры с авиаперевозчиками и туроператорами, к слову, уже идут. Известно, например, что компания «Северный ветер», являющаяся дочерним авиаперевозчиком туроператора «Пегас Туристик», готова выполнять на воздушных судах «Вoeing 767-300» полеты в Турцию. Да и озвученная Президентом страны идея разгрузить московский грузовой авиаузел не потеряла своей актуальности.

Другое дело, что техническая сторона данного вопроса требует тщательной проработки. Необходимо обеспечить безусловное выполнение требований российских и международных регламентов, существующих норм и правил. Помимо того, необходимо решить вопрос, связанный с реконструкцией или же строительством нового здания временного терминала. Потому собственно международные направления, скорее всего, будут открыты не раньше следующего года.

«Запланированное расширение географии полетов, увеличение объемов перевозок - все это чрезвычайно важно для развития республиканской экономики, - подытожил Владимир Волков. - Аэропорт по праву входит в число главных объектов наследия чемпионата. И за это мы должны быть признательны в первую очередь Президенту РФ, а также Правительству страны».

Тем временем компания «РусЛайн», объявившая недавно о запуске прямого авиасообщения между Саранском, Екатеринбургом и Сочи, сообщила на днях об открытии транзитного маршрута Екатеринбург - Саранск - Минеральные Воды. В период с 4 апреля по 30 мая и с 14 сентября по 24 октября полеты планируется осуществлять на 50-местных самолётах «CRJ-100/200» два раза в неделю, по четвергам и субботам. Из Саранска в Минводы самолеты будут вылетать ориентировочно в 19:50. Время в пути составит около 2 часов. Продажа билетов уже открыта.