6-летний ребенок умер в больнице от гриппа?

Саранск шокирован новостью о смерти 6-летнего дошкольника из Луховки Антона Перфильева (имя и фамилия изменены). У мальчика неожиданно поднялась высокая температура, его мучил кашель. Участковый врач-педиатр поставил диагноз ОРВИ, но лечение на дому не помогло - ребенку стало хуже. Родители вызвали «скорую». Антона госпитализировали в Детскую республиканскую больницу, но врачи не смогли спасти малыша. Следственный комитет по РМ инициировал проведение проверки по факту гибели дошкольника.

Грипп или неумелые действия врачей?

Эпидемия гриппа, разразившаяся в Саранске, способствовала распространению различных слухов. В частности, активно муссировались разговоры о смертельном гриппе и обсуждалась гибель 6-летнего мальчика из Луховки, которого якобы возили по нескольким больницам города, но так и не смогли помочь. Драгоценное время было упущено, и ребенок умер. Что же произошло на самом деле и стал ли причиной гибели мальчика грипп или неумелые действия врачей?

В действительности утверждать что-то определенное по поводу причины смерти Антона Перфильева и действиях врачей пока рано. Такой позиции придерживаются представители Следственного управления СК России по РМ. Именно сотрудники этого ведомства проводят проверку по факту гибели ребенка, а руководство СКР по РМ взяло этот инцидент под личный контроль.

Что же известно на сегодняшний день? Антон заболел 13 февраля. До этого простудное заболевание перенес младший ребенок Перфильевых. Мать мальчика, мерчендайзер в частной фирме, была вынуждена взять больничный, чтобы сидеть с ребенком. У Антона поднялась температура, развился кашель. Родители вызвали на дом участкового врача-педиатра. Медик поставила диагноз: «Острое респираторное заболевание» - и прописала лечение. На время температура у ребенка спала, но 15 февраля снова поднялась, мальчик потерял аппетит и почувствовал себя хуже. К вечеру родители ребенка вызвали «скорую помощь».

Врачи госпитализировали дошкольника в Детскую республиканскую клиническую больницу. К тому времени состояние маленького пациента уже вызывало у медиков серьезные опасения. Антона перевели в реанимацию, однако, несмотря на попытки спасти ребенка, сделать это не удалось. Ночью 16 февраля мальчик скончался от остановки сердца. Судя по всему, это последствия предварительно выставленного диагноза: «ОРВИ». Какое именно вирусное заболевание, грипп или какое-то другое, привело к летальному исходу, можно будет говорить только после заключения судебно-медицинской экспертизы. Делается она довольно длительное время.

За неделю в Мордовии заболели ОРВИ 6 тысяч человек

По информации регионального Роспотребнадзора, в Мордовии отмечается сезонный подъем заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями. Так, с 18 по 24 февраля за медицинской помощью обратилось почти 6 тысяч человек, в том числе детей до 14 лет - 3,8 тысячи человек. Это выше уровня эпидемического порога заболеваемости почти на 15%, среди детей - на 6%. В Саранске за неделю к врачам обратились более 4 тыс. человек, в том числе 2,6 тысячи - дети.

«Заболеваемость респираторными вирусными инфекциями обусловлена вирусами гриппозной и негриппозной этиологии (вирусы парагриппа, аденовирусы, РС-вирусы, другие вирусы), - заявили в республиканском Роспотребнадзоре. - В структуре респираторных вирусов увеличивается доля вирусов гриппа типа А, среди которых превалирует A(H1N1)09». По предложению Управления Роспотребнадзора по Республике Мордовия главой Саранска с 22 февраля на неделю приостановлен учебно-воспитательный процесс в школах и детских садах.

Как защитить себя от гриппа?

Сделайте прививку против гриппа до начала эпидемического сезона.

Сократите время пребывания в местах массового скопления людей и общественном транспорте.

Пользуйтесь маской в местах скопления людей.

Избегайте тесных контактов с людьми, которые имеют признаки заболевания, например, чихают или кашляют.

Регулярно тщательно мойте руки с мылом, особенно после улицы и общественного транспорта.

Промывайте полость носа, особенно после улицы и общественного транспорта.

Регулярно проветривайте помещение, в котором находитесь.

Регулярно делайте влажную уборку в помещении, в котором находитесь.

Увлажняйте воздух в помещении, в котором находитесь.

Ешьте как можно больше продуктов, содержащих витамин С (клюква, брусника, лимон и др.).

Ешьте как можно больше блюд с добавлением чеснока и лука.

По рекомендации врача используйте препараты и средства, повышающие иммунитет.

В случае появления заболевших гриппом в семье или рабочем коллективе - начинайте приём противовирусных препаратов с профилактической целью (по согласованию с врачом с учётом противопоказаний и согласно инструкции по применению препарата).